4 smokve na dan usporavaju proces starenja: Jedite ih svježe

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: < 1 min
4 smokve na dan usporavaju proces starenja: Jedite ih svježe
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zahvaljujući obilju prehrambenih vlakana, potiče dobru probavu i daje osjećaj sitosti. Bogata je mineralima poput kalija, kalcija i magnezija, koji su ključni za zdravlje kostiju i mišića

Kad zakoračimo u kasno ljeto, priroda nas počasti svojim najslađim plodom - svježom smokvom. Na prvi pogled nepretenciozna, ova voćka skriva u sebi pravo bogatstvo okusa i hranjivih tvari. Nije ni čudo što je kroz povijest bila simbol plodnosti, blagostanja i užitka.

Sušenje smokava na tradicionalan način u Grebaštici VIDEO
Sušenje smokava na tradicionalan način u Grebaštici | Video: 24sata/pixsell

Zahvaljujući obilju prehrambenih vlakana, potiče dobru probavu i daje osjećaj sitosti, bez nepotrebnog opterećenja želuca. Bogata je mineralima poput kalija, kalcija i magnezija, koji su ključni za zdravlje kostiju, mišića i pravilnu regulaciju krvnog tlaka.

Svježa smokva krije polifenole i vitamine koji pomažu tijelu da se bori protiv slobodnih radikala i usporava procese starenja. Dodajmo tome nježnu prirodnu slatkoću te dobijemo savršeni spoj užitka i zdravlja. Stručnjaci se slažu da je idealno pojesti od dvije do četiri svježe smokve dnevno. To je količina koja će organizmu pružiti optimalnu dozu vlakana, vitamina i minerala, a opet neće unijeti previše prirodnih šećera. Riječ je, zapravo, o malom ritualu - nekoliko svježih smokvi ujutro ili poslijepodne može biti upravo ono što nam treba za energiju i dobro raspoloženje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolje ih je pojesti svježe ubrane. Njihova mesnata, sočna unutrašnjost i tanka kožica stvaraju savršenu cjelinu. Ako ipak želite malo kulinarske igre, možete ih kombinirati s jogurtom ili svježim sirom ili ih dodati u ljetnu salatu s rikulom i orašastim plodovima. 

