Pandemija koronavirusa prouzrokovala je ekonomsku krizu, koja se smatra najvećom još od Velike depresije iz 1930-ih. Potpune razmjere trenutne krize tek ćemo vidjeti, pa poduzetnici i vlasnici tvrtki već sad moraju poduzeti korake koji će ih u predstojećim godinama zaštititi.

Jedan od takvih koraka svakako je rezanje troškova gdje god je to moguće. No da biste napravili plan uštede, najprije je potrebno stvoriti jasnu financijsku sliku tvrtke, što znači prikupiti sve podatke o prihodima i rashodima te razdvojiti fiksne od varijabilnih troškova. Zatim se fokusirajte na eliminaciju troškova koje možete srezati jednostavnim promjenama poslovanja i na troškove koji nisu nužni za stvaranje prihoda. Donosimo vam pet prijedloga koji bi vam u tome mogli pomoći.

Iskoristite potencijal rada na daljinu

Mnoge su tvrtke zbog pandemije čak otkazale najam poslovnog prostora ili smanjile kvadraturu poslovnih prostora, a dio svojih poslovnih aktivnosti bile su primorane prebaciti online, što je zapravo ubrzalo već poželjan proces digitalizacije u poslovnom svijetu. Tako je svijet gotovo preko noći naučio što je Zoom, a ovu platformu za videokomunikaciju samo su u ožujku prošle godine preuzela 62 milijuna ljudi.

Zahvaljujući Zoomu i sličnim online platformama, poslovni sastanci, seminari i konferencije prebačeni su online, što je srezalo putne i druge operativne troškove, ali i uštedjelo vrijeme, koje ima visoku cijenu u poslovnom svijetu. Ove troškove možete umanjiti i ako se odlučite za rad na daljinu, u slučaju da vam vaše poslovanje to dopušta.

Izbjegavajte papir i nepotreban materijal

Procjenjuje se da je 70% sveg otpada u tvrtkama papir, od čega 45% svih isprintanih papira završava u košu za smeće već do kraja radnog dana. Još više govori podatak da 30% isprintanih papira nikad ne bude pokupljeno iz printera. Može zvučati banalno, no trošak papira, boje za printer i kuverti za slanje pošte na godišnjoj se razini penje do ozbiljnog iznosa. Zato sve što možete, prebacite u online formate, prebacite se na online sustav isplata plaća i traženja zahtjeva, a printajte samo neophodne stvari.

Odaberite povoljniji najam vozila

Velik trošak za poslovanje može generirati i službeni vozni park vaše tvrtke. Revidirajte koliko vozila imate, u kojoj mjeri se koriste i u kakvom su stanju. Ako je vrijeme za prodaju starih i nabavku novih, razmotrite opciju dugoročnog najma vozila. Hertz nudi uslugu najma potpuno novih vozila s nula prijeđenih kilometara, a usluga uključuje i sve servise vozila, gume, sezonsko skladištenje, pomoć na cesti, zamjensko vozilo u slučaju kvara i sve druge usluge održavanja vozila.

U usporedbi s klasičnim leasingom, prednosti ovakvog najma su te što nema potrebe za angažiranjem osoba za kontrolu voznog parka, administracija i kontrola troškova značajno su pojednostavljene, pa se mjesečno izdaje samo jedna faktura za sve troškove. Nema učešća, osim ako se ne dogovori, a trošak za održavanje tijekom cijelog trajanja najma je fiksan.

Otkažite nepotrebne pretplate

Kao što neki troškovi za uredsku opremu mogu proći nezapaženo, razni pretplatnički ugovori također mogu potiho i nepotrebno trošiti novac. Moguće je da od samih početaka tvrtke imate mrežu fiksnih telefona, ali odavno svi zaposlenici imaju službene mobitele. Isto vrijedi i za licence za korištenje raznih softvera. Postoji mogućnost da odabirom jednog modernog softvera možete zamijeniti nekoliko starijih koje ste koristili ili da se u međuvremenu pojavila besplatna online platforma koja nudi uslugu koja vam je potrebna. Primjerice, trenutno su dostupne besplatne online inačice raznih softvera za jednostavnije grafičke poslove, kao što su izrada bannera, postera ili raznih kolaža.

Prilagodite marketinšku strategiju

Marketing je najčešće prvo područje poslovanja u kojem poslodavci režu troškove, što često podrazumijeva potpuno stopiranje pojedinih aktivnosti. No prije nego što se odlučite na drastične poteze, pobrinite se da ste precizno sagledali sve aspekte marketinškog poslovanja. Za to će vam biti od koristi razni alati digitalnog marketinga, koji omogućuju jasan uvid u povrat uloženog novca i opravdanost troškova.

Primjerice, umjesto ukidanja oglašavanja, kampanje počnite targetirati na ciljanu publiku. Osim što će vam uštedjeti novac, targetiranje je jedan od najboljih načina interakcije s potencijalnim kupcima ili suradnicima. Na ovaj način doći ćete do publike koja je zaista zainteresirana za vaš proizvod ili uslugu, što je dugoročna vrijednost. Osim toga, krajnje je vrijeme da iskoristite potencijale društvenih mreža, koje također omogućuju targetiranje ciljane publike.

Na kraju se pripremite na to da je neizvjesno koliko će dugo potrajati trenutna situacija te da je isključivo na vama odluka o tome koje su promjene neophodne za vašu tvrtku. Neke od promjena mogu biti privremene, odnosno potrajati dok traje kriza, a neke će dugoročno postati dio vašeg poslovanja. Svakako nemojte podcjenjivati utjecaj manjih troškova na dugoročno poslovanje.