Žudite za određenom hranom? Tijelu nedostaju ovi nutrijenti

3. Žudnja za slatkom hranom - neravnoteža šećera u krvi: Žudnja za slatkom hranom može ukazivati ​​na neravnotežu šećera u krvi ili nedostatak hranjivih tvari. Uz krom, nedostatak magnezija, cinka, vitamina B, vitamina D i triptofana također može igrati ulogu. Ove žudnje često ukazuju na to da vaše tijelo doživljava fluktuacije razine glukoze, što dovodi do uspona i padova energije. Kada vam šećer u krvi padne, vaše tijelo prirodno gravitira prema brzom izvoru energije kako bi uspostavilo ravnotežu. Iako je primamljivo popustiti, česta konzumacija šećera može pogoršati neravnotežu. Za stabilizaciju šećera u krvi, težite obrocima bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima, koji pružaju dugotrajnu energiju i pomažu u zadovoljavanju žudnje. Ukusni izbori uključuju šaku badema, tost od cjelovitih žitarica s avokadom ili jogurt sa svježim bobicama. Dodaci prehrani također mogu pomoći, a opcije poput kroma i alfa-lipoične kiseline poznate su po svom potencijalu u promicanju zdravog metabolizma glukoze. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA