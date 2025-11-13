5 prostorija koje svi mrzimo čistiti i pametno Black Friday rješenje koje štedi živce

Kad razmišljate o zabavnim aktivnostima kojima ćete ispuniti vrijeme, za veliku većinu čišćenje se sasvim sigurno ne nalazi pri vrhu popisa. Štoviše, koliko je čišćenje Europljanima mrsko, potvrdila je studija koja kaže da čak 86% više vremena provodimo razmišljajući o obavljanju kućanskih poslova u odnosu na vrijeme koje je potrebno da ih doista obavimo.

U prilog toj računici ne ide ni podatak kako većina nas tjedno mora obaviti sedam različitih poslova vezanih za održavanje čistoće u svojem domu, što prosječno traje 30-ak sati. Radni tjedan, za koji primamo plaću, usporedbe radi, zahtijeva samo 10 sati više. Što nas dovodi do idućeg problema - čišćenje većini Europljana predstavlja golem psihički stres. Samo o procesu kuhanja razmišljamo devet puta dulje nego što bi nam trebalo da skuhamo i pojedemo ručak!

Foto: shutterstock

Neočekivani spasilac

A gdje se na toj listi tek nalazi aktivnost dosadna i vremenski zahtjevna kao što je usisavanje?! Premda valja istaknuti i pokoju iznimku. Jeste li znali da trećina stanovnika Južne Koreje svoj dom usisava svaki dan? Ili da je iritantni zvuk usisavača razlog zbog kojeg većina nas mrzi ovu aktivnost? A što biste rekli na to da na količinu vremena koje ćemo posvetiti usisavanju utječu faktori poput glazbe, koju nećemo čuti zbog preglasnog zujanja uređaja, ili odjeće koju ćemo pritom nositi! Tko je mogao pomisliti da određeni dress code utječe na našu motivaciju pri obavljanju kućanskih poslova.

Upravo zato 90% stanovnika Staroga kontinenta spas vidi u tehnologiji. Tehnologiji koja će nas rasteretiti i omogućiti nam da tih nekoliko sati tjedno, koliko svatko od nas potroši samo na razmišljanje o usisavanju, uložimo u neku drugu, možda korisniju aktivnost. Izbor, dakako, prepuštamo vama. No svakako je lijepo uopće imati izbor. Kao što je, primjerice, detaljno se posvetiti čišćenju nekog određenog prostora u svojem domu. Jer, pogađate, i tu postoje značajne razlike!

Kupaonica

Vjerojatno niste ni najmanje iznenađeni time što se kupaonica nalazi pri vrhu popisa najmrskijih prostorija za čišćenje. Roomba Combo Essential Black možda vam neće pomoći kad je riječ o ribanju staklenih stijena ili dezinfekciji WC školjke, ali će vam svakako omogućiti dodatno vrijeme da se svom žestinom posvetite ribanju omiljenih staništa bakterija, dok će se za čist i blistav pod pobrinuti vaš omiljeni pametni robot.

Roomba Combo Essential Black idealan je pomoćnik i za čišćenje kupaonice - kao 2u1 robotski usisavač i čistač podova učinkovito uklanja prašinu, dlake i prskotine s pločica, pa i iz teško dostupnih kutova i prostora ispod ormarića. Zahvaljujući pametnom sustavu iRobot OS, prilagođava način čišćenja različitim površinama, a tri razine usisne snage i mogućnost podešavanja količine vode za brisanje osiguravaju temeljito čišćenje čak i u prostorima s većom vlagom.

Foto: shutterstock

Kuhinja

Pretposljednje mjesto, iako mnogima vjerojatno i omraženije, ovisno o tome je li u planu čišćenje štednjaka, pripada srcu svakog doma. Od masnih mrlja na štednjaku do mrvice hrane ispod hladnjaka, uvijek postoji nešto što treba dobro očistiti. Pećnica osobito može biti prava noćna mora za čišćenje. Zagorjela hrana, nakupljena masnoća i teško dostupni kutovi razlozi su zbog kojih se redovito hvatamo za glavu.

Roomba Max 705 Combo Robot + Baza AutoWash White savršeno se snalazi i u kuhinji, gdje se svakodnevno nakupljaju mrvice, kapljice i masnoće. Zahvaljujući snažnom usisu od 13.000 Pa i PowerSpin™ valjku za temeljito pranje podova, učinkovito uklanja svu prljavštinu s pločica i parketa. ClearView™ Pro LiDAR i AI tehnologija precizno mapiraju prostor, prepoznaju kuhinjske prepreke poput stolaca i kućanskih uređaja te prilagođavaju način čišćenja svakoj situaciji. AutoWash™ baza automatski prazni spremnik, dopunjuje tekućinu i pere krpu grijanom vodom, pa možete uživati u do 75 dana besprijekorno čiste kuhinje bez dodatnog truda. Elegantnog dizajna i jednostavan za korištenje, ovaj robot idealan je partner za održavanje uredne i higijenske kuhinje.

Foto: shutterstock

Spavaća soba

Priznajte da posteljinu mijenjate mnogo rjeđe nego što biste to željeli. Zapravo, već nam je uvodno istraživanje pokazalo da je tako. Iako većina istraživanja upućuje na to da posteljinu treba mijenjati svaka 3-4 dana, a nitko vas neće prijeko gledati niti ako tom poslu pristupite tek svaki drugi tjedan, istraživanja pokazuju da većina nas posteljinu mijenja jedanput mjesečno.

Nasreću, zahvaljujući pametnim gadgetima, barem se više ne moramo zavlačiti duboko pod krevet u lovu na mačke. Roomba 205 Dustcompactor Combo Robot White idealan je za održavanje uredne i svježe spavaće sobe. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji DustCompactor™, prašinu u spremniku usitnjava i komprimira, pa može pohraniti prljavštinu do 60 dana bez potrebe za čestim pražnjenjem ili dodatnom bazom - savršeno rješenje za manje prostore. Uz pomoć navigacije ClearView™ LiDAR precizno mapira sobu, izbjegava prepreke poput noćnih ormarića i kablova, a četverostupanjski sustav čišćenja i pametna krpa za brisanje osiguravaju besprijekorne podove. Automatski prepoznaje tepihe i prilagođava način rada, ostavljajući spavaću sobu čistom, svježom i bez prašine. Tko zna, možda uz ovu Roombu pronađemo vremena i za češću izmjenu posteljine.

Foto: shutterstock

Dnevna soba

Ne znamo bismo li rekli da dnevnu sobu čistimo najradije ili nam ju je ipak samo najmanje mrsko čistiti, ali istraživanja pokazuju da je upravo to prostor kojem pristupamo s najviše entuzijazma. Možda zato što u njemu provodimo najviše vremena ili zato što većina nas još povremeno radi od kuće, pa je to prostor koji će naši kolege i poslovni partneri na kamerama najčešće vidjeti, nećemo tvrditi sa sigurnošću. Svatko ima svoje razloge i svi su oni jednako vrijedni i opravdani dok nas motiviraju da što je češće moguće u svom domu stvaramo čisto i zdravo okruženje.

A uz Roomba uređaje to je sad još lakše. U dnevnoj sobi, prostoru u kojem se svakodnevno okuplja cijela obitelj, gdje se odmaramo, družimo i često ostavljamo tragove užurbanog dana, roboti Roomba donose novu razinu praktičnosti i čistoće. Zahvaljujući naprednim tehnologijama, poput preciznog mapiranja prostora, automatskog prepoznavanja tepiha i pametnog sustava brisanja, lako se prilagođavaju različitim površinama - od parketa do sagova. Njihov snažan usis, inteligentna navigacija i mogućnost samopražnjenja ili pranja krpe znače da dnevni boravak ostaje besprijekorno čist uz minimalan trud. Dizajnirani da rade tiho i učinkovito, uređaji Roomba omogućuju vam da uživate u svojem prostoru dok oni neprimjetno obavljaju posao, donoseći svježinu, udobnost i red u srce vašeg doma.

Foto: iRobot