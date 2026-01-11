Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
MOGLO BI SPASITI ŽIVOTE

Znanstveni proboj: Nakon 50 godina istraživanja, uspjeli sintetizirati spoj koji ubija rak?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Znanstveni proboj: Nakon 50 godina istraživanja, uspjeli sintetizirati spoj koji ubija rak?
Foto: 123RF

Znanstvenici su po prvi put sintetizirali gljivični spoj verticilin A, poznat po potencijalu protiv raka. Testovi na agresivnom dječjem tumoru mozga pokazali su obećavajuće rezultate, otvarajući put novim terapijama

Admiral

Gljivični spoj verticilin A, otkriven prije više od 50 godina, već se dugo smatra tvari s velikim potencijalom u borbi protiv raka. Znanstvenici su sada po prvi put uspjeli umjetno sintetizirati taj spoj, što im omogućuje detaljnije proučavanje i otvara put razvoju novih terapija protiv raka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Revolucija u otkrivanju raka, crvi mogu nanjušiti promjene u urinu prilikom raka gušterače VIDEO
Revolucija u otkrivanju raka, crvi mogu nanjušiti promjene u urinu prilikom raka gušterače | Video: 24sata/pixsell

Mogućnost proizvodnje verticilina A u laboratoriju prema potrebi predstavlja velik znanstveni iskorak. U prirodi se taj spoj pojavljuje u vrlo malim količinama u mikroskopskoj gljivi i izuzetno ga je teško izdvojiti.

STRUČNJACI UPOZORAVAJU 5 najvećih uzročnika iza naglog porasta oboljelih od raka debelog crijeva među mladima
5 najvećih uzročnika iza naglog porasta oboljelih od raka debelog crijeva među mladima

Dosad su složena kemijska struktura i prirodna nestabilnost verticilina A znatno otežavali njegovu sintezu, no istraživači s MIT-a i Harvard Medical Schoola uspjeli su prevladati te prepreke.

Ključ uspjeha bilo je prilagođavanje ranijeg pristupa koji je MIT-ov kemičar Mohammad Movassaghi koristio za sintezu sličnih spojeva, koji se od verticilina A razlikuju tek u nekoliko atoma.

- Sada puno bolje razumijemo kako te suptilne strukturne razlike mogu znatno povećati složenost sinteze, kaže Movassaghi.

Cancer cell. Oncology research structure mutation, somatic cell of body. genetic predisposition. Neoplasms, cancerous disease, malignant tumour, Danger fear the unknown, biology medicine dna immune.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Danas imamo tehnologiju koja nam omogućuje ne samo da im prvi put pristupimo, više od 50 godina nakon njihova otkrića, nego i da stvaramo brojne ciljano dizajnirane varijante za daljnja detaljna istraživanja, nastavlja.

Molekule verticilina A sastoje se od dvije identične polovice spojene u tzv. dimer. Iako to zvuči jednostavno, trodimenzionalna struktura mora biti savršeno precizna kako bi se spoj pravilno formirao.

Kako bi izgradili verticilin A, istraživači su koristili niz kemijskih strategija, uključujući promjenu redoslijeda dodavanja molekula i zaštitu osjetljivih veza tijekom sinteze.

STRUČNJACI ZABRINUTI Bolnicama se širi smrtonosna supergljivica za koju još nema lijeka, pojavila se u 60 zemalja
Bolnicama se širi smrtonosna supergljivica za koju još nema lijeka, pojavila se u 60 zemalja

Njihov proces u 16 koraka, u kojem su se funkcionalne skupine verticilina A 'otkrivale' tek nakon spajanja dviju polovica molekule, omogućio je postizanje potrebne precizne 3D strukture.

- Shvatili smo da je vremenski slijed reakcija apsolutno presudan, ističe Movassaghi.

- Morali smo značajno promijeniti redoslijed stvaranja kemijskih veza, objašnjava.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Novi sintetski spoj, kao i nekoliko njegovih varijanti, testirani su na laboratorijski uzgojenim stanicama difuznog srednjolinijskog glioma (DMG), agresivnog tumora mozga koji pogađa djecu.

Srodni spojevi verticilina A već su ranije pokazali sposobnost uništavanja DMG stanica, a slični rezultati potvrđeni su i u ovim novim ispitivanjima. Detaljnija analiza pokazala je i da sintetski spoj uspješno djeluje na ciljane proteinske mete unutar stanica.

PAZITE ZA BLAGDANSKIM STOLOM Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak
Ovu hranu i pića izbjegavajte ako pijete lijekove za krvni tlak

S obzirom na to da je verticilin A sada prvi put uspješno sintetiziran, istraživanja njegove interakcije s rakom i mogućnosti primjene u terapiji mogu se podići na potpuno novu razinu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Prirodni spojevi već su se pokazali iznimno vrijednima u otkrivanju lijekova, a terapijski potencijal ovih molekula temeljito ćemo procijeniti povezivanjem znanja iz kemije, kemijske biologije, biologije raka i kliničke prakse, rekao je kemijski biolog Jun Qi s Harvard Medical Schoola.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Journal of the American Chemical Society.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Lav se ističe na poslu, Bik razmišlja o dodatnom obrazovanju...
OD 11.1. DO 17.1. 2026.

Veliki tjedni horoskop: Lav se ističe na poslu, Bik razmišlja o dodatnom obrazovanju...

Zvijezde nam na početku godine donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
'Dečko je u braku s mojom curom, a meni to uopće ne smeta, zavoljele smo se
ŠTO VI MISLITE

'Dečko je u braku s mojom curom, a meni to uopće ne smeta, zavoljele smo se

Quinn i Nexus, bračni par iz SAD-a, žive u throuple vezi s Trinket, gdje je Quinn primarna, a Trinket sekundarna partnerica. Veza se temelji na poštovanju i otvorenoj komunikaciji, a iako neobična, trojac ističe da su sretni i voljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026