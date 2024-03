'Znam da ne izgledam tako, ali spavala sam s preko sto ljudi'

Nikola Howard (53) iz Bexleyheatha u Londonu objasnila je kako se ne srami svoje promiskuitetne prošlosti te tvrdi da se nitko drugi ne bi trebao sramiti.

- Možda izgledam konzervativno i pristojno, no spavala sam s više od 100 ljudi, muškaraca i žena. Kada me ljudi prvi put upoznaju, misle da sam prosječna ugledna sredovječna žena. Ne odijevam se u nešto što previše otkriva i volim krupni nakit i lijepe cipele. Ali iza svog konzervativnog izgleda krijem ono što bi mnogi ljudi smatrali 'divljom stranom' - navodi.​

Objasnila je svoje stavove.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

- Nitko nije stradao, sve je bilo sporazumno i nikoga se ne tiče s kim će se seksati. Kad bi muškarac rekao da je spavao s više od 100 ljudi, nitko ne bi ni trepnuo. Ipak su to dvostruki standardi s kojima se žene suočavaju - smatra.

- Stvarnost je da žene više nego mogu parirati muškom seksualnom nagonu. To je svakako slučaj sa mnom. Mi žene sigurno imamo puno više zadovoljstva kada shvatimo da intimnost nije samo ono što našem muškarcu daje orgazam - pojasnila je Nikola.

- Naravno da želim da se moji partneri zabave i dožive vrhunac, ali to mora biti recipročno. Inače, koja je svrha? Možda mislite da se oblačim u otmjeno donje rublje, spremna na sve u trenutku, ali to uopće nije tako - izjavila je.

Veli da bi mogla nositi nešto lijepo od donjeg rublja, no vjeruje da je sigurnost u vlastito tijelo najseksi od svega.

- Moj stav prema seksu počeo se formirati kada sam spavala sa svojim prvim ozbiljnim dečkom ubrzo nakon što sam napunila 17 godina. Bili smo zajedno samo kratko vrijeme i on me nije forsirao, ali osjećala sam da je to ono što želim učiniti - izjavila je.

Ostavio ju je tjedan dana kasnije, radi čega je pomislila kako seks i nije toliko bitan.

- Dakle, kad sam izlazila vikendom sa svojim prijateljima, biti s nekim nasumično u noćnom klubu postala je norma u mojim tridesetima. No, što se tiče baš veza, imala sam devet solidnih tijekom života - izjavila je.

Prije nego što je otkrila da s partnerom može biti otvorena i iskrena u pogledu želja, često je tijekom dvadesetih varala svoje dečke. Ističe da tada nije dobro razumjela intimnost i povezanost te granice ili samopoštovanje.

- Imala sam i mnogo intimnih odnosa s članovima društva za rekonstrukciju engleskog građanskog rata kojem sam se pridružila kad sam imala 18 godina. Provodili smo ljetne dane rekonstruirajući velike bitke i živeći povijesne logore, a kako su večeri odmicale, često bih zapela za oko seksi 'vojnika' - i ubrzo bismo nestali u šatoru kako bismo se seksali - ispričala je.

No, to nije učinjeno s predumišljajem, jednostavno sam tako provela svoje dvadesete.

- Imala sam granice, nisam htjela biti s oženjenima. Ne igram se s tuđim igračkama - navela je.

Nije je iznenadilo nedavno istraživanje 'The Suna' povodom Valentinova, koje je pokazalo da je jedan od deset Britanaca u poliamornim vezama.

- Moja prva prava poliamorna veza započela je 2008. Provela sam dosta vremena u svojim tridesetima razmišljajući o tome kako biti malo 'etičnija' u vezama, nakon puno varanja. Do tada sam izlazila s muškarcem koji je bio otvoren u tom pogledu. Naime, imao je druge djevojke. Privlačile su i mene druge žene, ali nisam se bavila tom idejom, sve dok moj partner i ja nismo započeli vezu s drugim parom - prisjetila se.

On je našao tu ženu na aplikaciji za upoznavanje te su se našli s njom i njezinim suprugom.

- Srećom, njezin mi se muž svidio jednako kao što se mom partneru svidjela ta žena. Ubrzo smo provodili vrijeme zajedno, bili smo par parova - izjavila je.

To je trajalo dvije godine, do kraja 2010., kada je otkrila da njezin partner viđa još ljudi, a to joj nije rekao.

- Kad imate više od jednog partnera tu uvijek ima svega, a sve je to na kraju postalo malo potresno. Kad smo prekinuli s drugim parom, moj partner i ja smo nastavili, no rastali smo se šest mjeseci kasnije kad sam otkrila koliko je bio nepošten - izjavila je.

Definitivno je moguće biti prevaren u otvorenoj vezi, izjavila je.

- Usprkos svim svojim manama, pokazao mi je koliko sam lijepa i seksi i pomogao mi tražiti ono što želim u spavaćoj sobi i izvan nje. No, nakon što smo se razišli, odlučila sam da neko vrijeme želim i moram biti sama - ali tada se dogodilo nešto neočekivano - pojasnila je.

Unutar tjedan dana nakon što se spakirao i otišao zauvijek, u vrijeme Uskrsa 2011., tijekom izlaska je susrela ljude s kojima je već prije bila u vezi - ženu 19 godina mlađu od nje, dečka iz vojske 14 godina mlađeg od mene i muškarca s kojim je i danas u vezi.

U tom trenutku nije tražila nikakve ozbiljne veze niti je imala namjeru biti posebno s nekime, što im je i rekla.

- Ali u roku od šest mjeseci shvatila sam da mi je divno s tom ženom i ušle smo u punopravnu vezu. Ponekad smo se seksale i s dečkom iz vojske, ali on nije bio toliko u blizini zbog putovanja te je na kraju odustao od nas. Iako je moja djevojka bila puna ljubavi, osjećala sam se ograničavajuće dok sam pokušavala ispuniti njezina očekivanja - prisjeća se.

No, viđala se i s tim muškarcem s kojim je i danas u vezi.

- On je 'muškarac za jednu ženu', tako da smo on i ja bili prijatelji s povlasticama, ležerno izlazili i poluredovito se sastajali prvih šest godina naše veze. Sada smo zajedno 12 godina. Sve dok on jednog dana nije rekao, ja sam tvoj dečko? A ja sam mu rekla jesi, ljubavi - izjavila je.

No ne žive skupa jer oboje cijene neovisnost i previše da bi dijelili kuću, a niti jedno od njih nikada nije željelo djecu.

- Moj partner, koji ima 48 godina, prihvaća činjenicu da mogu spavati s nekim drugim ako želim. Na početku naše veze mi je rekao da bi me radije imao takvu kakva jesam nego da me uopće nema - izjavila je Nikola.

No za sada je odlučila biti isključivo s njim te ne želi više testirati njihovu vezu.

- Ponekad pričamo o tome da uzmemo nekog trećeg, no ne dođe do toga. Sigurna sam da bude u nekom trenutku, no nije problem ako smo samo nas dvoje - navodi.

A da se želi naći s nekim drugim, ona ne bi imala problema s tim.

- Znam da ponekad razgovara s drugim ženama na internetu i znam da je nekoliko njih osobno upoznao, ali ništa od toga. Ne vjerujem u ideju da postoji samo jedna osoba za bilo koga na svijetu. Ne očekujemo da ćemo ikada imati samo jednog prijatelja s kojim dijelimo interese, pa zašto bismo to očekivali od naših ljubavnih partnera? - izjavila je.

Nikola se ne želi udati. Iako joj se sviđa ideja velike bijele haljine i slavlja, ipak smatra da je ovako više odgovorna za svoju sudbinu, novac i život.

- Brak je zastarjeli koncept i ne trebam da vlada ili bilo tko drugi kontrolira moju neovisnost. Činjenica da sam spavala s mnogo ljudi zapravo nije velika stvar. Zašto je toliko važno s kim spavamo, sve dok smo s njima iskreni i otvoreni? - izjavila je.

Nikad nije prikrivala svoju prošlost; a ako je netko o tome pita, ona je otvorena knjiga.

- No, u isto vrijeme ne idem okolo i vičem o tome. Većini ljudi to je irelevantno, a sigurnost koju mi daje pomogla mi je u mom poslu nagrađivanog životnog trenera. Svi moji prijatelji znaju kakva sam i ponekad će zakolutati očima na mene - priča Nikola.

Odrasla je uz samohranu majku koja joj je uvijek govorila da samo želi da Nikola bude sretna. No, mama je bila zbunjena kad je ova krenula nizati partnere.

- Mislila je da me moji partneri varaju. Objasnila sam joj što se zapravo dešava, no ona je rekla da to ne razumije. I da neka samo radim ono što želim - prisjetila se.

Jako voli svog trenutnog partnera, ali prihvaća da bi se stvari mogle promijeniti.

- Ako ikada prekinemo, bit ću zahvalna na vremenu koje smo proveli zajedno i nastavit ću dalje. Nisam nesigurna u svoje veze. Nemam potrebu biti. Ljubomora je naučena nesigurnost. To je tako ograničavajući način života! - zaključuje poliamorna Nikola, piše The Sun.​

Poliamorija je samo jedan od načina prakticiranja ne-monogamije - slično drugim oblicima ne-monogamije kao što su otvorene veze i swinganje.

Ljudi koji su poli vjeruju da je moguće voljeti više od jedne osobe u isto vrijeme, a često su emocije i stvaranje duboke veze ključni.

Često će u poliamoriji postojati odnosi tri ili više osoba u jednakom međusobnom odnosu.

Mogu živjeti zajedno ili jednostavno biti u višestrukim vezama uz znanje i pristanak svih uključenih. Mogu biti muškarci, žene, miješani spolovi, trans ili homoseksualci.

Svaka poliamorna veza imat će svoje granice i pravila, ako ih ima, i ne postoji standardizirano pravilo o tome što – ako išta – predstavlja prevaru. Obično je jedan od temelja poliamorne veze to da među partnerima nema ljubomore.