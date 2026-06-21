Znate li koliko često bi žene trebale voditi ljubav da budu zadovoljne? Evo odgovora!

Žene su najzadovoljnije vezom ako imaju seks barem jednom tjedno. Naime, 85 posto žena koje je sudbina tako pomazila iskazuje zadovoljstvo svojim seksualnim životom, pokazala je studija Sveučilišta u Manchesteru, koja je obuhvatila 483 žene na Novom Zelandu koje su bile u vezi u protekloj godini.

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Nešto više od polovice ispitanica, njih 56 posto, reklo je da su seksualno zadovoljne. Rezultati su pokazali da je zadovoljstvo bilo veće ako su češće imale spolne odnose te ako su imale više orgazama. Zadovoljstvo je češće kod mlađih žena i kod onih koje ocjenjuju seks kao važan važan aspekt svog života.

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S druge strane, 66 posto žena i djevojaka koje uživaju u seksu jednom mjesečno, kao i 17 posto žena koje ga prakticiraju još rjeđe, bitno je manje zadovoljno svojim seksualnim životom.

- Žene koje imaju spolne odnose rjeđe od jednom tjedno imale su daleko manje šanse biti zadovoljne u svojim seksualnim vezama. Terapeuti koji rade sa ženama kako bi poboljšali njihovo zadovoljstvo seksualnim odnosom mogli bi se, dakle, prvenstveno usredotočiti na povećanje učestalosti seksa - kaže autorica studije, profesorica Alexandra Janssen, sa spomenutog Sveučilišta.

Žene koje su izjavile da imaju seks jedan do dva puta mjesečno imale su otprilike tri puta manju vjerojatnost da će biti zadovoljne od onih koje imaju seks dva ili više puta tjedno. Ovaj je učinak bio još izraženiji kod žena koje su izjavile da imaju spolne odnose rjeđe od jednom mjesečno, a koje su imale 25 puta manju vjerojatnost da će biti zadovoljne, kazala je autorica.

Foto: Vadym Drobot

Inače, žene u dobi od 18 do 24 godine imale su najviše šansi da budu seksualno zadovoljne, dok su šanse najmanje kod žena u dobi od 45 godina. Također, žene koje seks ocjenjuju važnim aspektom života imale su sretniji ljubavni život od žena kojima seks nije bitan.