Znanstvenici otkrili: Ovo je najzdravije povrće na svijetu!

Znanstvenici su sastavili popis povrća s najvećom nutritivnom gustoćom na planetu, a jedna se biljka našla na samom vrhu. Studija koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) imala je za cilj rangirati povrće na temelju hranjivih tvari koje sadrži i gustoće kojom se te tvari u njemu nalaze.

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Samo je jedno povrće osvojilo savršenih 100 bodova, a ne radi se o nekoj nepoznatoj i skupoj namirnici koju morate tražiti u specijaliziranim trgovinama. Riječ je, naime, o potočarki. Ovo lisnato povrće, koje ima karakterističan papreni okus, pobijedilo je kineski kupus, blitvu, lišće cikle i špinat u utrci za prvo mjesto.

Potočarka na vrhu ljestvice

Potočarka (lat. Nasturtium officinale) pripada obitelji krstašica (Brassicaceae), što je čini bliskom srodnicom kupusa, kelja, rotkvice i gorušice. Njezino latinsko ime prevodi se kao 'uvijač nosa', što se vjerojatno odnosi na njezin prodoran, papreni okus. Iako se potočarka ne koristi često u mnogim zemljama, u Velikoj Britaniji je uobičajena, popularna i dostupna u supermarketima po cijeni od oko 1,20 eura po vrećici. Tamo se uzgaja i jede stotinama godina, a postoji čak i festival u njezinu čast u gradu Alresfordu u Hampshireu, poznatom kao "prijestolnica potočarke u Ujedinjenom Kraljevstvu".

Foto: PROFIMEDIA

Kroz povijest je ova biljka bila iznimno cijenjena. Poznata je i kao "biljka čistih voda" jer raste isključivo u čistim, tekućim izvorima. Povijesni zapisi otkrivaju da ju je Hipokrat koristio za liječenje bolesti krvi, dok su je rimski vojnici jeli kako bi povećali snagu i izdržljivost.

Izvor vitamina i minerala

Stručnjaci ističu da visoka ocjena potočarke proizlazi iz iznimno visoke koncentracije vitamina i minerala u odnosu na njezinu nisku kalorijsku vrijednost. Gram za gram, potočarka sadrži više vitamina C od naranče, više kalcija od punomasnog mlijeka i više željeza od špinata. Također je bogata vitaminom K, ključnim za zdravlje kostiju i zgrušavanje krvi, te antioksidansima poput beta-karotena.

Dr. Amy Lee, voditeljica nutricionizma u tvrtki Nucific, potvrdila je njezine prednosti.

​- Potočarka ima mnogo zdravstvenih prednosti. Bogata je vitaminom A i kalijem, i to u većoj mjeri od vaše uobičajene salate - rekla je za Delish.

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Osim navedenog, izvrstan je izvor kalcija, željeza, vitamina E, vitamina K i vitamina B6. Ipak, nutricionisti naglašavaju da nijedna namirnica sama po sebi nije dovoljna za cjelovitu prehranu te da je ključ zdravlja u raznolikosti i konzumaciji širokog spektra povrća.

Kako je provedeno istraživanje?

Istraživanje iz 2014. godine, koje je provela Jennifer Di Noia sa Sveučilišta William Paterson, analiziralo je više od 40 "moćnog voća i povrća", opisanog kao "namirnice najsnažnije povezane sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti". Znanstvenici su prvo sastavili probni popis tih namirnica na temelju postojeće znanstvene literature i smjernica za potrošače, a zatim su izračunali ocjenu nutritivne gustoće za svaku od njih. Ljestvica je sastavljena na temelju udjela 17 esencijalnih nutrijenata, uključujući kalij, vlakna, proteine, kalcij, željezo te vitamine A, C, K i vitamine B skupine.

U izvješću je općenito navedeno: "Namirnice iz skupina krstašica (potočarka, kineski kupus, raštika, kelj, rukola) i zelenog lisnatog povrća (blitva, lišće cikle, špinat, cikorija, lisnata salata) bile su koncentrirane u gornjoj polovici ljestvice, dok su se namirnice koje pripadaju žuto/narančastoj skupini (mrkva, rajčica, zimska tikva, batat), ljekovitom bilju (mladi luk, poriluk), citrusima (limun, naranča, limeta, grejp) i bobičastom voću (jagoda, kupina) nalazile u donjoj polovici".

Što kuhati s potočarkom

Potočarka se najčešće koristi kao osnova za salate i juhe. Njezin papreni okus odlično se slaže s blažim namirnicama. Od nje se također može napraviti ukusan pesto, i to za manje vremena nego što je potrebno za kuhanje tjestenine. Njezina svestranost u kuhinji čini je idealnom namirnicom za lako uključivanje u svakodnevnu prehranu.

CDC-ova ljestvica najzdravijeg voća i povrća

Tablica rangira namirnice prema njihovoj ocjeni nutritivne gustoće (od mogućih 100).

Potočarka: 100 Kineski kupus: 91,99 Blitva: 89,27 Lišće cikle: 87,08 Špinat: 86,43 Cikorija: 73,36 Lisnata salata: 70,73 Peršin: 65,59 Rimska salata: 63,48 Raštika: 62,49 Lišće repe: 62,12 Lišće gorušice: 61,39 Endivija: 60,44 Vlasac: 54,80 Kelj: 49,07 Lišće maslačka: 46,34 Crvena paprika: 41,26 Rukola: 37,65 Brokula: 34,89 Bundeva: 33,82 Prokulice: 32,23 Mladi luk: 27,35 Korabica: 25,92 Cvjetača: 25,13 Kupus: 24,51 Mrkva: 22,60 Rajčica: 20,37 Limun: 18,72 Salata iceberg: 18,28 Jagoda: 17,59 Rotkvica: 16,91 Zimska tikva (sve vrste): 13,89 Naranča: 12,91 Limeta: 12,23 Grejp (ružičasti i crveni): 11,64

*Uz korištenja AI-ja