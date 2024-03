Ako ste se zapitali kako izgleda rad na benzinskoj postaji, evo odgovora iz prve ruke

Kad razmišljate o idealnom poslodavcu, što vam prvo pada na pamet? Je li to poticajna atmosfera koja vas svakog jutra motivira da s osmijehom kročite na posao? Ili su to prilike za napredovanje, gdje svaki dan imate priliku naučiti nešto novo i razvijati vještine? Možda su to bonusi i dodaci koji pružaju osjećaj priznanja, ali i potiču vašu motivaciju da budete još bolji? Vjerojatno je to kombinacija svega navedenog. Dok se svijet rada neprestano mijenja, suočavamo se s novim izazovima i mogućnostima. Poslodavci osjećaju nostalgiju za prošlim vremenima, dok radnici traže tvrtke koje će ulagati u njihovu budućnost. U svijetu gdje su organizacija vremena, motivacija i povezanost ključni za uspjeh, isto tako je važno kontinuirano ulagati u vlastite vještine i prilagoditi se specifičnim potrebama radnika.

Pokretanje videa... 00:35 Petrolovi junaci svakodnevice | Video: Petrol

Vidite li sebe na trenutnom poslu i za 15 godina?

Susrećemo se s pričama dvoje ljudi koji su svoje zadovoljstvo pronašli kod poslodavca - Alen već gotovo 20 godina, a Nita još od svojih studentskih dana. Njihova vjernost i predanost poslu ne poznaju granice, jer su pronašli nešto što mnogi traže cijeli život - ispunjenje na radnom mjestu gdje se osjećaju cijenjenima i gdje svaki dan donosi nove izazove i prilike za rast. Ako ste se ikada zapitali kako izgleda rad na benzinskoj postaji iz perspektive onih koji su vaši tihi pratitelji tijekom putovanja, sad je prilika da saznate.

Alen Karas i Nita Brozović čine neobičan, ali izuzetno učinkovit tim na prodajnom mjestu Stupnik AC Zapad Petrol. Iako na prvi pogled različiti, njihova zajednička strast prema poslu i predanost stvorili su nevjerojatan tim koji se oslanja jedno na drugo svakog radnog dana. Alen je svoju karijeru započeo u ovoj tvrtki još davne 2006. godine. Otada je mijenjao lokacije, ali i pozicije - danas je zadovoljni zamjenik poslovođe na AC Stupnik Zapad. S druge strane, Nita se pridružila tvrtki sedam godina kasnije kao studentica na PM Kaštel Sjever, a od tada se, svojim radom i posvećenošću samo penjala po radnim pozicijama pa je njena današnja titula, poslovođa čak dvaju prodajnih mjesta - Stupnik i Goli Vrh.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Brine li poslodavac o vašem zadovoljstvu na poslu?

Unatoč izazovima koje tržište rada donosi, kako Alen tako i Nita naglašavaju kako se na trenutnim pozicijama osjećaju sigurno od strane poslodavca. Osim financijske stabilnosti, ističu i podršku koju im pružaju, stvarajući ugodno radno okruženje koje im omogućuje željenu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. - Ova mi je tvrtka pružila stabilnost, ali i kontinuirane prilike za napredovanje. Osjećam se cijenjen i poštovan, a istovremeno se od mene očekuje da budem korektan prema kolegama i poslodavcu. Osim redovite mjesečne plaće, dobivam i dodatne bonuse poput uskrsnice, regresa, božićnice, nagrade za radne rezultate što zaista pokazuje da me vrednuju. A ne mogu dovoljno istaknuti koliko su mi drage Petrolove sportske igre i novogodišnji domjenak. Ti događaji su prilika da se opustim, zabavim i povežem s kolegama iz različitih dijelova tvrtke. To prijateljsko ozračje čini radno okruženje još ugodnijim i potiče me da svaki dan s osmijehom dođem na posao - kaže Alen.

Nita se slaže s Alenom - Smatram da je poslodavac ključan za zadovoljstvo na poslu. Petrol ne samo da pruža brigu o svojim zaposlenicima, već i nudi mogućnosti za stručno usavršavanje i napredak u karijeri. Stabilan je poslodavac, što je meni bitno u okružju gdje je sve promjenjivo.

Kako razumijevanje ljudi oblikuje vaše poslovanje?

Oboje uživaju u radu s ljudima. Svaki susret s kupcem prilika je da svojim znanjem i iskustvom pruže pomoć i podršku, stvarajući pozitivno iskustvo za kupce, ali i za njih individualno. - Rad s ljudima je fascinantan dio mog posla jer svakodnevno susrećem različite profile ljudi, svaki sa svojom pričom i potrebama. Često su ti susreti više od obične prodaje - postajemo savjetnici i podrška. Moja najveća radost je kad mogu znanjem ili iskustvom pomoći kupcima, riješiti njihove nedoumice ili im olakšati dan na bilo koji način. Pozitivna energija na poslu je ključna, posebno u ljetnim mjesecima kada je tempo rada intenzivniji - nastavlja Alen. - Iako ponekad nailazimo na zahtjevne situacije ili neobične zahtjeve kupaca, važno je zadržati pozitivan stav i zajednički doći do rješenja. Nakon radnog vremena, opuštajuće druženje s kolegama u obližnjem kafiću, predstavlja savršen način za relaksaciju - prepričava nam.

I Nitu veseli pomoć drugima, za što nerijetko i dobiva zahvale kupaca. - Znam da svojim stručnim savjetima i profesionalnim pristupom pomažem kupcima oko proizvoda ili eventualnih nedoumica koje imaju. Najdraži mi je to segment posla jer zadovoljan kupac pruženom uslugom predstavlja najbolju nagradu za uloženi trud i profesionalnost. Kad završim radni dan, osjećam se ispunjeno znajući da sam sudjelovala u nečemu kvalitetnom, korisnom i perspektivnom - zaključuje Nita.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Najsmješnije situacije na poslu – koju vi pamtite?

Na prodajnom mjestu uvijek vlada živahna atmosfera, ispunjena smijehom i pozitivnom energijom, potvrđuju i Alen i Nita. Njih dvoje često ističu kako kupci upravo tu atmosferu prepoznaju i cijene. Kroz dvadeset godina radnog iskustva, stvorilo se mnoštvo nezaboravnih trenutaka koje oboje rado prepričavaju. - U proteklih 11 godina u Petrolu, proživjela sam mnogo neobičnih i smiješnih situacija, mnogo više nego neugodnih. No jedna od najsmješnijih anegdota dogodila se na PM Goli Vrh, kad je gospodin odlučio zaplesati valcer nasred benzinske postaje kako bih pristala na brak s njim - prepričava nam Nita.

Svaki radni dan donosi nove spoznaje i zanimljive trenutke, prisjeća se Alen, kojemu u gotovo 20 godina rada u Petrolu nije nedostajalo neobičnih situacija. - Od ulaska zmije u nogavicu hlača do čuvanja konja koji su zalutali na pumpu, pa sve do trenutka kad smo morali pomoći gurnuti autobus koji nije htio upaliti - opisuje Alen. Takve neobične situacije čine svaki radni dan jedinstvenim i nezaboravnim.

Na kraju dana, shvatit ćete da Petrol Stupnik Zapad nije obično prodajno mjesto – to je živo središte gdje se susreću raznolike priče, ugodna radna atmosfera i zadovoljni djelatnici. Ne zaboravimo koliko su takve radne vrijednosti važne. Zadovoljan radnik ključ je uspjeha, jer njegova predanost i entuzijazam ne samo da privlače, već i zadržavaju zadovoljne kupce. U tom savezu leži tajna uspjeha Petrola - mjesto gdje svaki radnik i kupac osjećaju da su dio iste obitelji.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Više od posla

Tražiš inspirativno radno okruženje? Pogledaj otvorene pozicije na našoj web stranici i pridruži se Petrolovoj obitelji koji cijeni svaki doprinos i brine o tvom osobnom zadovoljstvu. Prijavi se!

U Petrolu ti nudimo:

Plaćen trošak prijevoza

Naknada za topli obrok

Naknada za rezultate rada

Sezonski dodatak za razdoblje 01.04.-30.09. 2024.

Božićnica, uskrsnica i regres

Godišnja nagrada za najboljeg prodavača

Nagrada za zvijezdu tajne kupnje

Nagrada za iznadprosječnu kvalitetu poslovanja na prodajnim mjestima

Jubilarne nagrade za ukupni radni staž kod Poslodavca

Dodatno uvećanje plaće za ostvareni minuli rad

Multisport kartica

Potpora za novorođenče

Slobodan dan za dijete koje kreće u osnovnu školu na 1. školski dan