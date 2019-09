Baš kao Sheldon Cooper! Upoznajte hrvatske mlade nade

Znate li što zapravo znači STEM? Engleski pojam STEM akronim je sastavljen od riječi: znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, a obuhvaća razna deficitarna, uglavnom dobro plaćena zanimanja koja bude sve veći interes mladih. Predviđa se da će potražnja za kadrom STEM-a do 2024. godine narasti za 30%, nedavno je konstatirao glavni tajnik UN-a António Guterres. Da Hrvatska prati navedene svjetske trendove potvrđuju naši sugovornici Luka i Antonio koji se s međunarodnih natjecanja iz STEM područja uredno vraćaju s medaljama i priznanjima. Saznali smo i kako im to uspjeva.

Kemija je njegova strast

Antonio Magnabosco višestruki je pobjednik državnih natjecanja iz kemije i aktualni nacionalni pobjednik na natjecanju World Skills Croatia. Čak tri puta osvojio je 1. mjesto na državnom natjecanjima, i to iz kemije u prvom, trećem i četvrtom razredu srednje škole.

Devetnaestogodišnjeg Antonia, bivšeg učenika Prirodoslovne škole Vladimir Preloga, trenutno brucoša kemijskog odsjeka na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu pitali smo tko je prvi prepoznao njegov potencijal.

- Moj je potencijal definitivno prepoznala moja profesorica kemije Tajana Medvid, koja je vodila i dodatnu nastavu kemije u mojoj osnovnoj školi. Ondje smo uvijek obrađivali teme eksperimentalne kemije, što je meni bilo najvažnije. No, onaj pravi natjecateljski potencijal prepoznala je moja srednjoškolska razrednica i mentorica Gordana Majstorović, s kojom sam već u prvom razredu srednje škole napravio istraživački rad i osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju - spremno odgovara Antonio.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Na fotografiji: Gordana Majstorović, Antonio Magnabosco, Mario Oraić i Mia Crnogaj

Eksplozivi, vatra i posebni efekti

Antonio je kemiju zavolio još u osnovnoj školi i to zbog vrlo jednostavnog razloga.

- Mislim da me privuklo nešto što privuče većinu ljudi kad je u pitanju kemija - eksplozivi, vatra i eksperimenti s posebnim efektima. Što se tiče inspiracije, inspiriralo me dosta toga, što ljudi, a što i sama mogućnost istraživanja reakcija između tvari i promjene koje se pritom događaju, a koje je potrebno dodatno objasniti - zaključuje Antonio.

Iako vjerojatno njegova okolina misli da je učenje sve što radi u slobodno vrijeme, Antonio nam objašnjava drugačije.

- Pa ne bih rekao da učim previše, definitivno bih mogao više. Najviše vremena provedem učeći stvari koje baš i ne volim i ne da mi se učiti ih, ono što me zanima zapamtim na predavanjima i to još doma istražim malo detaljnije na internetu ili nekoj literaturi. Stvari koje si mogu predočiti eksperimentalno često znam i provesti u djelo jer mislim da se tako definitivno lakše zapamti. Imam dosta hobija koji su mi ponekada potrebni kao razbibriga i odmor jer ne mogu stalno biti u kemiji. Zaljubljenik sam u prirodu i planine, tako da svakom prilikom odlazim u šumu, na vožnje biciklom po brdima, zimi na skijanje, itd. -

Foto: Guliver/Shutterstock

Osnovnoškolac s velikim potencijalom

Nešto mlađi Luka Protulipac trinaestogodišnji je osnovnoškolac koji je osvojio mnogo nagrada na državnim natjecanjima 2. mjesto iz geografije, 3. mjesto iz informatike te 4. mjesto iz matematike. Učenik je Osnovne škole Alojzija Stepinca u Zagrebu i objašnjava nam kako su njegov potencijal prepoznali upravo profesori.

- Moj potencijal prepoznali su moji profesori, koji su me usmjeravali i poticali da sudjelujem u dodatnoj nastavi i natjecanjima. Još od prvog razreda veselio sam se nastavi i školi te svemu novome što sam imao priliku naučiti. U isti razred sa mnom ide i moj brat Marin, koji je jednako dobar učenik kao i ja te je i on sudjelovao na velikom broju natjecanja.-

Foto: Privatna arhiva Na fotografiji: Marko Dorčić, Luka Protulipac i Marin Protulipac

- Svi su ponosni na mene i sretni zbog mojih uspjeha. Kada sam u 5. razredu osvojio 1. mjesto na Državnom natjecanju iz geografije, svi su me u školi dočekali i čestitali na sjajnom uspjehu. Ipak, najveća motivacija i podrška je moja obitelj: brat, mama, tata i baka - govori Luka.

Sljedeći hrvatski uspješni zoolog?

- Otkada sam bio mali, najviše sam volio s bratom rješavati različite zadatke, slušati priče i čitati, gledati emisije o životinjama. Naša soba bila je puna slikovnica i dječjih enciklopedija. Sve me zanimalo! Volio bih se baviti znanošću, vjerojatno biologijom – zoologijom - objašnjava nam Luka.

Iako Luka ima puno obaveza, on njima uspješno žonglira.

- Ponekad je naporno, obaveza je puno, no svejedno sve stignem. Uz to, od 5. godine treniram tae-kwon-do, sviram gitaru i idem u Dramski studio Zagrebačkog kazališta mladih već 4 godine. Programiranje usavršavam u Zagrebačkom računalnom savezu, gdje su mi stariji dečki koji s nama rade puno pomogli. Stignem se i igrati, ići vani, u kino. Volim Minecraft i Yu-Gi-Oh, a najviše obiteljske izlete i putovanja - odlučno će Luka.

Foto: Guliver/Shutterstock

Pitali smo Luku što bi preporučio drugim učenicima.

- Uvijek slušam na satu. To je najlakši i najbrži način učenja. Uvijek pitam ono što ne razumijem ili me zanima, tako najbrže dođem do informacija. Moj proces učenja izgleda tako da nekada samo čitam ono što me zanima, a u vrijeme natjecanja učim i vježbam puno kako bih sve stigao. Sada mi je već lakše jer sam puno toga već usvojio pa se znanje nekako lakše nadopunjava i preklapa - zadovoljno govori Luka.

