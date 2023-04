Znakovi Zodijaka koji će ovaj tjedan imati sreće u ljubavi: Škorpione čeka nešto zabavno

Rak

Rakovi, ako si dopustite empatiju ona vas ponekad može nadjačati, a tijekom ovog tjedna možda ćete morati paziti na to da ne preuzimate previše problema drugih na sebe. To će vam omogućiti da povučete granice i partneru date do znanja da ste uvijek tu za njih, ali da vas se ne može iskorištavati.

Ono što ovo čini istinskim pozitivnim jest to što kada povučete crtu i uspostavite granice, možete postati ono što zapravo jeste. Ovaj tjedan vam daje do znanja da nije vaš posao da budete njegovatelj, već partner. Ova će lekcija pogoditi i njih, a možda ćete se naći u radikalno novoj situaciji s njima. Otvorena i iskrena komunikacija će pomoći.

Škorpion

Možda ćete otkriti da biste se tijekom prvog tjedna travnja i vi i partner mogli upustiti u nešto zabavno i samoiscjeljujuće. Ovo je odličan tjedan za Škorpione da započnu duhovnu praksu ili pokušaju nešto novo u tom polju. Predavanja i tečajevi mogli bi pobuditi vaš interes.

Ne želite imati partnera koji ne dijeli iste interese, a sretni ste u tolikoj mjeri jer su oni jako zainteresirani za sve što prezentirate. Međutim, ono što ćete im na kraju možda reći je da ovo ne ovisi o vama i da njihov doprinos nije samo neophodan, već je i zanimljiv. Očekuje vas bolja komunikacija. Vrijeme je da im kažete da trebaju sudjelovati u ljubavnoj igri jer ne može sve biti na vama.

Strijelac

Fantazija je pokretač Strijelaca. Radije biste živjeli u svijetu mašte, a znajući to, odabrali ste romantičnog partnera koji to slijedi. Tijekom ovog tjedna otkrit ćete da je težina svijeta previše za vas, a vi i partner ćete pronaći udoban mali kutak u kojem ćete podijeliti priče o ljubavi i mašti.

Posebno ćete biti inspirirani šarmom partnera, jer ste oduvijek znali da to ima u sebi, ali ćete ipak biti iznenađeni koliko je njihova mašta zapravo bogata. To je ono što vi zovete srećom, a možda će travanj doista biti 'vaš mjesec', piše YourTango.

