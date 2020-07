Na što mislite kada ne možete spavati? Jarca 'ubija' kaos, Ribe pojedinci, a Strijelca financije

Zašto jednostavno ne možemo dobro spavati? Neki se pitaju je li možda do horoskopskog znaka? Ne spavamo jer nas nešto muči, no zbog čega određeni horoskopski znak ne može noću spavati?

<p>Zašto toliko mnogo nas pati od nesanice? U čemu je problem? Ne spavamo zato što smo pod stresom. To je to. Bez obzira na to što je uzrok stresa individualan, i kao što nam je astrologija pokazala, takvi se uvjeti razlikuju od osobe do osobe (i horoskopski znak do horoskopskog znaka).</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Horoskop<br/> </p><p><strong>Koji horoskopski znakovi ne mogu spavati noću? </strong></p><h2>1. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)</h2><p>Ovnovi ne spavaju jer su zabrinuti kako ih drugi doživljavaju.</p><p>Je li ih netko pogrešno shvatio dan ranije? Zar ih netko nije shvatio ozbiljno? Ovnovi neće spavati jer će razmišljati oko nečijeg mišljenja o njima, osmišljavajući kako će to popraviti. Tako će vjerojatno biti budni sve do pet ujutro.</p><h2>2. Bik (20. travnja - 20. svibnja)</h2><p>Bik ne može prestati razmišljati sve dok ga to razmišljanje ne izludi.</p><p>Bik jednostavno previše razmišlja i zbog tog razmišljanja noću ne može spavati. Previše razmišlja ali bez ikakvog učinka.</p><h2>3. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)</h2><p>Blizanci spavaju, i to spavaju dobro; međutim, kad ih obuzme nesanica, obično se radi o nekoj odluci koju apsolutno ne mogu donijeti, bez obzira koliko lako bila.</p><p>Jednom kada Blizanci vide da postoji još jedna strana priče, to za njih znači noć bez sna.</p><h2>4. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)</h2><p>Rak ima velike planove i razmišlja o budućnosti, što uključuje nesanicu i stresan nedostatak odmora.</p><p>Oni propadaju od stresa i od ne spavanja. Stres je velik, a pokazuje se kada rano odlaze u krevet i zaspu mnogo sati kasnije.</p><h2>5. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)</h2><p>Budući da je Lav opsesivan, san je za njih stvar prošlosti.</p><p>Vjerojatno su sjajno spavali kao djeca, ali kao odrasli, jednostavno nemaju vremena za te stvari. Razmišljaju o drugim stvarima poput vladanja svijetom ili dobivanja više pozornosti.</p><p>Oduzmite Lavu pozornost i on će ležati u krevetu pitajući se gdje je pogriješio.</p><h2>6. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)</h2><p>U suštini, ništa ne može dopustiti Djevici da dobro zaspi, jer je ovaj znak prepun brige.</p><p>U stvari su toliko navikli da ne spavaju da su to nekako savladali. Djevica odlazi na posao nakon jednog sata sna i to joj uspijeva bez problema.</p><p>Djevica uspijeva preživjeti s manje sna nego bilo koji drugi znak.</p><h2>7. Vaga (23. rujna - 22. listopada)</h2><p>Nesanica, pod stresom su, ispunjeni tjeskobom i možda praćeni krivnjom, Vage teško da ikako spavaju.</p><p>Sa sobom nose i prirodni kompleks krivice, pa ako su i učinili nešto pogrešno, od krivnje će ih nesanica proganjati.</p><h2>8. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)</h2><p>Kad Škorpion ne spava, to je zato što planira nešto veliko.</p><p>To bi mogla biti osveta ili uništenje prijatelja. Moglo bi biti da ne spavaju jer dan ranije nisu bili u stanju nekoga povrijediti ili ozlijediti. Što god da drži Škorpiona budnim noću, sa sigurnošću možemo pretpostaviti da će njihov problem biti otklonjen silom sljedećeg dana.</p><h2>9. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)</h2><p>Oni naglašavaju financije više nego bilo koji drugi znak, a čini se da cijelu stvar uzimaju k srcu. Novčana pitanja čine Strijelcu 'čireve na želucu', a sve to vodi nesanici.</p><h2>10. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)</h2><p>Ono što Jarca čini sretnim je red; ono zbog čega Jarac gubi razum je nered.</p><p>Dakle, kad su stvari neuredne ili nepredvidive, Jarac je 'nagazna mina'. Ako je dom u neredu, spavanja nema.</p><h2>11. Vodenjak(20. siječnja - 18. veljače)</h2><p>Vodenjak ne spava zbog toga jer je svjestan da je učinio neke stvari koje će mu se vratiti, kad tad.</p><p>Oni spavaju s jednim budnim okom, u iščekivanju. Čekaju da im karma pokuca na vrata. Upravo zbog toga ih nesanica proganja noću.</p><h2>12. Ribe (19. veljače - 10. ožujka)</h2><p>Ribe ne spavaju jer postoje i druge stvari koje su im važnije od sna. Kao što? Pa poput otkrivanja tko je najgora osoba koju poznaju i slično.</p><p>Ribe se vole usredotočiti na pojedinca, obično člana obitelji kojeg mogu razdvojiti, a zatim cijelu noć provode u mržnji, usmjerenoj prema toj 'sretnoj osobi'. </p>