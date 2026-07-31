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Foto: Jadrolinija
Dalmacija u mom oku

Brač, Hvar i Vis u tri dana: Evo kako ih posjetiti bez previše planiranja i logistike

Piše 24ContentHaus,

Ako tražite način da u tri dana izvučete maksimum iz Dalmacije, brza katamaranska linija iz Splita zapravo je sve što vam treba. Spakirajte ruksak, provjerite red plovidbe i krenite u otočnu avanturu

Sadržaj donosi Jadrolinija

Savršen odmor na moru ne mora značiti samo jedno odredište. Zamislite putovanje na kojem u samo tri dana mijenjate vizure, mirise i ritam života, a sve to bez stresa zbog logistike. Zahvaljujući modernim i brzim linijama, Dalmacija nikad nije bila dostupnija. Tri bisera – Brač, Hvar i Vis – sad su povezani u jedinstvenu jadransku avanturu koja dokazuje da "jedna linija" doista može značiti bezbroj novih uspomena. Većina ljudi misli da je za obilazak više otoka u nekoliko dana potrebno mnogo planiranja ili vlastiti brod. Istina je zapravo jednostavnija. Zahvaljujući Jadrolinijinoj brzobrodskoj liniji koja spaja Split s Bračem, Hvarom i Visom, možete složiti ozbiljno dobar itinerar a da se ne umorite od organiziranja. Ključ je u tome što vas jedna linija vodi kroz tri potpuno različita svijeta, a na vama je samo na vrijeme se pojaviti na rivi.

Foto: Jadrolinija

Istražite Bol ujutro uz kavicu

Putovanje počinje na Braču, točnije - u Bolu. Čim siđete s broda, osjetite onu specifičnu energiju mjesta koje živi za more. Bol je najbolje istražiti polako, uz kavu u luci prije nego što počne prava ljetna gužva. Naravno, Zlatni rat je obavezan, ali nemojte samo ležati na plaži. Prošetajte kroz borovu šumu koja miriše na sol i smolu, a ako imate snage, popnite se na Vidovu goru. Najviši vrh na hrvatskim otocima smjestio se na 780 metara nadmorske visine i upravo se s tog mjesta pruža najljepši pogled na Zlatni rat. Ime je dobio prema ostacima crkvice svetog Vida koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Foto: Jadrolinija

Omiljeno je turističko odredište jer nije dostupan samo planinarima nego do njega najnormalnije možete doći automobilom. Pogled odozgo najbolji je način da shvatite gdje se zapravo nalazite - Bol vam ostane pod nogama, a preko kanala vidite točno kamo idete sutra. Prije polaska obavezno probajte bračku janjetinu; to je onaj okus po kojem ćete pamtiti otok više nego i po jednoj fotografiji. Riba s gradela, pašta s plodovima mora, domaće voće i povrće, bajami i suhe smokve…  Autohtono bračko jelo je "vitalac", koji se radi od janjećih iznutrica.

Impresivni Hvar

Drugi dan selite se na Hvar. U gradu Hvaru povijest doslovno vidite na svakom koraku. Kad zakoračite na Pjacu, jedan od najvećih trgova u Dalmaciji, odmah dobijete dojam koliko je ovaj grad bio važan tijekom proteklih stoljeća. Tu je i Arsenal, s najstarijim kazalištem u Europi, ali prava ljepota Hvara njegove su sporedne uličice i kamena stubišta. Dom najvećih hrvatskih umjetnika nadahnjuje venecijanskom arhitekturom, drevnim tvrđavama i zlatnim ulicama koje se svake večeri stapaju sa zalaskom sunca u širokoj paleti boja.

Foto: Jadrolinija

Hvar se može pohvaliti stotinama impresivnih spomenika, prvim građanskim kazalištem u Europi, ali i ljudima koji su ostavili neizbrisiv trag u domaćoj kulturi te svjetskoj literaturi, poput Hanibala Lucića i Petra Hektorovića.
Ako vam u gradu postane prevruće, sjednite na brodić za Paklene otoke. Uvala Palmižana savršeno je mjesto za kupanje u tirkiznom plićaku, okružena biljkama koje nećete vidjeti nigdje drugdje. Hvar je otok kontrasta – ujutro je miran i povijestan, a navečer postaje središte zabave.

Na Visu samo laganini

Otočna avantura završava na Visu, otoku koji ima sasvim drukčiju vibru. Smješten u velikoj i zaštićenoj uvali, grad je stoljećima bio važna pomorska i vojna luka, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane posjetitelje. Upravo zahvaljujući toj izolaciji, Vis je sačuvao autentičan dalmatinski izgled, kamene kuće, uske ulice i miran način života.

Foto: Jadrolinija

Tijekom šetnje gradom možete vidjeti ostatke antičke Isse, prvoga grčkog naselja na istočnoj obali Jadrana, kao i mnoge stare crkve, tvrđave i ribarske kuće. Grad je poznat po izvrsnoj gastronomskoj ponudi, posebno svježoj ribi, domaćem vinu i tradicionalnim jelima poput viške pogače. Okružen je prekrasnim plažama i skrivenim uvalama, a posebno su popularni izleti do Modre špilje na Biševu i obližnjih otočića. Otok je idealan za one koji traže mirniji odmor, prirodu i autentični dalmatinski ugođaj, daleko od velikih gužvi i masovnog turizma. Dan na Visu najbolje je završiti uz komad viške pogače s inćunima i čašom domaćeg vina, negdje uz more, bez gledanja na sat.

Za sat-dva na novoj plaži

Poanta ovakvog obilaska otoka upravo je u toj jednostavnosti povezivanja. Jadrolinija od 19. lipnja do 13. rujna vozi svakodnevno na ovoj relaciji, što znači da ne morate razmišljati o automobilu ili parkiranju. Brzi brodovi su udobni, klimatizirani i, što je najvažnije, štede vam vrijeme i novac. 

Foto: Jadrolinija

Umjesto da cijeli dan provedete u putu, vi ste za sat-dva na novom otoku, na novoj plaži ili u novoj konobi. Ako tražite način da u tri dana izvučete maksimum iz Dalmacije, ova linija zapravo je sve što vam treba. Spakirajte ruksak, provjerite red plovidbe i krenite.

Sadržaj donosi Jadrolinija

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