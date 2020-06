Znate li zašto mačke mrze vodu?

Postoji više razloga zašto mačke znaju uporno izbjegavati vodu, iako njihovi veći rođaci poput tigra i leoparda, rado uskoče u vodu kako bi se rashladili ili uhvatili plijen

<p>- Kad mačka postane vlažna, dlaka joj je teža, hladnija i neugodnija. Također, može dugo potrajati da joj se dlaka osuši - kaže američka veterinarka <strong>Eve Elektra Cohen</strong>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte mačke popularnije na Instagramu od mnogih ljudi:</p><p>- Postoji još jedan aspekt. Mačke su brza i spretna bića, lake u nogama i vješte u skokovima i ravnoteži. U vodi mogu osjetiti gubitak kontrole jer ih ona usporava. Čak i nakon samo jednog takvog negativnog iskustva i vaša mačka može reći 'ne hvala' budućim izletima u vodu - dodala je.</p><p>Kaže da su mačke vrlo čiste životinje - one provedu 30 do 50 posto vremena u danu ližući se i uređujući dlaku. Nije im u prirodi da se kupaju pa mogu osjetiti strah od vode koja im je zapravo nepoznanica. </p><p>- Kao i na sve drugo nepoznato, početna reakcija može biti strah. Ta se reakcija straha zna pogoršati ako su vlasnici koristili pištolj za prskanje vodom ili bocu s raspršivačem kako bi vodom odvratili mačke od toga da se penje na namještaj ili kuhinjski pult - objasnila je <strong>Jennifer Kasten</strong>, veterinarka iz Tomlyn Veterinary Science u SAD-u. </p><p>- Ponekad mačke izbjegavaju vodu zbog mirisa kemikalija koje osjete u njoj - dodala je.</p><h2>Zašto se vole igrati mlazom vode iz slavine?</h2><p>Neki ljudi se pitaju, ako već ne vole vodu, zašto se rado igraju mlazom koji curi iz slavine. U ovom slučaju radi se o tome da životinja ima kontrolu, a mlaz vode joj je zabavan za hvatanje capom jer se pomiče, svjetluca i proizvodi buku - podsjeća je na plijen ili igračku.</p><p>Dr. Cohen napominje da postoje neke vrste mačaka koje s vodom nemaju problema, kao što su bengalska mačka, abesinska, Maine Coon. One imaju drugačiju teksturu dlake što ih čini otpornijima na vodu i ne osjećaju nelagodu u njoj, često čak uživaju u plivanju, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/why-do-cats-hate-water/?fbclid=iwar1_jzmbosn4kfmgq9tigbxkw4y2g2trwluibvvymwpsbegek0pfpmd1ip8&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest</a>.</p>