Žudite za određenom hranom? Tijelu nedostaju ovi nutrijenti

Žudite li često za određenom hranom to može ukazivati na potencijalne nedostatke hranjivih tvari. Šalje li vam vaše tijelo hitne poruke prikrivene kao žudnja za čokoladom ili čipsom? Pažljivo slušajte, jer ono što često odbacujemo kao jednostavnu želju zapravo može ukazivati na problem
Ponekad je način na koji nas naše tijelo upozorava na probleme suptilan, no razumijevanje ovih signala ne samo da nam pomaže zadovoljiti okusne pupoljke, već i njeguje naše zdravlje.
1. Žudnja za čokoladom - magnezij i raspoloženje: Često posežete za čokoladom? Nije riječ samo o želji za slatkim. Uobičajeni razlog za ovu neutaživu želju je nedostatak magnezija, minerala koji igra ključnu ulogu u podržavanju funkcije mišića i živaca, regulaciji krvnog tlaka i uravnoteženju raspoloženja. Kada vašem tijelu nedostaje magnezija, ono često signalizira potrebu željom za čokoladom, posebno tamnom sortom koja je bogata magnezijem. Dodavanje hrane bogate magnezijem poput lisnatog povrća, orašastih plodova i sjemenki u vašu prehranu može pomoći. Dodaci prehrani također bi mogli biti izvrstan dodatak vašoj zdravstvenoj rutini, ali svakako razgovarajte o ovoj opciji sa liječnikom. Ako je riječ samo o slabosti, ne brinite. Tamna čokolada, u malim porcijama, može zadovoljiti vašu želju, a istovremeno nježno i prirodno nadopunjavati razinu magnezija.
2. Čežnja za slanim grickalicama - natrij i stres: Zovu li vas čips i pereci glasnije od zvona za večeru? Ova žudnja za često ukazuje na dublju priču - onu povezanu s nedostatkom natrija ili čak povišenom razinom stresa. Kada stres udari, naše nadbubrežne žlijezde mogu postati preopterećene, a vaše tijelo može žudjeti za dodatnim natrijem kako bi to nadoknadilo. Natrij igra vitalnu ulogu u održavanju ravnoteže tekućine, funkcije živaca i zdravlja mišića. Kada ga u vašem tijelu nedostaje, to može izazvati snažnu želju za primamljivom slanom hranom. Uključivanje zdravih izvora natrija, poput celera ili cikle, može pomoći u prirodnoj ravnoteži razine natrija. Osim toga, dodaci prehrani prilagođeni nadoknađivanju elektrolita mogli bi biti korisni ako promjene u prehrani nisu dovoljne. Također, fokusiranje na tehnike smanjenja stresa poput dubokog disanja i joge može učinkovito smanjiti želju za slanim.
3. Žudnja za slatkom hranom - neravnoteža šećera u krvi: Žudnja za slatkom hranom može ukazivati na neravnotežu šećera u krvi ili nedostatak hranjivih tvari. Uz krom, nedostatak magnezija, cinka, vitamina B, vitamina D i triptofana također može igrati ulogu. Ove žudnje često ukazuju na to da vaše tijelo doživljava fluktuacije razine glukoze, što dovodi do uspona i padova energije. Kada vam šećer u krvi padne, vaše tijelo prirodno gravitira prema brzom izvoru energije kako bi uspostavilo ravnotežu. Iako je primamljivo popustiti, česta konzumacija šećera može pogoršati neravnotežu. Za stabilizaciju šećera u krvi, težite obrocima bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima, koji pružaju dugotrajnu energiju i pomažu u zadovoljavanju žudnje. Ukusni izbori uključuju šaku badema, tost od cjelovitih žitarica s avokadom ili jogurt sa svježim bobicama. Dodaci prehrani također mogu pomoći, a opcije poput kroma i alfa-lipoične kiseline poznate su po svom potencijalu u promicanju zdravog metabolizma glukoze.
4. Žudnja za kruhom - nedostatak dušika: Dušik je temeljni gradivni blok proteina, neophodan za stvaranje aminokiselina koje su vašem tijelu potrebne za funkcioniranje. Nedostatak može izazvati žudnju za kruhom i drugim ugljikohidratima, jer vaše tijelo traži brze izvore energije kako bi nadoknadilo nedostatak proteina. Kako biste to riješili, razmislite o uključivanju više hrane bogate proteinima u svoje obroke, poput mesa, ribe i graha. Iako su promjene u prehrani dobar početak, dodaci prehrani također mogu biti vrijedan dodatak za daljnju podršku vašim potrebama za dušikom, posebno kada sama hrana nije dovoljna. Kao i uvijek, posavjetujte se sa liječnikom.
5. Želja za crvenim mesom - razina željeza i energije: Ova žudnja mogla bi biti način na koji vaše tijelo ističe nedostatak željeza. Željezo je ključno za proizvodnju hemoglobina, koji pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik po cijelom tijelu. Niska razina željeza često znači smanjenu opskrbu tkiva kisikom, zbog čega se osjećate umorno i tromo. Kada vašem tijelu nedostaje ovog vitalnog minerala, žudi za hranom bogatom željezom kako bi vam pomogla ojačati razinu energije. Iako je crveno meso dobro poznati izvor, razmislite i o uključivanju biljne hrane bogate željezom poput leće, graha i špinata za uravnotežen pristup. Važno je kombinirati ovu hranu s izvorima vitamina C, poput paprike ili agruma, kako biste poboljšali apsorpciju željeza. Na taj način možete učinkovito podržati svoju razinu energije i cjelokupno zdravlje.
