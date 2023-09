Znate li što vam maca poručuje treptanjem, podizanjem guze, ili kad mijesi šapicama?

Svaki vlasnik kućnog ljubimca, mačke ili psa, nakon što neko vrijeme žive u zajedničkom kućanstvu, reći će vam da postoji mnogo načina na koji on i životinja komuniciraju. Osim što se uz nas povremeno glasaju, koristeći različite tonove i zvukove za različite vrste poruka, životinje nam i govorom tijela nastoje pokazati kako se osjećaju i što od nas žele. Posebno mačke, kojima je motanje oko nogu vlasnika i trljanje glavom uz njega, jedan od glavnih načina komunikacije.

Ako ste nedavno usvojili mačića i tek učite razgovarati s njim, evo nekoliko informacija o tome što pokreti malog nestaška mogu značiti:

Pokazivanje trbuščića: Mace su, zapravo, jako osjetljive na području trbuha, gdje se nalaze svi unutarnji organi i ne vole ostavljati taj dio tijela otvorenim, zbog straha od mogućeg napada većih životinja, posebno kad spavaju. Zato se u prirodi najčešće sklupčaju u oblik kifle prije nego što će zaspati. No, nakon nekog vremena uz vlasnika se mogu početi osjećati sigurno, pa će početi spavati na leđima, s trbuhom koji je dostupan za maženje – to je njen način da vam kaže da se uz vas osjeća dobro.

Foto: Dreamstime

Ipak, nemojte se iznenaditi ako maca grublje reagira na dodire po trbuhu, to je njena instinktivna reakcija i kako se bude opuštala uz vas, vjerojatno će biti sklonija tome da ne grize vašu ruku svaki put kad joj dodirnete trbuh.

Položaj glave i pogled: Mačke ne vole netremično gledanje u oči ili stalno druženje 'face to face', one vole suptilno izražavanje naklonosti. Tako ćete vjerojatno primijetiti da nakon nekog vremena lagano zaklapa oči i okreće glavu od vas. Posve suprotno onome što biste prvo pomislili: Niste joj dosadili, nego je to njen način da vam 'kaže' da uživa u vašoj blizini. Jednostavno, kad ih preplavi ljubav prema vlasniku, ne mogu ga više direktno gledati. Tko zna, možda je to priroda uredila tako zato što mačke ne vole potpunu predaju?

Rep: To je možda i 'najkomunikativniji' dio mačjeg tijela. Kretanje i položaj mačjeg repa mogu vam reći mnoge stvari. Ako mačka podigne rep kad prolazi pored vas, to znači da vas pozdravlja. Ako maše njime intenzivno dok sjedi pored vas i mazite ju, to može biti znak da joj je dosta interakcije i u sljedećem koraku bi mogla početi loviti i grickati vašu ruku. Rep uzbuđene i malo prestrašene mace obično je blago povijen prema dolje, ako je strah veći može se nakostriješiti i vrhom podići prema gore, a spušten rep, kao i onaj kojim maše, da želi da ju ostavite na miru.

Foto: Dreamstime

Držanje: Ako mačka ima izbočena leđa, to ukazuje na mogućnost da je u strahu. Riječ je o instinktivnoj reakciji, jer tako izgleda veće nego što jest, pa zapravo želi uplašiti neprijatelja. Ako maca pored vas isteže leđa, to znači da je došlo vrijeme za pokret, vjerojatno do zdjelice s hranom. Ako izvija leđa kad ju hoćete pomaziti, to je znak da trenutno nije raspoložena za maženje. Ako je to učinila kad ju nepoznata osoba želi pomaziti, to je ljubazan način da kaže: Drugi puta grizem.

Trljanje glavicom uz vaše tijelo: Često to čine kad stojimo ispred njih, ili kad su u prilici leći pored nas; maze se glavicom o našu nogu ili ruku. To je mačkin način da vas 'obilježi' kao dio svoga čopora. Naime, mačka na glavi ima veliki broj mirisnih žlijezda i trljanjem glavice o nas ostavlja dio svojih mirisa na nama, kako bi bila sigurna da nas druge životinje neće prisvojiti.

Oči: Za čovjeka često kažemo da su oči prozor u dušu, no to se bez ikakve sumnje odnosi i na mace. Ako su mačje oči širom otvorene, vjerojatno se usredotočila na nešto jako zanimljivo, poput ptice ispred prozora, ili je jako zainteresirana za igračku koju ste joj pokazali i u sljedećem trenutku će vjerojatno skočiti na nju. Drugi razlog za široko otvorene oči je oprez zbog straha – kad nešto šušne, ili se čuje neka buka, mace obično stanu, načule uši i dobro otvore oči da se uvjere da im ne prijeti opasnost. Ako se maca preplašila, njene zjenice bit će lagano raširene, no obično se vidi i dio šarenice oka. Ako su zjenice očiju potpuno proširene i ne vidi se šarenica, to je znak da je mačka ozbiljno prestrašena i spremna zauzeti obrambeni stav. S druge strane, kad ljubimica polako trepće, to je znak da se osjeća udobno i sigurno. Ako gleda u vas i polako spušta kapke dok ih potpuno ne zatvori, to je macina poruka da vas voli. Mnogi veterinari kažu da je to kao da vam je poslala pusu zrakom.

Foto: Dreamstime

Uši: Položaj mačjih ušiju također je jako važan pokazatelj njihovih osjećaja i onoga što im se vrzma glavicom. Ako su uši usmjerene prema nazad, maca je zadovoljna i spremna na igru. Kad ih usmjeri prema naprijed, to je znak da ju je nešto uznemirilo. Ako su uši uzdignute na stranu ili čak unazad to znači da je mačka jako uzbuđena, a ako uho saviju vrhovima prema van, nalik na avion, znači da se vaša ljubimica osjeća ugroženo i preplašeno. Kad su mačje uši uz glavu baš nategnute prema natrag, to je signal agresije i bijesa.

Stražnjica: Ma što vi mislili o tome kad maca podigne rep i pokaže vam svoju zadnjicu, mačja guza također je jedan od komunikacijskih alata. Njome prvenstveno komunicira s drugim životinjama. Naime, pozdravljanje dvije mačke obično započinje od njuškanja po licu i vratu, gdje postoje mirisne žlijezde koje drugoj mački mogu puno reći o tome koga pozdravljaju. Tako bolesna maca ne voli da ju previše njuškaju, jer će time osjetiti njenu slabost, dok zdrave mačke doslovno uživaju u tome. Ako sve prođe u redu, nastavljaju s njuškanjem niz tijelo, i na kraju će završiti uzdignutim repom i stražnjicom.

Stručnjaci su nedavno došli do zaključka da 'guranje' stražnjice drugoj maci pod nos, kao i čovjeku, nema nikakvo negativno značenje. To je nešto slično kao da vam od milja kažu 'srce moje', jer vam neizmjerno vjeruju.

Kad podigne guzu dok ju mazite po vrhu leđa, tamo gdje počinje rep, to je znak da ste macu možda malo vratili u djetinjstvo. Naime, mačići ne mogu sami obaviti nuždu dok ne navrše 3 do 4 tjedna, pa je mamin posao lizati njihove stražnjice kako bi im signalizirala da obave ono što trebaju. Mnogi će mačići podići guzu kako bi im pomogli u tome, pa je taj pokret možda mali povratak u djetinjstvo. No, ova poza ima još jedno značenje, a veže se uz ženske mačke: To je u prirodi poziv muškim primjercima vrste koji sugerira da je ženka spremna za parenje. Istina, u tom slučaju poza je nešto drukčija, jer rep pomiču sa strane, a ženka tada počinje i malo gnječiti šapicama.

Foto: Dreamstime

Gnječenje šapicama: Kad dođe prileći pored vas na kauč, ili vam hoće sjesti u krilo, maca ponekad gnječi šapicama, čime, zapravo, priprema ležaj. U prirodi često moraju 'utabati' zemlju ili lišće da bi im bilo udobnije, pa je to instinktivna mačja reakcija.

Širenje kandžica: Kad se igrate s macom, često ćete primijetiti da vas je ulovila i raširila sve kandže, a onda ih polako povlači natrag. U igri, to će vjerojatno učiniti više puta, što je njen način da vam pokaže da bi mogla biti jača od vas, ali razumije da se igrate i ne želi vas povrijediti. Ne zavaravajte se, ne radi to zato da vam pokaže da vas voli, mace to rade i sa miševima, ili ptičicama koje ulove: Prvo se malo igraju s njima da ih ne povrijede i tek na kraju, kad im igra dojadi, možda će ubiti plijen.

Ukratko, nemojte se iznenaditi ako igra završi time da maca ozbiljno zabode kandžice u vašu ruku i još vas usto - gricne.