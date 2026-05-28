Znanstvenici: 'Djeca koje lažu ne odrastu nužno u loše osobe'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Većina dječjeg laganja ne dovodi do ozbiljnih problema u odrasloj dobi, zaključili su znanstvenici

Dijete sklono laganju ne mora nužno krenuti pogrešnim životnim putem, rekli su znanstvenici u novoj studiji objavljenoj u svibnju u časopisu Development and Psychopathology, utemeljenoj na proučavanju ljudi koji su pohađali škole u kanadskom Quebecu sredinom 1980-tih.

- Većina dječjeg laganja ne dovodi do ozbiljnih problema u odrasloj dobi, a samo su određene vrste laganja povezane s kasnijim psihološkim ili pravnim problemima - zaključili su znanstvenici s kanadskog sveučilišta McGill u Montrealu i John Jay Collegea u New Yorku nakon studije na oko tri tisuće ljudi.

U svom radu znanstvenici navode da su “najčešći obrasci” pokazivali “stabilnost”, kao i “smanjenje prijavljivanja laganja tijekom vremena”.

No, istovremeno djeca koja su bila sklona laganju u nekim su slučajevima pokazivala "ranu agresivnost i impulzivnost” prije nego što su počela pokazivati "asocijalne simptome ličnosti i dobivala kaznene presude”, tijekom prijelaza iz adolescencije u odraslu dob.

- Ne slijede sva djeca isti razvojni obrazac laganja - rekla je Victoria Talwar sa Sveučilišta McGill.

Dok je povremena laž kod djece očekivana i vjerojatno bezopasna, ono što je Talwar opisala kao “uporno i sve češće laganje tijekom vremena – osobito u kombinaciji s agresivnošću i impulzivnošću” moglo bi biti znak da djetetu treba podrška, a ne samo disciplina.

