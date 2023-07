Znate li odabrati teglu za sobnu biljku? Naučite uz ove savjete

Tek kupljene biljke u plastičnim posudama iz rasadnika spremne su za presađivanje čim ih donesete kući. Nakon što je provela mjesece ili čak godine u maloj posudi za uzgoj, nova biljka vjerojatno je prerasla taj prostor i treba joj veći za nesmetani rast i razvoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Ambulanta za biljke u Zagrebu

Također, biljke koje već imate, a prerasle su tegle u kojima se nalaze, spremne su za promjenu posude. Kod kupnje nove tegle, stručnjaci za BetterHomes&Gardens savjetuju na što obratiti pozornost kako biste kući donijeli najbolju teglu.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

1. Veličina je bitna

Za početak, odredite veličinu posude koja vam je potrebna. Evo praktične smjernice: povećajte veličinu posude za tri do šest centimetara u promjeru za biljke koje rastu u posudama promjera 25 centimetara ili manje. Za veće biljke, one koje rastu u posudama promjera većeg od 25 centimetara, povećajte veličinu posude za šest do devet centimetara u promjeru.

Na primjer, potpuno nova biljka u plastičnoj posudi za rasadnik od 10 centimetara spremna je za prijelaz u posudu promjera oko 13 centimetara. Filodendron koji raste u posudi od 30 centimetara može se prebaciti u teglu od 35 centimetara. Iako biste mogli biti u iskušenju odabrati lonac koji je nekoliko centimetara veći, oduprite se.

Foto: Unsplash

Sobne biljke rastu sporo. Prevelika posuda izgledat će nesrazmjerno s biljkom. Također, posude koje su prevelike za biljku mogu uzrokovati zdravstvene probleme jer će se višak zemlje presporo sušiti. Tlo koje predugo ostaje mokro potiče truljenje korijena i stabljike.

2. Odvod vode je ključan

Uvijek odaberite posudu s drenažnim rupama, što također osigurava da tlo za u tegli ne ostane previše mokro nakon zalijevanja. Višak vode može slobodno istjecati s dna posude, dopuštajući kisiku da dođe do korijena biljke. Ako koristite tanjurić ili pladanj ispod posude, svakako ga ispraznite kako se korijenje ne bi natopilo vodom.

Foto: DREAMSTIME

Ako slučajno naiđete na prekrasnu teglu koja nema rupe za drenažu, još uvijek je možete koristiti. Naime, može poslužiti kao ukrasna vanjska tegla u kojoj se krije nešto manja obična posuda s drenažnim otvorima. Nakon zalijevanja jednostavno izvadite manju posudu i odlijte višak vode.

3. Pronađite svoj stil

Veličina tegle i drenaža su dva najvažnija čimbenika pri odabiru posude za sobnu biljku. Nakon što zadovoljite te dvije potrebe, odaberite teglu koja vam se sviđa. Keramičke tegle danas su najpopularnija vrsta posuda za kućne biljke. Naći ćete ih u svim vrstama stilova, boja i veličina.

Nekada se najčešće koristilo glinene posude. One su atraktivne, teške i stoga idealne za velike biljke te porozne. Izvrsne su za bromelije, kaktuse, paprati, orhideje i sukulente. Međutim, glinene tegle zahtijevaju češće zalijevanje i teško ih je čistiti.

Tegle od plastike i stakloplastike nude nekoliko prednosti. Dostupne u svim vrstama boja i stilova, lagane su i lako ih se čisti te nisu skupe. Biljke u plastičnim teglama i teglama od fiberglasa ne treba zalijevati tako često kao glinene. Ostali materijali za posude za kućne biljke uključuju metal, košare, obrađeno drvo ili drvo otporno na truljenje, glaziranu keramiku i staklo.

Foto: DREAMSTIME

4. Čistite teglu

Održavajte tegle čistima kako biste spriječili bolesti. Ako namjeravate koristiti teglu za drugu biljku, dobro ga očistite izvana i iznutra. Glinene posude često nakon dulje upotrebe dobiju bijeli pokrov uzrokovan nakupljanjem minerala nakon isparavanja vode. Kako biste uklonili naslage, izribajte je spužvicom od čelične vune ili četkom s tvrdim čekinjama u otopini octa i vode.

Ako je pokrov debeo, prvo ga iščetkajte suhom krpom od čelične vune. Isperite lonce, a zatim ih namočite u otopinu izbjeljivača (1 dio izbjeljivača na 9 dijelova vode) na 20 minuta kako biste ubili sve bakterije, gljivice ili jajašca štetočina na njima. Ponovno isperite. Plastične tegle čistite krpom umočenom u toplu vodu sa sapunom. Ribajte lonac dok potpuno ne nestanu zemlja i prljavština. Namočite posudu u otopinu izbjeljivača kao što biste namočili glinenu posudu ako se želite riješiti štetočina i bakterija.