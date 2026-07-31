Tuga u svijetu nogometa. Umro je Franco Baresi, ikona Italije

Nogometni svijet zavijen je u crno. U 66. godini života, nakon duge i teške borbe s bolešću, preminuo je Franco Baresi, legendarni kapetan AC Milana i talijanske reprezentacije. Otišao je "Piscinin", vođa kojeg su krasile elegancija i čvrstina, simbol odanosti u svijetu modernog nogometa i jedan od najvećih obrambenih igrača koje je igra ikada vidjela.

Odbijen jer je bio preslab, postao je div

Životni put Franchina Baresija, rođenog na farmi pokraj Travagliata, malenog mjesta blizu Brescie, počeo je s preprekama koje bi mnoge slomile. Kao dječak ostao je siroče, a nogometni san gotovo mu je uništen prije nego što je i počeo. Zajedno sa svojim dvije godine starijim bratom Giuseppeom, navijačem Milana, otišao je na probu u Inter. Sudbina se poigrala na bizaran način: Inter je uzeo Giuseppea, a Franchina, koji je navijao za "nerazzurre", odbili su uz objašnjenje da je fizički preslab.

No, tamo gdje jedni nisu vidjeli potencijal, drugi su prepoznali genija. Vidoviti skaut Milana Italo Galbiati bio je impresioniran njegovom tehnikom i vizijom igre. Tako je dječak kojeg su smatrali previše krhkim stigao u Milanello i postao dio obitelji koju nikada neće napustiti. Zbog sitne građe, maser momčadi nadjenuo mu je nadimak "Piscinin" ("mališan" na milanskom dijalektu), koji ga je pratio kroz cijelu karijeru, čak i kad je izrastao u nogometnog diva.

Simbol odanosti u najmračnijim danima

Samo rijetki igrači postanu sinonim za klub, a Baresi je bio upravo to. Debitirao je u Serie A sa 17 godina, 23. travnja 1978., pod vodstvom Nilsa Liedholma. Već u sljedećoj sezoni postao je ključni igrač u osvajanju desetog "scudetta" za Milan, takozvane "zvijezde". No, nakon slavlja uslijedilo je najmračnije razdoblje u povijesti kluba. Zbog kladioničarskog skandala "Totonero", Milan je 1980. izbačen u Serie B, a nakon ekspresnog povratka, ponovno je ispao 1982. godine.

U tim trenucima, dok su mnogi napuštali brod koji tone, Baresi je ostao. Iako je te 1982. postao svjetski prvak s Italijom u Španjolskoj (bez upisane minute), odlučio je ostati i pomoći svom klubu. Sa samo 22 godine dobio je kapetansku traku koju nije skidao gotovo do kraja karijere. Ta je odanost iskovala neraskidivu vezu s navijačima i postavila temelje za njegov legendarni status. U to vrijeme borio se i s teškom bolešću, infekcijom krvi koja ga je odvojila od terena na nekoliko mjeseci i dovela u pitanje nastavak karijere, no vratio se jači nego ikad.

Sad news from Italy as Franco Baresi has passed away this morning at 66 years old.



An absolute legend of the game with AC Milan and Italy, marking an era for different generations.



Thoughts and prayers with the family and the friends.



Rest in peace, Franco. ❤️🕊️ pic.twitter.com/50UdFEV6II — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Dirigent Sacchijevih 'Besmrtnika'

Dolazak Silvija Berlusconija 1986. spasio je klub od bankrota i označio početak nove ere. Ključan je bio i dolazak trenera Arriga Sacchija 1987. godine, čija je nogometna filozofija promijenila igru zauvijek. Baresi je postao savršeni tumač Sacchijevih ideja na terenu. Bio je dirigent obrane koju mnogi i danas smatraju najboljom svih vremena, a činili su je Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta i Paolo Maldini. Njihova sinkronizirana kretanja i postavljanje ofsajd zamki postali su zaštitni znak "Besmrtnika".

S nizozemskim trojcem (Gullit, Van Basten, Rijkaard) u napadu, Milan je pokorio Italiju i Europu, osvojivši dva uzastopna naslova prvaka Europe 1989. i 1990. Baresi nije bio glasan vođa; njegov autoritet proizlazio je iz primjera. Jedan pogled bio je dovoljan da cijela momčad zna što treba činiti. Zbog elegancije, inteligencije i sposobnosti da iz obrane gradi napade, zaradio je nadimak "Kaiser Franz", kao posvetu legendarnom Franzu Beckenbaueru. Niz uspjeha nastavljen je i pod Fabiom Capellom, s kojim je osvojio još četiri naslova prvaka i Ligu prvaka 1994. pobjedom 4-0 nad Barceloninim "Dream Teamom".

Franco Baresi vs Brazil 1994 WC Final



Greatest CB performance ever pic.twitter.com/KFq8KPy5pT — 💎 (@ItsBis02) March 17, 2026

Suze koje su obišle svijet

Iako je s klubom osvojio sve, reprezentativna karijera donijela mu je i najveću radost i najveću tugu. Vrhunac je bio Svjetsko prvenstvo 1994. u SAD-u, na koje je stigao kao kapetan Italije. U drugoj utakmici grupne faze protiv Norveške doživio je tešku ozljedu meniskusa. Činilo se da je prvenstvo za njega gotovo. No, u nevjerojatnom pothvatu, nakon samo 25 dana i hitne operacije, vratio se na teren za finale protiv Brazila.

Čak štoviše, odigrao je jednu od najboljih utakmica karijere, potpuno neutraliziravši Romarija i Bebeta. Utakmica je nakon 120 minuta završila 0-0, a o prvaku su odlučivali penali. Potpuno iscrpljen i u grčevima, Baresi je preuzeo odgovornost i pucao prvi. Njegov udarac otišao je preko gola. Kada je Roberto Baggio promašio posljednji penal za Italiju, Baresijeve suze u krupnom planu obišle su svijet. Bio je to rijedak trenutak u kojem je inače suzdržani i tihi vođa pokazao svu svoju ranjivost, a te su suze postale jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti svjetskih prvenstava.

Franco Baresi vs Brazil 1994 WC Final



Greatest CB performance ever pic.twitter.com/KFq8KPy5pT — 💎 (@ItsBis02) March 17, 2026

Posljednja bitka i borba za privatnost

Nakon što se oprostio od nogometa 1997., a Milan u njegovu čast umirovio dres s brojem 6, Baresi je ostao vezan uz klub kao počasni potpredsjednik. Posljednjih godina vodio je svoju najtežu bitku, daleko od očiju javnosti. U kolovozu 2025. podvrgnut je operaciji kojom mu je uklonjen plućni čvor, nakon čega je započeo s imunoterapijom. Proteklih dana, dok se borio za život, društvenim mrežama proširila se lažna vijest o njegovoj smrti.

Klub je morao reagirati i demantirati glasine, izdavši priopćenje u kojem su zamolili za poštovanje. "AC Milan demantira lažne vijesti koje kruže o Francu Baresiju. Franco prolazi kroz teško i osjetljivo razdoblje, a Klub je čvrsto uz njega i njegovu obitelj. Pozivamo sve da poštuju njihovu privatnost", objavio je klub. Nažalost, samo nekoliko dana kasnije, stigla je potvrda da je legendarni kapetan izgubio posljednju bitku.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

*uz korištenje AI-ja