Ako ni stručnjaci ne znaju prepoznati lažne vijesti, kako to možete vi i možete li uopće?

Prije nekoliko mjeseci proširila se vijest o tome da je preminuo američki predsjednik Joe Biden. Objavljeno je i da SAD upravlja laboratorijem za biološko oružje u Kazahstanu koji inficira deve kako bi ugrozio ljude u Kini.

Lažne vijesti poput ovih, nažalost, sve se više pojavljuju na našim malim ekranima i uzrokuju nepopravljivu štetu u online medijskom prostoru. Prema najnovijim podacima NewsGuardova centra za praćenje vijesti generiranih umjetnom inteligencijom, broj nepouzdanih internetskih stranica koje stvara UI i koje vrlo često uključuju lažne, neprovjerene informacije povećao se s 49 u svibnju na 347 u srpnju. To je povećanje od oko 600% u samo dva mjeseca!

Riječ je o stranicama koje obuhvaćaju čak 13 jezika: arapski, kineski, češki, nizozemski, engleski, francuski, indonezijski, talijanski, korejski, portugalski, tagalog, tajlandski i turski, a kako ih prepoznati (i možete li to uopće), saznajte u nastavku.

Ljudska ili umjetna inteligencija?

Kako piše NewsGuard, nepouzdane web stranice s vijestima koje proizvodi UI najčešće imaju generičke nazive, kao što su iBusiness Day, Ireland Top News i Daily Time Update, u koje prosječan čitatelj neće na prvu posumnjati.

Takve stranice imaju na desetke, a u nekim slučajevima i stotine generičkih članaka o mnogobrojnim temama, uključujući politiku, tehnologiju, zabavu i putovanja. Koriste, za novinarsko-publicistički stil, netipične riječi i izraze, neke fraze u tekstu zvuče kao da su provučene kroz softver za prevođenje, ponavljaju se više puta i postoje logičke pogreške, koje urednik sigurno ne bi previdio.

Taj tip pogrešaka često je prisutan i u rubrikama "O stranici" te "Pravila privatnosti" jer te stranice koriste, kako otkriva NewsGuard, besplatne alate za generiranje sadržaja. Alati su to koji nisu toliko problematični kad postoji čovjek koji će ih urediti, ali kad ih unose botovi, rečenice onda doslovno izgledaju ovako: "Ovu web stranicu osnovao je [datum] [Vaše ime]."

Izvori priča najčešće nisu jasni, odnosno mnogima nedostaju autorske oznake ili se koriste lažne profilne fotografije. Neki pod autora navode samo “Admin” i “Editor”, a ima i stranica koje sadrže lažne profile autora.

Članci često uključuju i lažne tvrdnje, kao što su nepostojeće smrti slavnih osoba, izmišljeni događaji i predstavljanje starih vijesti na način kao da su se upravo dogodile. Primjećuje se i netipično velik broj oglasa, što sugerira da im je namjera zaraditi putem programskog ili algoritamski generiranog oglašavanja.

Vlasništvo takvih stranica često nije navedeno, mnoge ne sadrže podatke za kontakt, a od onih koje je NewsGuard uspio kontaktirati većina nije odgovorila. Malobrojne stranice koje su ipak odgovorile bile su nejasne o detaljima svojeg poslovanja. Nažalost, pitanje tko točno upravlja tim stranicama za sada ostaje visjeti u zraku.

Stručnjaci pozivaju na oprez

Naravno, ponekad su takve stranice sofisticiranije i nije toliko jednostavno prepoznati da je riječ o produktu umjetne inteligencije. Čak i mnogobrojni stručnjaci tvrde da ne mogu uvijek prepoznati prisutnost umjetne inteligencije u sadržaju koji konzumiraju putem interneta. Primjerice, jeste li znali da botovi danas čak pišu i lažne pozitivne recenzije u online trgovinama poput Amazona? Istraživači iz kompanije za digitalna istraživanja ShadowDragon otkrili su da takve recenzije obično spominju "izvanredne karakteristike" i na kraju "toplo preporučuju" proizvod.

I pritom nije samo problematično što sve ta tehnologija može napraviti nego i kako će društvo reagirati na nju. Geoffrey Hinton, pionir u razvoju umjetne inteligencije i takozvani kum UI-ja, koji je u svibnju ove godine napustio Google kako bi slobodnije mogao razgovarati o opasnostima UI-ja, strahuje da će internet uskoro biti preplavljen lažnim tekstovima, fotografijama i videima te da građani možda neće moći razlikovati što je istina. Za The New York Times je rekao da mu je zbog toga žao što je svoju karijeru posvetio ovom polju, ali istodobno mu je jasno kako bi, da on to nije učinio, vjerojatno to učinio netko drugi.

Također je izrazio zabrinutost da će tehnologije umjetne inteligencije uskoro zamijeniti mnoge radnike. A ideja da bi takvi sustavi mogli postati pametniji od ljudi više nije daleka budućnost, ona je stigla i kao takva predstavlja stvarnu prijetnju čovječanstvu.

Presudan alat za borbu s lažnim vijestima

Hintonovoj ostavci prethodilo je otvoreno pismo koje je u ožujku ove godine potpisalo 1000 tehnoloških čelnika i istraživača, među kojima se posebno ističu Elon Musk i Steve Wozniak. Istaknuvši da tehnologije predstavljaju "duboke rizike za društvo i čovječanstvo", pozivali su stručnjake i kompanije na šestomjesečni moratorij u razvoju novih sustava umjetne inteligencije.

Kako bi izbjegli katastrofu koju najavljuju stručnjaci diljem svijeta, jasno je da će čovječanstvo morati početi savjesnije konzumirati online sadržaj i početi se aktivno pitati čitaju li riječi novinara ili umjetne inteligencije. Medijska pismenost tako postaje presudan alat za borbu protiv nepouzdanih stranica i vijesti generiranih umjetnom inteligencijom.

Napišite nam u komentare koju ste vi posljednju fake nebulozu čuli i kako ste saznali da je riječ o lažnoj priči.