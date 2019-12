Božićna čarolija ne postoji? Oni se s tim ne bi složili

Neki možda još uvijek vjeruju u postojanje Djeda Božićnjaka, no većina odraslih s godinama izgubi vjeru u stvari kojima su se kao klinci veselili. Među njima je i božićna čarolija, koja se za svaku odraslu osobu pretvori u blagdansko živciranje, jurcanje po gradu i ogromne gužve. Zato smo pitali one najmlađe postoji li za njih božićna čarolija, i ako postoji - što je to?

Zeleno brašno i šareni snijeg

Ako nečega djeci ne fali, to su sigurno mašta i kreativnost. Kad smo ih pitali kako oni zamišljaju božićnu čaroliju, dobili smo odgovore koji su nas raznježili, ali i zaintrigirali. Naravno, najmaštovitiji odgovori došli su od onih najmlađih. Primjerice, Boris (8) kaže da bi božićna čarolija, kada bi postojala, bio šareni snijeg, dok ju njegov prijatelj Hari (8) opisuje kao zeleno brašno. S druge strane, ona malo starija djeca božićnu čaroliju ipak vide u zajedništvu provedenom sa svojim najmilijima.

- Božićna čarolija postoji i to je onda kada je obitelj skupa. Moja čarolija bi bila otići kući, pa makar i na dva dana - iskrena je Božena (13). S njom se slaže i Karlo (10), koji kaže da je za njega božićna čarolija proslaviti Božić kod kuće, a Đuro (15) pak dodaje da je njemu najljepše onda kada svi zajedno uživaju za blagdane kao obitelj.

Foto: Emmezeta

A u čemu najviše uživaju?

Nitko u čarima blagdana ne zna uživati kao što to rade djeca. Čak i kad zanemarimo poklone; kićenje bora i pjevanje božićnih pjesama s najdražima sve je što neki od njih priželjkuju ovog Božića. Kao i sve nas, djecu iz dječjeg doma Maestral blagdani uglavnom asociraju na obitelj i zajedništvo. Tako Katarina (17) za Božić najviše voli kititi bor, peći kolače i provoditi vrijeme s obitelji, dok Sara (16) kaže da su za nju čari Božića uživanje u zajedničkom ručku sa svojom obitelji te igranje društvenih igara s najdražima. Za Veroniku (15) božićno je vrijeme pak razdoblje u kojem najviše uživa u gledanju ljudi koji su ispunjeni srećom i ljubavi.

Kojim se poklonima najviše vesele?

Naši su sugovornici skromni i kad je riječ o poklonima, većina njih nema velike želje. Jedan od najmlađih štićenika doma, Hari (8), na pitanje što je najljepše dobio za Božić odgovara da nije dobio ništa, ali da bi ovog Božića pod borom volio ugledati sličice. U svojim je željama jednako skroman i Boris (8), koji bi htio Kapetan Amerika štit i sličice FIFA 365, dok je Leon (7) izrazio želju za ribicama u akvariju. Ipak, neki od njih ne razmišljaju o poklonima ispod bora.

- Želim biti sretna i ići kući brzo, želim najbolji Božić! - kaže Katarina (16), dok njezina godinu starija imenjakinja kaže kako je njoj najveća želja provesti godinu u sreći, miru, zdravlju i zadovoljstvu.

Foto: Emmezeta

Oni nas podsjećaju na prave vrijednosti

Tijekom blagdana često zaboravimo na vrijednosti koje upravo to razdoblje najviše potiče. Ulazimo u rasprave s ukućanima, nervozni smo, ljutimo se... a sve bismo to trebali zaboraviti i samo uživati u čarima blagdana sa svojim najmilijima. Kada smo pitali djecu što bi poručila drugima, njihove želje bile su iskrene, ali i odraz onoga što sebi žele.

- Poručujem svima da se provedu najbolje što mogu sa svojom obitelji! - kaže Sara (16), dok Ante (16) želi svima da ove blagdane proslave s najdražim osobama na mjestu na kojem su svi zajedno. Marin (8) nas pritom upozorava da svađu zamijenimo ljubavlju, a Božena (13) poručuje da međusobno podijelimo sreću i tople zagrljaje te da zajedno uživamo u blagdanima.

Širite blagdanski duh!

Ako su i vas odgovori ovih mališana iz dječjeg doma Maestral u Splitu podsjetili na prave životne vrijednosti i inspirirali da ovih blagdana pomognete potrebitima, Emmezeta vam nudi i priliku za to. Naime, upravo će ova trgovina sav prihod od prodaje ukrasa ''Čarobna krila'' donirati spomenutom dječjem domu. Sudjelovati u ovoj božićnoj čaroliji možete i tako da posjetite Emmezeta centre i fotografirate se ispred Čarobnih zidova s krilima te objavite fotku na Instagramu uz hashtag #vjerujučaroliju. Za svaku vašu fotografiju, Emmezeta će dodatno donirati još 1 kunu dječjem domu Maestral. Humanitarna akcija traje od 18. 11 do 24. 12. 2019., a ostale informacije potražite ovdje.

U videu pogledajte kako možemo stvarati i vjerovati u čaroliju zajedno!