5 recepata za kremaste dipove koji hrskavu piletinu katapultiraju na novu razinu

Ako postoji jelo koje spaja generacije, koje nas u isto vrijeme vraća u djetinjstvo, ali i izgleda kao da je upravo došlo s jelovnika modernog bistroa - to je pohana piletina. Taj miris koji ispuni cijelu kuću čim korica počne pucketati, a trenutak u kojem zagrizete i čujete onaj savršeni "crunch" koji obećava užitak… Ne postoji ništa što nam tako brzo i tako sigurno vraća osmijeh.

Još kao djeca jedva smo čekali onaj dio nedjeljnog ručka kad bi mama na stol iznijela veliki pladanj pun hrskavih pohanaca. Nakon prve "runde" svi bi posezali "samo za još jednim" sve dok na tanjurima ne bi ostala ni mrvica. A danas, kad nam vrijeme curi između posla, obaveza i pokušaja da uhvatimo barem pola sata za sebe, pohana piletina i dalje ima posebno mjesto - samo što sada dolazi u praktičnijem, modernijem obliku.

Zato volimo Cekin paniranu piletinu. Jer donosi sve ono zbog čega obožavamo ovo jelo - domaći okus, sočno meso, zlatno-hrskavu koricu - ali bez prženja, dubokog ulja i dugotrajnog dežuranja uz štednjak. Napravljena od 100% pilećeg filea, već je termički obrađena vrućim zrakom, što znači da je dovoljno samo je zagrijati i poslužiti. U roku od nekoliko minuta imate jelo koje miriše na dom, a uštedjeli ste i dragocjeno vrijeme, koje možete posvetiti sebi i obitelji.

No svaka piletina, ma koliko savršeno bila pripremljena, na tanjuru voli pratnju. A što bolje pristaje uz hrskavu piletinu nego dobar umak? Onaj koji dopunjuje, ali ne skriva njezin okus. Bilo da je kremast, svjež, začinjen ili egzotičan, svaki će umak, ili dip, ovaj gastronomski evergreen podignuti na sasvim novu razinu. Donosimo vam naših pet prijedloga.

Dip s avokadom i jogurtom

Zamislite spoj kremastog avokada i laganog jogurta, uz malo svježeg soka limete i prstohvat soli. Ovaj umak u trenutku donosi svježinu, jednostavan je i predivno kontrastan hrskavoj Cekin Homestyle piletini. Za poseban kick možete mu dodati sitno sjeckani svježi vlasac. Idealan za lagani ručak nakon posla ili za vikend brunch s prijateljima.

Sriracha majoneza

Kremasta, pikantna i neodoljivo mirisna, sriracha majoneza je umak koji se slaže sa svime, ali uz njega će hrskava piletina doslovno zablistati. Spicy i duboka sriracha, nekoliko žlica majoneze (ako imate volje zamutiti domaću - još bolje), malo limunova soka te prstohvat češnjaka i svaki će zalogaj postati mala gastro avantura. Ako želite da jelo ima karakter - ovo je vaš izbor.

Mango chutney

Iako su nam prve asocijacije na mango sočne ljetne slastice, sklad što ga ovo tropsko voće ostvaruje uz piletinu nevjerojatan je. Sitne kockice svježeg manga, naribani đumbir i chilli papričice kratko ukuhajte u slasnu slatko-kiselo-ljutkastu kombinaciju. Kad ovaj chutney poslužite uz pileće Fritese, dobit ćete savršen spoj poznatog i neobičnog. Pravi raj za nepce.

Limun i češnjak aioli

Aioli je dokaz da klasici traju vječno. Lagano kremast, pun okusa i mirisan zahvaljujući domaćemu maslinovu ulju, ovaj umak od majoneze s limunom i češnjakom savršen je dodatak piletini. Uparen s hrskavim Cekin Homestyle komadima, uz svježu lisnatu salatu, stvara spoj koji podsjeća na obiteljski stol, ali izgleda kao kreacija perspektivnog chefa nekog tapas bara.

Kremasti BBQ dip

Savršen spoj slatkoće, dimljenog okusa i lagane pikantnosti, ovaj dip svaki zalogaj pohane piletine čini još zanimljivijim. Kombinacija BBQ umaka i kremastog jogurta daje bogatu teksturu, med dodaje nježnu slatkoću, a dimljena paprika ili chilli laganu ljutinu. Idealno za obiteljski ručak ili večernje druženje s prijateljima - jednostavno umočite i uživajte u svakom zalogaju.

Cekin već desetljećima donosi domaću kvalitetu na naš stol: pouzdano meso s hrvatskih farmi i prepoznatljive okuse koje volimo. Redizajnirana linija gotovih paniranih proizvoda u konceptu Heat & Eat spaja ono najbolje iz oba svijeta - tradiciju i brzinu modernog života. Standardna linija ili pak novi pohanci s twistom - Cekin Homestyle, Cekin Protein ili Gluten-free, savršen su izbor za sve koji žele brzi obrok, a koji je istodobno hranjiv, praktičan i neodoljivo ukusan. Jer život je prekratak za lošu piletinu, a uz Cekin ona prava uvijek je nadohvat ruke.