Znate li koliko vam vode na dan treba: Problemi s kožom mogu biti simptomi dehidracije

Ljudi koji unose premalo vode u organizam imaju dugotrajni rizik za bolesti bubrega, srca, poremećaj mentalnih funkcija i probleme probavnog sustava. Ako pijete premalo vode organizam se teže oslobađa štetnih tvari, što se može manifestirati nečistoćama na koži.

Manjak tekućine loše će se odraziti i na tonus i elastičnost kože, koja će brže dobivati bore, a mogu se javiti umor i dekoncentracija, a u slučaju teže dehidracije i ozbiljni zdravstveni problemi, upozoravaju stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u sklopu projekta 'Živjeti zdravo'.

Odrasloj osobi potrebno je 0,3 decilitra vode po kilogramu tjelesne mase, odnosno najmanje 1,5 do 2 litre tekućine na dan. Oko 20 do 30 posto potrebne tekućine unijet ćete s hranom, pogotovo ako volite juhe, variva, prirodne sokove, kompote, te dosta svježeg voća i povrća. Naime, većina voća, kao i mnoge vrste povrća, sastoji se od čak 80 do 85 posto vode, a s njima ćete unijeti i vrijedne vitamine i minerale. Uz to, dobro je držati se preporuke da tijekom dana popijete šest do osam čaša obične vode, količine 250 mililitara.

No, dobro je imati na umu da ni s vodom ne treba pretjerivati, upozoravaju stručnjaci Klinike Mayo. Unosite li previše vode u organizam, to može dovesti do "trovanja vodom", odnosno do 'ispiranja' natrija i drugih elektrolita iz krvi, te do sličnih simptoma kao i kod dehidracije. Bubrezi mogu doći do točke da ne mogu riješiti višak vode iz tijela, zbog čega se može javiti osjećaj umora i iscrpljenosti, ali i oticanja ruku, usana i stopala, sve do mogućeg oticanja mozga.

Foto: HZJZ

To mogu pratiti pulsirajuća glavobolja, mučnina i povraćanje. Prevelika količina tekućine dovest će i to problema s kontrolom mjehura i pretjerane potrebe za mokrenjem. Ako mokrite više od 10 puta dnevno (i posebno ako se noću budite više nego jednom da biste mokrili), to su mogući znakovi da pijete više vode nego što je vašem tijelu potrebno. Ukoliko je urin pritom posve proziran te bezbojan, to je dodatni razlog da posumnjate u to.

Ukratko, da biste izbjegli dehidraciju, pratite unos tekućine kroz dan i ne pretjerujte. Pijte češće po nekoliko gutljaja, najbolje vodu, svježe cijeđeni voćni sok ili mlaki čaj. Izbjegavajte sokove koji sadrže šećer i alkoholna pića, kao i pretjerivanje u napitcima koji sadrže kofein, jer on djeluje kao diuretik.