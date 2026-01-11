Znanstveni proboj: Nakon 50 godina istraživanja, uspjeli sintetizirati spoj koji ubija rak?

Gljivični spoj verticilin A, otkriven prije više od 50 godina, već se dugo smatra tvari s velikim potencijalom u borbi protiv raka. Znanstvenici su sada po prvi put uspjeli umjetno sintetizirati taj spoj, što im omogućuje detaljnije proučavanje i otvara put razvoju novih terapija protiv raka.

Mogućnost proizvodnje verticilina A u laboratoriju prema potrebi predstavlja velik znanstveni iskorak. U prirodi se taj spoj pojavljuje u vrlo malim količinama u mikroskopskoj gljivi i izuzetno ga je teško izdvojiti.

Dosad su složena kemijska struktura i prirodna nestabilnost verticilina A znatno otežavali njegovu sintezu, no istraživači s MIT-a i Harvard Medical Schoola uspjeli su prevladati te prepreke.

Ključ uspjeha bilo je prilagođavanje ranijeg pristupa koji je MIT-ov kemičar Mohammad Movassaghi koristio za sintezu sličnih spojeva, koji se od verticilina A razlikuju tek u nekoliko atoma.

- Sada puno bolje razumijemo kako te suptilne strukturne razlike mogu znatno povećati složenost sinteze, kaže Movassaghi.

- Danas imamo tehnologiju koja nam omogućuje ne samo da im prvi put pristupimo, više od 50 godina nakon njihova otkrića, nego i da stvaramo brojne ciljano dizajnirane varijante za daljnja detaljna istraživanja, nastavlja.

Molekule verticilina A sastoje se od dvije identične polovice spojene u tzv. dimer. Iako to zvuči jednostavno, trodimenzionalna struktura mora biti savršeno precizna kako bi se spoj pravilno formirao.

Kako bi izgradili verticilin A, istraživači su koristili niz kemijskih strategija, uključujući promjenu redoslijeda dodavanja molekula i zaštitu osjetljivih veza tijekom sinteze.

Njihov proces u 16 koraka, u kojem su se funkcionalne skupine verticilina A 'otkrivale' tek nakon spajanja dviju polovica molekule, omogućio je postizanje potrebne precizne 3D strukture.

- Shvatili smo da je vremenski slijed reakcija apsolutno presudan, ističe Movassaghi.

- Morali smo značajno promijeniti redoslijed stvaranja kemijskih veza, objašnjava.

Novi sintetski spoj, kao i nekoliko njegovih varijanti, testirani su na laboratorijski uzgojenim stanicama difuznog srednjolinijskog glioma (DMG), agresivnog tumora mozga koji pogađa djecu.

Srodni spojevi verticilina A već su ranije pokazali sposobnost uništavanja DMG stanica, a slični rezultati potvrđeni su i u ovim novim ispitivanjima. Detaljnija analiza pokazala je i da sintetski spoj uspješno djeluje na ciljane proteinske mete unutar stanica.

S obzirom na to da je verticilin A sada prvi put uspješno sintetiziran, istraživanja njegove interakcije s rakom i mogućnosti primjene u terapiji mogu se podići na potpuno novu razinu.

- Prirodni spojevi već su se pokazali iznimno vrijednima u otkrivanju lijekova, a terapijski potencijal ovih molekula temeljito ćemo procijeniti povezivanjem znanja iz kemije, kemijske biologije, biologije raka i kliničke prakse, rekao je kemijski biolog Jun Qi s Harvard Medical Schoola.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Journal of the American Chemical Society.