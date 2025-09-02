Zrmanja Triple Challenge 5.0: Doživite nezaboravnu avanturu u europskoj Amazoni

Plivanje, kajak, trail trčanje, rekreacija i zabava – sve to u samo jednom danu, smješteno u spektakularni krajolik Jasenica, Zrmanje, Novigradskog mora i Maslenice. Zrmanja Triple Challenge 5.0 vraća se i ove godine, a održava se 13. rujna 2025. u Maslenici, gdje ponovno okuplja rekreativce, sportaše, obitelji i zaljubljenike u prirodu.

Ova jedinstvena utrka već je postala tradicionalni uvod u Europski tjedan sporta, kojeg u Hrvatskoj organizira Ministarstvo turizma i sporta. Riječ je o manifestaciji koja promiče sportsku aktivnost i zdrav način života, a Zrmanja Triple Challenge idealan je primjer kako priroda, rekreacija i zajedništvo mogu stvoriti nezaboravno iskustvo.

Pet kategorija za sve generacije i razine spremnosti

Zrmanja Triple Challenge nudi pet atraktivnih kategorija koje su osmišljene tako da se svatko – od profesionalaca do rekreativaca i obitelji – može uključiti:

BURA – Najzahtjevnija kategorija. Tim od dvije osobe mora savladati tri discipline: plivanje, kajak i trail trčanje. Ukupna dužina izazova je 24 kilometra, a staza prolazi kroz jedinstvene prirodne krajolike Zrmanje i okolice.

JUGO – Pojedinačna trail utrka duga 15 kilometara. Idealna za trkače koji žele testirati svoje granice u impresivnom ambijentu dalmatinskog zaleđa.

MAESTRAL – Kajakaška utrka dužine 11 kilometara namijenjena timovima od po dvije osobe. Utrka vodi kroz mirne, ali izazovne vode Zrmanje, uz pogled na maslenički most i okolne litice.

TRAMONTANA – Pojedinačni plivački izazov na 1,5 kilometara. Prilika za one koji vole vodene izazove i žele se okušati u jednoj od najčišćih rijeka Europe.

LEVANAT – Obiteljska pustolovina – Trail utrka dužine oko 5 kilometara, s dodatnim zadacima i interaktivnim sadržajima, posebno prilagođena obiteljima s djecom. Cilj nije samo proći stazu, već i zabaviti se, surađivati i učiti o prirodi.

Posebna atrakcija za sve posjetitelje bit će EKO radionica na rivi u Maslenici, s temom očuvanja podmorja. Radionica je namijenjena prvenstveno djeci i obiteljima, ali su svi dobrodošli naučiti nešto novo o važnosti zaštite okoliša.

Zrmanja – Europska Amazona kao savršena pozornica

Rijeka Zrmanja, često nazivana „europskom Amazonom“, poznata je po izuzetnoj čistoći i očuvanoj bioraznolikosti. Njezin kanjon, kristalno čista voda i netaknuta priroda čine savršenu kulisu za ovakav događaj, gdje se sport ne odvija samo radi natjecanja – već radi povezivanja s prirodom i ljudima.

Dio velike priče – 10 godina Europskog tjedna sporta

Zrmanja Triple Challenge 5.0 službeno je uvodni događaj Europskog tjedna sporta, koji se ove godine obilježava jubilarni deseti put – od 23. do 30. rujna 2025. Ova europska inicijativa promiče tjelesnu aktivnost među građanima svih uzrasta, a kroz brojne aktivnosti diljem Hrvatske pruža priliku svima da se pokrenu, druže i učine nešto dobro za svoje zdravlje.

Tijekom tjedna sporta, Hrvatska će biti domaćin različitih sportskih događanja – od edukacija, prezentacija sportova i plesnih radionica, do zajedničkih treninga i sportskih poligona. Svi programi su besplatni i otvoreni za javnost.

Poruka svima: Pokreni se!

Europski tjedan sporta i Zrmanja Triple Challenge 5.0 šalju jasnu poruku: sport zbližava i povezuje – prijatelje, obitelji i cijele zajednice. Bez obzira trčite li, plivate, vozite kajak, šetate ili jednostavno plešete – važno je da se krećete i budete dio promjene.

Ova obljetnica je savršena prilika da se uključite, motivirate sebe i druge, i učinite prvi korak prema zdravijem, aktivnijem načinu života. Dodajte i vi svoju priču deset godina globalne inicijative #BeActive – jer i mali korak može pokrenuti velike promjene. Sudjelovanje u svim kategorijama utrke je besplatno, a prijave su dostupne OVDJE, a raspored događanja na ovom LINKU.

Budite aktivni. Budite inspiracija. Jer jedan tjedan – može pokrenuti cijelu godinu.

