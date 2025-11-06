Znate li što sve gestikulacija može otkriti o vašem mozgu?

Kad razgovaramo, većina nas koristi ruke, pomiče ih i gestikulira – no zašto to radimo i što tijelo otkriva o mozgu iza naših riječi? Znanstvenici su otkrili da gestikulacija nije samo dodatak govoru, nego sastavni dio procesa kojim naš mozak predviđa značenje i pomaže drugoj strani da razumije – čak i prije nego što izgovorimo riječ.

U istraživanjima su sudionici pratili videozapise u kojima su avatari postavljali pitanja uz različite vrste pokreta: ikonične geste (pokreti ruku koji simboliziraju radnju, prostor ili objekt), kontrolne pokrete i odsutnost pokreta ruku. Rezultati su pokazali da su sudionici brže i preciznije predviđali ciljnu riječ kada su bile prisutne ikonične geste.

Drugi dio istraživanja mjerio je moždanu aktivnost gledatelja, koja je kod gestikulacije pokazala specifične obrasce povezane s očekivanim značenjem.

Foto: dreamstime/ilustracija

Gestikulacija kao mentalni alat

Gestikulacija nije samo “ukras” govora, nego funkcionalni dio našeg komunikacijskog sustava. Ključni zaključci su:

Geste pomažu slušatelju da predvidi što će biti rečeno, ubrzavajući i olakšavajući razumijevanje.

Za govornika, pomicanje ruku pomaže u organiziranju vlastitih misli i vizualiziranju onoga što želite reći.

Mozak konstantno radi predviđanja – geste su znak da smo u tom procesu.

Što je dobro zapamtiti u svakodnevnom razgovoru?

Geste koje odražavaju ono što govorite olakšavaju drugim praćenje misli i značenja. Ako stojite ili sjedite “kao kip”, možda ne šaljete sve signale koje mozak želi prenijeti. Primijetite li da sugovornik koristi geste dok govori, to može značiti da temu obrađuje duboko ili organizira misli. Količina gestikulacije varira među kulturama – ne mora “veliko mahanje rukama” nužno značiti nervozu. Ako osoba ne koristi geste kada biste očekivali, može se osjećati nesigurno ili imati poteškoće u verbalizaciji misli.

Foto: Dreamstime

Zašto ovo istraživanje ima važnost

U edukaciji, poticanje učenika da koriste geste može poboljšati verbalizaciju i rješavanje zadataka.

U komunikaciji, predavači i govornici mogu koristiti geste kako bi poruka bila jasnija.

U neurologiji i psihologiji, razumijevanje gestikulacije može pomoći u dijagnostici poremećaja komunikacije i predviđanju kognitivnih procesa.

Kad sljedeći put sjednete u razgovor, obratite pozornost: rukama prenosite misli, pokretima olakšavate razumijevanje, a vlastitim mozgom “radite” u pozadini kako bi sve što želite reći – bilo riječima ili gestama – bilo jasno i učinkovito. Geste nisu samo pomoć govoru – one su dio mozga koji govori bez riječi.