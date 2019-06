Znate pogled koji pas ima kada nešto zezne? To nije krivnja

Gotovo svaki vlasnik psa zna pogled 'krivnje' svog ljubimca koji je učinio nešto što nije smio. 'Kakica' na podu, žvakanje cipela i jastuka ili uzimanje poslastice bez znanja vlasnika okidač su za izraz lica koji su mnogi pripisivali emociji krivnje.

Logika se podudara, ali znanost tvrdi drugačije. To pobija stručnjakinja koja godinama proučava pseću psihologiju, dr. Alexandra Horowitz. O svojim istraživanjima Horowitz je napisala i bestseler New York Timesa "Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know and On Looking".

Ona objašnjava kako ljudi na potpuno pogrešan način koncipiraju pseće emocije.

- Ljudi to pogrešno percipiraju. Pripisuju pseće emocije na temelju ljudskih. Najveći krivac je izgled te emocije. Gledate svog psa koji, prema vama, pokazuje da osjeća krivnju jer je nešto loše učinio. Ljudi to vide na taj način - govori dr. Horowitz.

Pas se povlači i gleda vlasnika tužnim pogledom. Percepcija ljudi u tom slučaju je tek napola točna. Znanstvenica tvrdi kako su to karakteristični znakovi za strah, češća i manje složena emocija.

- Istraživanja su otkrila da psi koji pokazuju emociju koja se percipira kao krivnja, zapravo pokazuju strah od kritiziranja - objašnjava.

Foto: Shutterstock

Iako znanstvenici tvrde da se radi o strahu, još uvijek traje rasprava o tome. Naime, mnogi su još uvjereni da se radi o krivnji što također nije dokazano.

Što vi o tome mislite? Mišljenje pišite u komentarima.

