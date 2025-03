Znate li što iftar muslimanima znači u mjesecu ramazana?

Ramazan je započeo je 28. veljače i traje do 30. ožujka, a tijekom tog perioda muslimanima je od zore do zalaska Sunca zabranjeno konzumiranje bilo kakve hrane, pića (uključujući i vodu), te seksualni odnosi i pušenje duhana. Od njih se također očekuje da što vjernije slijede učenje Muhameda, što uključuje i trud oko boljih međuljudskih odnosa. Važnost se pridaje čistoći misli i djela. Po riječima poslanika Muhameda, uz jelo i piće, ove stvari kvare post: laž, psovka, ogovaranje, kleveta i strastven pogled.

Iftar je večernji obrok tijekom islamskog mjeseca ramazana, odnosno objed koji se uzima u prvi sumrak, neposredno nakon zalaska Sunca. Iftarom se završava dan posta, a najčešće se obavlja prije obavljanja večernje molitve akšam-namaza.

Post započinje svakog dana u trenutku svitanja i traje do zalaska Sunca. To znači da muslimani prestaju jesti i piti do zalaska Sunca. Osobe koje ne moraju postiti su djeca, starije osobe, dojilje, trudnice, bolesnici i putnici, odnosno onda ako post postane previše težak i izaziva zdravstvene poteškoće. Važnost se pridaje i čistoći misli i djela.

Ako se nešto u zaboravu pojede ili popije ne kvari se post s tim da vjernik prestane s time čim se prisjeti da posti.

Iftar se odvija neposredno nakon zalaska Sunca kad nastupa maghrib namaz. Zavisno o geografskoj lokaciji, točno vrijeme zalaska Sunca varira pa se koristi lokalni kalendar ili aplikacije za precizno određivanje vremena. Tradicionalno, post se prekida sa nekoliko datulja i vodom. Zatim slijedi obrok koji može biti bogat raznim jelima: juhe, salate, mesni specijaliteti, slatkiši. Osnovno pravilo Iftara da se pridržavamo umjerene hrane, a ne specifične. Nakon iftara, muslimani obavljaju maghrib namaz, molitvu koja se obavlja odmah nakon zalaska Sunca.