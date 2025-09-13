Znanstvenici šokirani: Ima 77, a zdravlje fit žene od 25 godina!

Većina trkača primijeti značajan pad performansi nakon što navrše 70 godina. Ne i Jeannie Rice, koja je upravo napunila 77 godina i istrčala Bostonski maraton.

Rice je oborila svjetske rekorde za žene u dobnoj skupini 75-79 godina na svim distancama, a ponekad je nadmašila i najbrže muškarce u istoj dobnoj skupini. Na Bostonskom maratonu, prema neslužbenim rezultatima, njezino vrijeme bilo je 4 sata, 27 minuta i 17 sekundi. Za Rice je to bilo sporo, no ipak je osvojila prvo mjesto u svojoj dobnoj kategoriji.

Visoka je 157 cm i teška 43 kg. Njezina fiziologija je toliko izvanredna da je njezin maksimalni unos kisika (VO2 max) – mjera aerobne kondicije i izdržljivosti – jednak onome kod 25-godišnje žene, prema laboratorijskim testovima provedenim ubrzo nakon što je postavila svjetski rekord na Londonskom maratonu prošle godine (3 sata, 33 minute i 27 sekundi).

Ti su testovi bili dio studije objavljene u časopisu Journal of Applied Physiology.

- Proučavamo Rice kako bismo razumjeli kako ljudi mogu ostati fit s godinama, bez obzira na prirodnu sposobnost i smanjenje tjelesne aktivnosti koje se često javlja u starijoj dobi - rekao je Bas Van Hooren, docent nutricionizma i kineziologije na Sveučilištu Maastricht u Nizozemskoj i jedan od autora studije.

- Ona pokazuje kako dosljedan trening, a možda i povoljne genetike, mogu u određenoj mjeri prkositi uobičajenim procesima starenja, dodao je.

Rice, umirovljena agentica za nekretnine, dokaz je da 'nikad nije prekasno početi vježbati,' rekao je Van Hooren.

Scott Trappe, direktor laboratorija za ljudske performanse na Ball State Universityju, istaknuo je da proučavanje Rice pomaže znanstvenicima 'bolje razumjeti granice ljudske izvedbe s godinama,' osobito 'kada se vježba na visokoj razini tijekom cijelog odraslog života.'

Od kilometra do maratona

Rice je počela trčati s 35 godina kako bi smršavjela nakon putovanja u rodni Seoul.

- Mislila sam da ću ako potrčim oko bloka odmah izgubiti pet kilograma, rekla je.

- Trčala sam samo jednu ili dvije milje, i nisam imala tenisice za trčanje, nastavlja.

Rice, koja dijeli vrijeme između Clevelanda i Floride, odlučila je isprobati lokalne utrke radi zabave – i pobijedila u njima.

Godinu dana kasnije istrčala je prvi maraton u Clevelandu bez ozbiljnog treninga – završila je za 3 sata i 45 minuta – i pomislila da može bolje. Šest mjeseci kasnije, u Columbusu, drugi maraton istrčala je za 3:16, što joj je osiguralo kvalifikaciju za Boston. Bila je oduševljena.

Bostonski maraton

Iako je 2023. u Bostonu trčala brže (3:33:15) nego u Londonu 2024., Bostonska staza od točke do točke ne priznaje se za rekorde.

Rice ne zna je li postavila rekorde u svojim 40-ima, 50-ima i 60-ima, iako je redovito osvajala utrke u svojoj dobnoj skupini.

- Nikad nisam provjeravala, rekla je.

Sa 69 godina postavila je američki rekord u kategoriji 65-69 godina na maratonu u Columbusu.

- Tada sam shvatila da možda nisam loš trkač, rekla je.

Njezina inspiracija bila je Joan Benoit Samuelson, koja je tijekom svoje dugogodišnje karijere postavila brojne rekorde i osvojila zlato na prvom olimpijskom maratonu za žene 1984.

- Bila je moj idol - rekla je Rice.

Danas, 67-godišnja Samuelson priznaje da je upravo Rice njezina inspiracija.

- Jeannie je nevjerojatna, rekla je Samuelson.

- Njezina vremena posebno impresioniraju trkače koji stare u ovom sportu. Strast za trčanjem s godinama postaje sve očitija kroz njezina vremena i želju da nastavi obarati rekorde u svojoj dobnoj skupini, zaključila je

Izvanredna kondicija

Rice gotovo nikad nije imala ozljede zbog preopterećenja, poput tendinitisa ili stresa na kostima, iako je imala nesreće. Neposredno prije jednog maratona, nezgodno je stala na kamen i ugrozila gležanj, što joj je oduzelo sedam tjedana treninga.

Nekoliko tjedana prije Bostona osjetila je bol u lijevom mišiću stražnje lože, koja je i dalje bila prisutna. Unatoč tome, istrčala je maraton, ali sporijim tempom.

- Uspjela sam završiti i zabavila se - rekla je, dodajući da je osvojila prvo mjesto u svojoj kategoriji, iako je 'nisam zaslužila, objasnila je Rice

Laboratorijski testovi pokazali su da je njezin VO2 max izvanredan, što ukazuje na izuzetnu kardiovaskularnu kondiciju. Za usporedbu, VO2 max većine netreniranih žena između 70 i 79 godina obično je 45–65% niži od Rice.

- Jedinstvena fiziologija omogućava joj da bude izuzetno konkurentna na svim distancama, od staze do cestovnog trčanja – rijetko postignuće na svjetskoj razini, rekla je Michele Zanini, jedna od istraživačica.

Lekcije o kondiciji u starijoj dobi

Rice možda genetski ima visok VO2 max, ali drugi faktori također doprinose njezinoj dugovječnoj kondiciji:

Dosljedan trening: 80 km tjedno, ili 110-120 km kad se priprema za maraton, uz jedan slobodan dan. Također vježba lagane utege tri puta tjedno.

80 km tjedno, ili 110-120 km kad se priprema za maraton, uz jedan slobodan dan. Također vježba lagane utege tri puta tjedno. Ravnoteža treninga i oporavka: Nedostatak ozljeda zbog preopterećenja pokazuje kako je održavala ravnotežu koja joj omogućava dosljedno visoke kilometraže tijekom godina.

Nedostatak ozljeda zbog preopterećenja pokazuje kako je održavala ravnotežu koja joj omogućava dosljedno visoke kilometraže tijekom godina. Zdrava prehrana: Izbjegava prženu hranu i slastice, jede mnogo salata, povrća, riže, ribe i orašastih plodova. Povremeno se počasti sirom.

Izbjegava prženu hranu i slastice, jede mnogo salata, povrća, riže, ribe i orašastih plodova. Povremeno se počasti sirom. Strast i svrha: 'Kad sam je pitala kako je uspjela trenirati 30 godina, jednostavno je odgovorila: ‘Volim trčati i biti primjer mlađim sportašima', rekla je Zanini. Rice također voli inspirirati starije trkače.

'Kad sam je pitala kako je uspjela trenirati 30 godina, jednostavno je odgovorila: ‘Volim trčati i biti primjer mlađim sportašima', rekla je Zanini. Rice također voli inspirirati starije trkače. Društveni život i interesi: Iako intenzivno trenira, voli plesati i izlaziti, ali ne u tjednu prije važnih utrka.

Iako intenzivno trenira, voli plesati i izlaziti, ali ne u tjednu prije važnih utrka. Zahvalnost: Rice ne zna zašto je tako talentirana, ali je zahvalna: 'Možda imam sreće. I blagoslovljena sam'.

'Osjećam se jednako mlado kao kad sam imala 50 godina i želim ovako nastaviti u osamdesetima, rekla je Rice.