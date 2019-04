Znate li zašto neka jaja imaju žumanjke različitih nijansi?

Boja žumanjka može varirati od blijedo žute do duboko narančaste. Ljuske od jaja mogu doći u raznim bojama (najčešće žućkasta, smeđa, bež ili bijela) i nijansama, a s njima i žumanjci u samom jajetu.

Svi smo vidjeli blijedo žute žumanjke pronađene u kutijama jaja kupljenih u trgovini, a vjerojatno ste primijetili da žumanjci jaja kupljenih na tržnici znaju biti jarke narančaste boje. U svakom slučaju, oba žumanjka su zdrava i čine ukusan i zdravi doručak.

Foto: 123RF

Tajna boje žumanjaka

Boja i nijansa vašeg žumanjaka nema nikakve veze s vrstom kokoši - iako to može utjecati na boju ljuske. Nijansa žumanjka u potpunosti je određena hranom kojom se kokoši hrane.

Kokoši koje dobivaju hranu punu žuto-narančastih pigmenata polažu jaja s tamnijim žumanjcima. U hrani za piliće nisu dopuštene umjetna bojila, ali neki poljoprivrednici dodaju latice nevena kako bi žumanjak bio jače narančaste boje. Crvenkasti žumanjci nastaju kad se kokošima u prehranu dodaje crvena paprika.

Što boja žumanjka znači za vaše zdravlje

Znači li tamniji žumanjak veću hranjivost? U biti, ne. Blijedožuti žumanjak i duboko narančasto-zlatni žumanjak imaju istu količinu proteina i masti, iako tamniji žumanjak može značiti više vitamina i manje kolesterola. Ali, tu je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo kolika je točno razlika, piše Reader's Digest.

Foto: Calimero Sport

Krvava točka u žumanjku

Mnogi ljudi su u zabludi jer su uvjereni kako krvava mrlja u žumanjku pokazuje da je jaje oplođeno. Ali, nije tako. To se ponekad pojavljuje u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilare u jajniku nesilice. Hoće li se to dogoditi ovisi o starosti kokoši i vrsti hrane koju jede, ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo, tvrde stručnjaci.