Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
RADOSTI SEKSA

Znate li koliko često bi žene trebale voditi ljubav da budu zadovoljne? Evo odgovora!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koliko često bi žene trebale voditi ljubav da budu zadovoljne? Evo odgovora!
Foto: otiga

Prema istraživanju žene u dobi od 18 do 24 godine imale su najviše šansi da budu seksualno zadovoljne, dok su šanse najmanje kod žena u dobi od 45 godina

Admiral

Žene su najzadovoljnije vezom ako imaju seks barem jednom tjedno. Naime, 85 posto žena koje je sudbina tako pomazila iskazuje zadovoljstvo  svojim seksualnim životom, pokazala je studija Sveučilišta u Manchesteru, koja je obuhvatila 483 žene na Novom Zelandu koje su bile u vezi u protekloj godini.

POGLEDAJTE VIDEO: Jack to voli utroje, tvrdi Pamela

Pokretanje videa...

Pamela Anderson zatekla Jacka Nicholsona u trojcu 00:58
Pamela Anderson zatekla Jacka Nicholsona u trojcu | Video: KanalRi

Nešto više od polovice ispitanica, njih 56 posto, reklo je da su seksualno zadovoljne. Rezultati su pokazali da je zadovoljstvo bilo veće ako su češće imale spolne odnose te ako su imale više orgazama. Zadovoljstvo je češće kod mlađih žena i kod onih koje ocjenjuju seks kao važan važan aspekt svog života. 

Top view of sexy undressed couple embracing and kissing in bed
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

S druge strane, 66 posto žena i djevojaka koje uživaju u seksu jednom mjesečno, kao i 17 posto žena koje ga prakticiraju još rjeđe, bitno je manje zadovoljno svojim seksualnim životom. 

VRLO BITNO! Ginekolozi upozoravaju: Ovih 7 stvari ne radite nakon seksa
Ginekolozi upozoravaju: Ovih 7 stvari ne radite nakon seksa

- Žene koje imaju spolne odnose rjeđe od jednom tjedno imale su daleko manje šanse biti zadovoljne u svojim seksualnim vezama. Terapeuti koji rade sa ženama kako bi poboljšali njihovo zadovoljstvo seksualnim odnosom mogli bi se, dakle, prvenstveno usredotočiti na povećanje učestalosti seksa - kaže autorica studije, profesorica Alexandra Janssen, sa spomenutog Sveučilišta. 

Žene koje su izjavile da imaju seks jedan do dva puta mjesečno imale su otprilike tri puta manju vjerojatnost da će biti zadovoljne od onih koje imaju seks dva ili više puta tjedno. Ovaj je učinak bio još izraženiji kod žena koje su izjavile da imaju spolne odnose rjeđe od jednom mjesečno, a koje su imale 25 puta manju vjerojatnost da će biti zadovoljne, kazala je autorica. 

Beautiful sensual brunette woman
Foto: Vadym Drobot

Inače, žene u dobi od 18 do 24 godine imale su najviše šansi da budu seksualno zadovoljne, dok su šanse najmanje kod žena u dobi od 45 godina. Također, žene koje seks ocjenjuju važnim aspektom života imale su sretniji ljubavni život od žena kojima seks nije bitan. 

ZADOVOLJITE JE Žene iskreno: Ovo je 20 stvari koje nas opasno pale u krevetu
Žene iskreno: Ovo je 20 stvari koje nas opasno pale u krevetu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja
KELTSKI HOROSKOP

Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja

Glavna razlika između keltskog horoskopa i konvencionalnog zodijaka je u tome što karakteristike koje opisuju osobu nisu izvedene iz zvijezda, već iz životinjskog carstva. Nekoliko prevedenih dokumenata iz keltskih zajednica povezuje ljude sa životinjskim osobinama, podijeljenim u 13 vrsta
FOTO Ne razumije zašto je dečki varaju: 'Pa čista sam desetka!'
LJEPOTA JOJ JE BREME

FOTO Ne razumije zašto je dečki varaju: 'Pa čista sam desetka!'

Louanna Jasmin, 33-godišnja influencerica i model iz Londona, otvoreno govori o novom trendu koji se naziva 'hot-phobia', fenomenu u kojem je ljudi osuđuju i omalovažavaju zbog ljepote i privlačnosti
20 outfita za starije žene zbog kojih će izgledati puno mlađe
GODINE SU SAMO BROJ

20 outfita za starije žene zbog kojih će izgledati puno mlađe

Ljeto donosi novi sjaj stilu žena iznad šezdeset. Ovdje moda nije samo praćenje trendova, već slavlje mudrosti, samopouzdanja i trajne elegancije. Izgradite garderobu koja odražava vašu jedinstvenost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026