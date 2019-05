Znate li pravo značenje dječje pjesmice 'Ringe, ringe, raja'?

Dječja pjesmica 'Ringe, ringe, raja' godinama je jedna od pjesmica koju djeca veselo pjevaju dok, držići se za ruke, poskakuju u krug. Potekla je iz Londona u Velikoj Britaniji u kojemu se pjevala još u 17. stoljeću, točnije 1665. ili 1666. godine, kad je kuga poharala Englesku. Prema urbanoj legendi, njeno značenje se zapravo odnosi na kugu, koja je u tom gradu odnijela više od 68.000 života.

Na engleskom glasi ovako:

Foto: Dreamstime

Ring-a-ring o' roses,

A pocket full of posies,

A-tishoo! A-tishoo!

We all fall down.



Cows in the meadows

Eating buttercups

A-tishoo! A-tishoo!

We all jump up.

U prijevodu to znači:

Napravi krug od ruža,

Džepove napuni cvijećem,

A-pćih! A-pćih!

Svi padamo.

Krave na livadi

jedu ljutiće

A-pćih! A-pćih!

Svi skačemo!

Ring na engleskom jeziku znači prsten ili krug, a 'ring of roses' prsten od ruža što označava prve simptome kuge, crvene krugove na koži.

Foto: WIkipedia

Cvijeće iz pjesmice ima posebno značenje. Ruža simbolizira simptome iz kuge, džepovi puni cvijeća nosili su se kao zaštita od bolesti, a ljutić se tradicionalno koristio kao lijek protiv upala, temperature, iritacija kože... Praksa nošenja cvijeća i njihovog postavljanja oko zaražene osobe za zaštitu opisana je u izrazu 'džepove napuni cvijećem', a 'pepeo' (ashes) je zapravo asocijacija na kihanje ili imitacija zvukova kihanja zaražene osobe. Riječi 'svi padamo' značile su - smrt, piše Snops.

Prva strofa pjesmice zapravo govori o bolesti i umiranju, a druga o lijekovima i ozdravljenju jer krave na livadi pasu ljekovite ljutiće ili žabnjakovke, a potom svi skaču.

U kasnijim verzijama umjesto 'A-pćih!' pjevalo se 'Ashes' odnosno pepeo, što neki smatraju da se odnosilo na potrebu da se tijela kremiraju kako se kuga ne bi širila.

Engleska djeca su pjesmicu pjevala i plesala gotovo kao i naša. Uhvatila bi se za ruke i formirala kolo oko jednog djeteta te pjevali pjesmu. Najsporije dijete bi na kraju pjesmice završilo bi u krugu i postao rosie (ružica). Dijete u sredini predstavljalo je oboljelog od kuge i bilo je izolirano od ostale djece. Kasnije bi to dijete poljubilo drugo dijete koje bi na taj način 'zarazilo' pa je i ono postalo ružica.

No znanstvenici koji se bave proučavanjem folklora odbacuju teoriju povezanosti kuge i ove pjesmice. Kažu da za to postoji više razloga, a jedan od njih je da simptomi velike kuge ne odgovaraju potpuno ovima u pjesmici.

