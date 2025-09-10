Pravila Nagradnog natječaja Pojedi me do kraja

OVDJE PROČITAJTE PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA.

Članak 1: ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Pojedi me do kraja“ (dalje: Natječaj) je 24sata d.o.o., OIB: 78093047651, Oreškovićeva 6H/1, Zagreb (dalje: Organizator), a koji organizira Natječaj u ime društva METRO Cash & Carry d.o.o. Jankomir 31, 10090 Zagreb, (dalje: Nositelj). Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Organizatora i Nositelja. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se u sklopu obrasca za natječaj: https://24sata.wufoo.com/forms/blagdanska-aearolija-u-arena-centru/

Članak 2: TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 20.09.2025. do 24.09.2025. godine u 23:59 sati i odvija se putem portala 24sata.hr

Članak 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada koje Sudionici mogu osvojiti sastoji se od:

10 x poklon bon Metroa u iznosu od 100 eura

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.000,00 eura.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom osvojenom na ovom Natječaju.

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

Organizator nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Članak 4: PRAVO I NAČIN SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje se igranjem online igre Pojedi me do kraja u kojoj se sakupljaju namirnice u vremenskom periodu od 30 sekundi. Cilj igre jest sakupiti najveći broj namirnica u zadanom vremenskom periodu.

Natjecatelji sudjelovanjem ostvaruju plasman na rang ljestvici. Natjecatelji se rangiraju prema kriteriju najviše skupljenih namirnica u zadanom vremenu. Nagradu „Poklon kartica bon Metroa u vrijednosti od 100 eura“ osvaja prvih 10 sudionika na rang ljestvici na kraju nagradnog natječaja.

Sudionici online igru mogu igrati neograničeni broj puta, no svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA KREATIVNOG NATJEČAJA

Po završetku Natječaja (24.09.2025.,23:59), 10 Sudionika s najboljim rezultatom će osvojiti nagradu navedenu u Članku 3 ovih Pravila. Imena pobjednika bit će objavljena na portalu 24sata.hr najkasnije 1.10.2025., a pobjednici će o osvojenoj nagradi ujedno biti obaviješteni putem e-maila koju su naveli prilikom igranja/sudjelovanja u natječaju.

Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika Organizator će po potrebi objaviti na platformama Organizatora te koristiti u svrhu novog članka, Facebook posta ili Instagram objave/storyja po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem emaila najkasnije u roku od sedam radnih dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne potvrdi preuzimanje nagrade odgovorom na e-mail organizatora, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

U slučaju da se u Natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 7: SUDIONICI U NATJEČAJU

Prijavom sudjelovanja u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog Natječaja.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u Natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj mogu bez ograničenja biti korišteni u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije Organizatora i Nositelja.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA

Sporovi između Organizatora, Nositelja i Sudionika rješavati će se mirnim putem. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem, u sporovima između sudionika te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

24sata d.o.o.