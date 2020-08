Znate li nekog tko previše priča ili ste sami takvi? Provjerite kako to utječe na stav o vama

Možda niste svjesni koliko utjecaj pretjerana pričljivost može imati na vašu okolinu i doživljaj koji ostavljate - u društvenim odnosima to je najčešće zamor, dok na poslu može biti i još puno negativnije

<p>Dar govora ponekad je vrijedna osobina, no jednako tako pretjerana pričljivost može biti i previše 'dobra' stvar. Kada netko prijeđe granicu od zanimljivog sugovornika i djelotvornog komunikatora do dosadnog blebetala koji svojim prekomjernim govorom drži druge kao taoce?</p><p>Evo što o tome kažu psiholozi, istraživači komunikacije.</p><p>Neki su razgovorljivi pojedinci kompulzivni govornici s komunikacijskom nesposobnošću. Kompulzivni govornici govore više nego što itko želi slušati i govore malo toga što je smisleno, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/us/blog/emotional-nourishment/202008/do-you-talk-too-much">Psychology Today</a>. </p><h2>Kako znati jeste li vi taj?</h2><p>Oni imaju veliku potrebu za razgovorom i često ulaze u pretjerano složene priče pa ih je i teško pratiti. Takvi pojedinci imaju premalo svijesti o reakcijama drugih na njihove priče, a umjesto da razgovaraju s ljudima - oni ljudima govore.</p><p>Kompulzivno razgovaranje u stručnim se terminima naziva i talkaholizam, što ga dovodi u vezu s s drugim ponašanjima koja su pretjerana, poput radoholičara.</p><p>Iako drugi uviđaju problem kod njih, oni ga sami nisu svjesni te nemaju percepciju svog ponašanja. Karakteristike takvih ljudi koje su identificirali znanstvenici McCroskey i Richmond uključuju:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1764549" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-35/dreamstime_m_99799748.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Na poslu</h2><p>U zanimljivoj maloj kvalitativnoj terenskoj studiji, Axsom je ispitao utjecaj kompulzivnih govornika na njihove suradnike. Axsom je identificirao kompulzivne govornike u radnom okruženju po ovim karakteristikama</p><p>Stoga ne iznenađuje da kompulzivno govorenje može rezultirati društvenom izolacijom, jer se takve osobe obično percipiraju negativno i izbjegavaju.</p><h2>Učinkovito slušanje</h2><p>Većina nas vjerojatno neće pasti u ekstremni spektar kompulzivnog pričanja. Ali činjenica je da, ako smo iskreni u svojoj samoprocjeni, većina nas može uživati ​​u slušanju svog glasa više nego što slušamo ono što drugi kažu. </p><p>S druge strane, ljudi pozitivnije percipiraju dobre slušatelje, više im se sviđaju, oni imaju veću vjerojatnost za promaknuće te općenito grade kvalitetnije odnose.</p><p>Učinkovito slušanje je vještina koja se može razviti, ističu psiholozi. No, ono svakako zahtjeva disciplinu i nametanje samoograničenja, s postavljanjem pitanja sebi 'zašto sad pričam?'.</p><p>To također uključuje prisutnost u trenutku i sudjelovanje u razgovoru, a ne samo čekanje na red da se govori. Humanistička psihologija identificira taj proces kao empatično slušanje, koje se karakterizira kao aktivno i iskreno te odražava angažman s drugima.</p><p>U konačnici, razmislite o svom omjeru slušanja i govorenja. Ako više govorite nego što slušate, velike su šanse da previše govorite.</p>