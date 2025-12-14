Znate li kakvo značenje kriju male naljepnice na jabukama?

Tijekom svakodnevnih kupnji mnogi od nas primijete male naljepnice na voću, a najčešće ih vidimo upravo na jabukama. No, što te oznake zapravo znače i kako nam mogu pomoći da odaberemo zdravije voće? Prema britanskim stručnjacima za prehranu, koje prenosi Express, većina jabuka na policama prekrivena je sintetičkim voskom koji skriva pesticide.

Što znači broj na naljepnici?

Nutricionist objašnjava: "Ako oznaka na jabuci počinje brojem 3 ili 4, to znači da voće nije organsko. Takve jabuke često sadrže pesticide koji su zamaskirani voskom, što može biti štetno za zdravlje."

Za razliku od toga, jabuke čija oznaka počinje brojem 9 označavaju organski uzgoj i puno su sigurnije za konzumaciju. Stručnjak savjetuje i jednostavan trik za čišćenje voća kod kuće: "Jabuke možete namočiti u vodi pomiješanoj s jednom žlicom praška za pecivo. Nakon 15 minuta, dobro ih istrljajte tvrdom četkom. Ovaj postupak može ukloniti i do 90 posto pesticida s površine."

Zašto kupcima treba ta informacija?

Poznavanje načina uzgoja voća korisno je kupcima jer im omogućuje da lakše odaberu organske proizvode, što je važno za zdravlje i očuvanje okoliša.

Foto: 123RF

Također pruža uvid u metode uzgoja, pa kupci znaju što mogu očekivati od proizvoda koji kupuju, te im olakšava pronalazak voća i povrća koje odgovara njihovim preferencijama, bez potrebe za dodatnim traženjem oznaka na pakiranju.