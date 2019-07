Znate li zašto su muškarcima gumbi na desnoj strani košulje?

Žene se danas odijevaju same, no to i nije bio slučaj u prošlosti. Imale su pomagačice, a vjeruje se da su gumbi šivani na njihovoj odjeći s lijeve strane, kako bi tim pomagačicama bilo lakše zakopčati ih.

Neki povjesničari smatraju pak kako je muškarcima bilo lakše posegnuti za oružjem skrivenim ispod odjeće, ako su im gumbi bili ušiveni s desne strane, a oni bili dešnjaci.

Foto: Dreamstime

Držanje ruke pod “90 stupnjeva” na trbuhu bilo je pitanje časti za Napoleona. Neke teorije tvrde da je upravo on naredio da se na žensku odjeću gumbi sašiju s lijeve strane, kako bi ženama bilo onemogućeno i otežano držati ruku u istom položaju kao i on.

Jedna od teorija je i ona povezana s jahanjem. Žene su konje jahale postrance, pa su im se prišivali gumbi s lijeve strane kako im povjetarac za vrijeme jahanja ne bi otkopčavao košulju ili pravio zračne džepove,