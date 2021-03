Proljeće je idealna prilika za izlete u prirodi, a ako niste sigurni kamo biste se ovaj put zaputili, donosimo vam nekoliko prijedloga diljem Lijepe Naše. Bez obzira na to tražite li odmor u tišini prirode ili ste u potrazi za avanturom, sigurni smo da će vas ova mjesta oduševiti.

Prekrasno jezero u srcu Slavonije

Ako Slavoniju zamišljate kao prostranstvo dolina, zelenila i šuma, niste u krivu, ali ponegdje se mogu pronaći i prekrasna jezera. Jedno od takvih je Borovik, jezero koje se smjestilo negdje na pola puta između Đakova i Našica, a ako dolazite iz smjera Đakova, proći ćete pored sela Mandićevac, poznatog po prekrasnim vinogradima. Riječ je o umjetnom jezeru nastalom pregradnjom korita rijeke Vuke 1978. godine. Jezero je okruženo gustom šumom i idealno je za ribolovce, planinare, bicikliste, izviđače te za sve rekreativce. U blizini jezera, kraj sela Paučje, nalazi se i Planinarska kuća Borovik, koju su uredili članovi Planinarskog društva Đakovo.

Na aktivni odmor u Omiš

Ako još niste, svakako vam je vrijeme da posjetite prekrasni Omiš, grad na ušću Cetine u more. Omiš je poznat kao adrenalinsko središte Dalmacije zbog aktivnosti kao što su planinarenje te kajaking ili rafting na Cetini. No najnoviji dodatak turističkoj ponudi je zipline, zahvaljujući kojemu ćete na poseban način istražiti prekrasan kanjon rijeke Cetine. Zipline se sastoji od osam čeličnih sajli preko kojih se sudionici, sjedeći u pojasu, spuštaju niz kanjon.

Ukupna dužina sajli je 2100 m, od kojih je najduža 700 m i nalazi se 150 m iznad zemlje. Za prelazak cijelog poligona, uz pratnju dva vodiča, grupi od 10 gostiju treba dva i pol sata. Putem do Omiša možete se okrijepiti u Ininom Fresh Corneru, gdje vas uz standardnu ponudu, poput kave i svježe pripremljenih sendviča, čeka i jedan od najtraženijih specijaliteta - hot dog.

Najveće umjetno jezero u Hrvatskoj

Ako tražite bijeg u čistu prirodu, Međimurje je uvijek odličan izbor. Omeđeno rijekama Murom i Dravom, Međimurju ne nedostaje vodenih površina, a ako se zaputite u Prelog, na rijeci Dravi pronaći ćete Dubravsko jezero, najveće hrvatsko umjetno jezero. Zbog svoje veličine podsjeća na more, pa se još naziva i preloška Marina. Ako želite uživati u šetnjama prirodom, pecanju, plovidbi Dravom, leteći tzv. zmajevima iz obližnje zračne luke ili odsjesti u nekoj od mnogih brvnara, Marina Prelog mjesto je za vas.

Napušteno selo u Istri

Selo Kotli u blizini Huma u Istri napušteno je već više od 40 godina, ali to ne sprečava mnoge turiste da ga posjećuju tijekom cijele godine. Kotli to mogu zahvaliti rijeci Mirni, koja je u kamenom vapnencu napravila vizualno zanimljive bazenčiće, odnosno kotle, od čega i potječe naziv mjesta. Selo Kotli u povijesti je bilo snažno gospodarsko središte, o čemu danas svjedoči stari mlin, do kojeg se dolazi stazicom s desne strane rijeke Mirne. Na proljeće i u jesen kotli su puni vode te se u njima može i kupati, a ljeti su većinom presušeni.

Bajka u Gorskom kotaru

I za kraj idemo u Gorski kotar, u slikovite Fužine. Smještene na 730 metara nadmorske visine, Fužine su okružene planinama, stoljetnim šumama i prekrasnim jezerima, a u blizini je i špilja Vrelo. Špilja je otkrivena pedesetih godina 20. stoljeća tijekom gradnje jezera Bajer, dugačka je oko 300 metara i specifična po tome što je jedina turistički uređena špilja u Hrvatskoj kroz koju protječe podzemna voda. Osim prekrasnog jezera Bajer, u Fužinama se nalaze jezera Lepenica i Potkoš. Na raspolaganju su i mnoge planinarske staze, a u okolici je i devet obilježenih pješačkih i biciklističkih staza. Na izrazito dobrom prometnom položaju, Fužine su idealna destinacija za izlete.

