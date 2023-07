Znate li zašto su sve auto gume crne boje? Nekad su bile bijele

Foto: Canva

Najvažniji u sastavu je lateks sa stabla kaučukovca, a on prirodno nema boju. S godinama su se pojavile i šarene varijante, no to zapravo nikada nije zaživjelo u praksi

Kad su proizvođači automobila prvi put počeli raditi gume kakve poznajemo danas, bile su bijele, prirodne boje sastojka koji im daje taj specifičan karakter. I dok svijetle, šarene gume postoje, nikad baš nisu zaživjele. Dakle, zašto nedostatak raznolikosti? Sve je to zbog ključnog sastojka koji je potreban gumama da bi bile učinkovite. Foto: Canva Prirodni kaučuk bere se u obliku lateksa sa stabala kaučukovca. To je ljepljiva bijela tekućina koja se skuplja posebnim zarezima na kori. Kako bi se pripremila za izradu guma, miješa se s kiselinama koje potiču da se stvrdne. Zatim se istisne i osuši od viška vode u ravne gumene listove. POGLEDAJTE VIDEO: Za izradu materijala potrebnog za izradu guma dodaju se silicij, sumpor i drugi kemijski agensi koji variraju ovisno o količini trenja koju guma treba imati. Trkaće gume s malom kilometražom zahtijevaju veće trenje, a cestovne gume koje imaju veću kilometražu trebaju manje trenje. Sveukupno, u gumu na kraju ulazi i do 200 različitih sastojaka. To uključuje sintetičke polimere poput butadiena i halobutilne gume. Može se dodati čak 30 sintetičkih sastojaka. Na kraju, automobilske gume mogu imati samo 10% prirodne gume, ostalo su sintetičke smjese i razna punila. No, bez obzira o kojoj se gumi radi, sastojak koji joj daje tu boju je nusprodukt nepotpunog izgaranja fosilnih goriva poput ugljena i nafte. To je fini crni prah koji izgleda poput čađe. Razlika je u tome što se taj prah namjerno proizvodi u kontroliranim uvjetima. Mnogo je finiji i sadrži preko 97% elementarnog ugljika. Klasična je čađa, s druge strane, neželjeni nusproizvod s manje od 60% stvarnog ugljika. Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime Kada se doda kao stabilizirajuće kemijsko punilo u gumu, čađa značajno povećava njenu otpornost na habanje i čvrstoću. Time guma dobiva na dugotrajnosti. Kemijski inženjeri otkrili su da bi guma napravljena bez čađe vjerojatno izdržala tek oko 8.000 kilometara. Za većinu vozača to bi značilo zamjenu guma jednom do dva puta godišnje. Sa čađom većina guma traje najmanje 80.000 kilometara. Osim što povećava ukupnu čvrstoću gume, crni prah nalik čađi otporan je na ultraljubičasto zračenje, stabilizira gumu gume protiv UV svjetla i sprječava pucanje ili pucanje gume. Ujedno, taj prah pomaže u odvođenju topline od određenih vrućih točaka na gumi, posebno u gaznom sloju i čeličnim pojasevima. To znači da čak i dok se toplina nakuplja zbog trenja na cesti i vanjskih temperatura, čađa smanjuje toplinska oštećenja na gumi i produljuje njezin životni vijek. Nije utvrđeno da je nijedan drugi aditiv tako učinkovit kao taj crni prah u zaštiti gume i produljenju vijeka njezina trajanja. Iako su tvrtke pod pritiskom da proizvode ekološki prihvatljivije proizvode, nove verzije materijala na biljnoj bazi pokazuju da bi moglo proći neko vrijeme prije nego što vidimo išta osim crnih guma. Na jednostavnijoj razini, crne gume također je puno lakše održavati čistima.