Za pse često kažemo da su najbolji čovjekovi prijatelji, među ostalim i zato što nam svojim neobičnim i razigranim ponašanjem znaju priuštiti puno smijeha i veselja, no valja priznati da ponekad mogu biti i pomalo čudni - kad nagnu glavu dok im pričamo ili se iz čista mira počnu presretni valjati u travi, prenosi portal Mental Floss.

Ipak, ima i onih urođenih psećih navika i ponašanja za koja stručnjaci danas imaju i znanstvena objašnjenja. Primijetili ste sigurno da se psi uvijek sklupčaju u klupko prije nego što će slatko zaspati; no ako mislite da je to samo hvatanje što udobnijeg položaja, niste baš do kraja u pravu. Naime, dr. Margaret Gruen, docentica bihevioralne medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta NC State, kaže da to ima korijene u evoluciji pasa.

- Kad psi spavaju u divljini, posebno tamo gdje je jako hladno, oni će iskopati gnijezdo u zemlji i sklupčati se u njemu. Tijelo sklupčano u loptu omogućava im da bolje zadrže toplinu. Također, ovaj položaj štiti njihove najranjivije organe od potencijalnih grabežljivaca - pojašnjava dr. Gruen. Da, vaš pas se tako sklupčao da zaštiti svoje unutarnje organe.

Naravno, ljudima to zvuči glupo, jer znaju da njihovom ljubimcu ne prijeti nikakva opasnost, no sa stajališta pasa, to je vrlo razumna taktika koju su naslijedili od predaka, kaže. .

Postoji još jedan razlog koji naizgled ima i više smisla: To je da se vaš pas ugnijezdio na taj način da se općenito zaštiti od vanjskih prijetnji. Spavanje je za njih stanje u kojem su ranjivi, pa se tako štite.