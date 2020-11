Znate li od čega se sve sastoji plodna voda? Iznenadit ćete se

Znate li što je točno tekućina koja izlazi iz maternice kad pukne vodenjak? Poznata je pod nazivom plodna voda, ali njezin sastav vas može itekako iznenaditi. I nije ono što mislite...

<p>Usprkos nazivu<strong> </strong>plodna voda, tekućina u pitanju uopće nije voda. <strong>T</strong>ehnički termin je amnionska tekućina, a zapravo se jednim dijelom sastoji od bebinog urina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>To možda zvuči grozno, ali je zapravo znak da se beba dobro razvija i napreduje. Za vrijeme 'boravka' u maternici plodna voda služi kao dodatna zaštita, a beba u njoj pluta i neometano se razvija.</p><p>- Dok je beba u trbuhu njezini bubrezi polako proizvode urin i to je jedan od markera da se beba dobro razvija i da je zdrava. Beba dok je u maternici i pije amnionsku tekućinu kako bi održala potrebnu razinu kisika<strong> </strong>- objasnio je<strong> </strong>ginekolog Joseph Sgroi<strong> </strong>za portal <a href="https://www.mamamia.com.au/what-are-your-waters/">Mama Mia. </a></p><p>- Amnionska tekućina u maternici služi kao štit od udaraca i ozljeda i istovremena je bebi izvor kisika jer pijući amnionsku tekućinu beba se opskrbljuje kisikom<strong> </strong>- objasnila je ginekologica Daghi Rajasingam s britanskog Kraljevskog Sveučilišta.</p><p>Kroz par dana nakon začeća bebe formira se amnionska posteljica i počinje se puniti tekućinom, u početku vodom i tjelesnim tekućinama. Ali od desetog tjedna trudnoće, bebini bubrezi počinju funkcionirati, što znači da otpuštaju malu količinu urina u amnionsku tekućinu.</p><p>A do dvadesetog tjedna trudnoće<strong> </strong>- većinski dio amnionske tekućine je<strong> bebin urin.</strong> No osim mokraće, u plodnoj vodi su i topive hranjive tvari - bjelančevine, ugljikohidrati i masnoće te minerali. </p><p>Plodna voda također sadrži mrtve stanice bebine kože<strong> </strong>koje liječnici mogu koristiti za ispitivanje genetskih poremećaja jednostavnim uzimanjem uzorka amnionske tekućine, postupkom poznatom kao amniocenteza<strong>.</strong></p><p>- Amnionska tekućina nastavlja se razvijati tijekom trudnoće sve dok trudnica ne uđe u 38. tjedan, kad se plodna voda počne polako povlačiti, a beba ubrzano razvijati. Kod početka trudova, 'puca vodenjak' i plodna voda otječe kroz vaginu trudnice. To otjecanje može biti samo par kapljica, a može biti i nekontrolirani izljev - objašnjava dr. Rajasingam za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/4869790/water-breaks-labour-isnt-water-worse-think/">The Sun.</a></p><p>U trenutku pucanja vodenjaka, beba više nije zaštićena i podložna je infekcijama, što znači da bi trudnice trebale što prije stići u bolnicu.</p>