Miris vašeg daha može puno toga otkriti o vašem zdravlju

Iako je istina da su za loš zadah najčešće odgovorni ostaci hrane ili jutarnja suha usta, postojan i specifičan miris može biti suptilan, ali važan signal koji tijelo šalje, ukazujući na potencijalne zdravstvene probleme koji nadilaze usnu šupljinu. Razumijevanje tih signala može biti ključno za rano otkrivanje i liječenje različitih stanja.

Najčešći krivci kriju se u ustima

Stručnjaci se slažu da u otprilike 90 posto slučajeva izvor neugodnog zadaha leži upravo u usnoj šupljini. Glavni uzrok je aktivnost bakterija koje prirodno obitavaju u našim ustima. Kada ne održavamo temeljitu oralnu higijenu, čestice hrane zaostaju između zuba i na neravnoj površini jezika, postajući hrana za te mikroorganizme. U procesu razgradnje proteina, anaerobne bakterije oslobađaju hlapljive sumporne spojeve, poput vodikovog sulfida i metil merkaptana, koji su odgovorni za karakterističan miris trulih jaja ili pokvarenog kupusa. Jezik je, zbog svoje velike i neravne površine, posebno pogodno mjesto za nakupljanje bakterija i ostataka, te se smatra jednim od glavnih izvora halitoze.

Osim nedovoljne higijene, uzrok može biti i neko od stanja usne šupljine. Bolesti desni, poput gingivitisa (upale desni) i parodontitisa, stvaraju duboke džepove između zuba i desni. Ti su džepovi idealna skloništa za bakterije, gdje se one neometano razmnožavaju i proizvode neugodne mirise. Suha usta, poznata i kao kserostomija, još su jedan značajan faktor. Slina ima ključnu ulogu u čišćenju usta jer ispire čestice hrane i neutralizira kiseline. Kada je proizvodnja sline smanjena, što može biti posljedica dehidracije, disanja na usta, korištenja određenih lijekova (poput antidepresiva i antihistaminika) ili nekih bolesti, bakterije se brže množe, što dovodi do pojačanog zadaha.

Kada dah postaje dijagnostički alat

Iako su oralni problemi najčešći uzrok, ponekad specifičan miris daha može ukazivati na sistemske bolesti koje zahtijevaju liječničku pažnju. Ti mirisi nastaju kada tijelo ne može pravilno preraditi određene kemikalije, koje potom ulaze u krvotok i oslobađaju se kroz pluća prilikom izdisaja.

Slatki, voćni miris ili miris acetona

Jedan od najpoznatijih znakova upozorenja je dah koji ima slatkast, voćni miris, često uspoređivan s mirisom sredstva za skidanje laka za nokte. Ovaj miris može biti znak dijabetičke ketoacidoze (DKA), ozbiljne i potencijalno životno ugrožavajuće komplikacije dijabetesa. Do nje dolazi kada tijelo, zbog nedostatka inzulina, ne može koristiti glukozu za energiju pa umjesto toga počinje razgrađivati masti. Nusprodukt tog procesa su ketoni, uključujući aceton, čiji se višak oslobađa kroz dah. Sličan miris, iako obično manje intenzivan, može se javiti i kod osoba na dijetama s vrlo niskim udjelom ugljikohidrata, poput keto dijete, zbog procesa ketoze.

Miris po amonijaku ili urinu

Dah koji podsjeća na amonijak ili, u nekim slučajevima, na urin, snažno upućuje na probleme s bubrezima. Kod kroničnog zatajenja bubrega, organ više ne može učinkovito filtrirati otpadne tvari iz krvi. Dušikovi spojevi, poput uree, nakupljaju se u tijelu i mogu se kroz dah izlučivati u obliku amonijaka. Ovo stanje, poznato kao azotemija, zahtijeva hitnu medicinsku obradu.

Pljesniv, slatkast ili ustajao miris

Specifičan, pomalo pljesniv i slatkast miris, poznat u medicini kao *fetor hepaticus*, klasičan je znak uznapredovale bolesti jetre, poput ciroze. Oštećena jetra gubi sposobnost filtriranja toksina iz krvi. Zbog toga se hlapljivi organski spojevi nakupljaju, ulaze u plućnu cirkulaciju i izdišu, stvarajući karakterističan miris.

Miris po ribi

Iako rijedak, vrlo neobičan miris po ribi može biti simptom trimetilaminurije, rijetkog genetskog metaboličkog poremećaja. Osobe s ovim stanjem nemaju enzim potreban za razgradnju spoja trimetilamina, koji ima snažan miris ribe. Taj se spoj nakuplja i oslobađa kroz dah, znoj i urin. Ponekad, riblji miris može biti povezan i s problemima s jetrom ili bubrezima.

Kiseli miris i miris pokvarenih jaja

Kiseli dah je često posljedica gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), stanja pri kojem se želučana kiselina i neprobavljena hrana vraćaju u jednjak. S druge strane, miris koji podsjeća na trula jaja obično ukazuje na probleme s probavom, gdje hrana stagnira u želucu i fermentira, oslobađajući sumporovodik.

Što poduzeti?

Ako primijetite postojan i neobičan miris daha, prvi korak je uvijek usredotočiti se na besprijekornu oralnu higijenu. To uključuje redovito pranje zubi najmanje dvije minute, dva puta dnevno, svakodnevno korištenje zubnog konca za čišćenje prostora između zuba te, što je vrlo važno, čišćenje jezika strugačem ili četkicom. Ukoliko se zadah i nakon toga nastavi, nužan je posjet stomatologu koji može utvrditi postoje li bolesti desni, karijes ili drugi oralni problemi.

Dr. Tang, medicinski direktor privatne zdravstvene klinike Pall Mall Medical, naglašava važnost stručne procjene.

​- Važno je napomenuti da se loš zadah često može pripisati uobičajenijim i manje ozbiljnim uzrocima, poput loše oralne higijene, određene hrane ili pušenja. Ali ako primijetite postojan neugodan zadah koji se ne poboljšava pravilnom njegom zubi, preporučljivo je posavjetovati se sa zdravstvenim djelatnikom.

Ako stomatolog isključi sve oralne uzroke, to je jasan znak da se trebate obratiti liječniku opće prakse. Detaljan opis mirisa i drugih simptoma može pomoći liječniku u usmjeravanju daljnjih pretraga kako bi se otkrio ili isključio mogući sistemski uzrok. Iako je većina slučajeva bezazlena, ignoriranje signala koje vam tijelo šalje nikada nije preporučljivo.





*Uz korištenje AI-ja