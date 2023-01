Bolest od koje je patila i Da Vincijeva muza: U Hrvatskoj je ima svaki drugi građanin

Premda je kolesterol ključan za zdravo funkcioniranje ljudskog organizma, njegova previsoka razina u krvi može dovesti do ozbiljnih problema, uključujući bolesti srca i moždani udar. Visoki kolesterol u svijetu uzrokuje čak 4,4 milijuna smrti godišnje, a u Hrvatskoj svaki drugi građanin ima povišene masnoće u krvi. Zato je, bez obzira na vašu dob i zdravstveno stanje, njegova provjera važna već u ranoj dobi. Provjera razine kolesterola danas se preporučuje i kod djece od 9 do 11 godina, a osobe s 20 i više godina trebale bi napraviti test razine kolesterola u krvi barem svakih 4 do 6 godina.

No iako su lijekovi za snižavanje masnoće u krvi kod mnogih neizbježna terapija, dobro je znati da promjena životnih navika može pridonijeti njezinu smanjenju.

Dobar, loš, nasljedni

Naša jetra proizvede oko 1000 miligrama kolesterola na dan, što je dovoljno za normalno funkcioniranje organizma. Unatoč tome, svakodnevno u organizam unosimo namirnice s visokim udjelom masti, kao što su jaja, mliječni proizvodi, crveno meso, kruh, tjestenina ili maslac. Ovih se namirnica, naravno, ne treba odreći, ali je njihov unos potrebno smanjiti. Prema stručnjacima, ne bismo smjeli unositi više od 300 miligrama kolesterola na dan, što je malo više od jednog jajeta, koje sadrži oko 213 miligrama. Dakle, idući put kada doručkujete jaja, imajte na umu da u ostatku dana ograničite unos kolesterola kako ne biste prekoračili dnevnu dozu.

No osim izravnim unosom namirnica koje pospješuju visoki kolesterol, on, nažalost, može biti i nasljedan. Naime, oko 15.000 hrvatskih građana ima nasljedno visoki kolesterol. Riječ je o genskoj mutaciji koja se nasljeđuje ne samo u obitelji nego i od bližih srodnika, gdje organizam od rođenja može biti izložen visokim vrijednostima lošega (LDL) kolesterola. Naziva se još obiteljska hiperkolesterolemija, koju je, vjerovali ili ne, imala Da Vincijeva muza. Istraživači smatraju da je ona prvi poznati primjer nasljedno visokoga kolesterola. Analizirajući "Mona Lisu", odnosno portret Lise del Giocondo, koja je umrla u ranim tridesetim godinama, istraživači su otkrili vidljive karakteristike stanja koje se povezuje s povišenim kolesterolom, a to je žućkasta masna naslaga u lijevom oku i lijevoj ruci.

Visoki kolesterol česta je pojava i kod pretilih ljudi, pušača, kod osoba izloženih prekomjernom stresu, ali i kod onih koji nemaju problema s kilogramima.

Namirnica koju vole vaša crijeva i srce

Uz preporuke koje vam je za snižavanje masnoće u krvi dao vaš liječnik, fizička aktivnost i zdrava prehrana mogu pridonijeti cijelom procesu reguliranja kolesterola. Vježbanje od najmanje dva sata tjedno dovoljno je za smanjenje njegove razine, a patite li od ovog problema, u svoj jelovnik što prije uvrstite namirnice kao što su svježe voće, bijelo meso, riba, jogurt i svježi kravlji sir, a ulje zamijenite maslinovim. Rješenje za snižavanje visokoga kolesterola svakako su i proizvodi od žitarica, što potvrđuje i nutricionistica Dragana Lošić.

- Zob sadrži gotovo 11% vlakana, među kojima prevladavaju topljiva vlakna, uglavnom beta glukani, poznati po imunomodulatornom djelovanju. Zbog visokog udjela topljivih vlakana, konzumacija zobi pogoduje povećanom osjećaju sitosti i smanjenju apetita. Osim što su odgovorna za sitost i smanjenje apetita, topljiva vlakna zobi, beta glukani, vrlo su učinkovita u kontroli razine glukoze u krvi i snižavanju kolesterola za čak 20%. Svakodnevna konzumacija beta glukana snižava kolesterol, posebice LDL ili loš kolesterol, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, vodećih uzroka smrti u svijetu. Utvrđeno je da dnevna konzumacija hrane koja sadrži najmanje 3 grama beta glukana može smanjiti rizik od bolesti srca i krvnih žila – rekla nam je nutricionistica Lošić.

Osim topljivih, netopljiva vlakna u zobi pokreću probavu, sprečavaju zatvor i poboljšavaju opće zdravlje crijeva. Namirnica je to kojom ćete na vrlo jednostavan i ukusan način obradovati svoje srce i crijeva!

Uzmite zdravlje u svoje ruke

