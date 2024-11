Čudesni i zadivljujući: Ovo je pet najinspirativnijih filmova svih vremena. Slažete li se?

Postoje priče koje su toliko zadivljujuće, nevjerojatne i inspirativne da o njima razmišljamo i govorimo danima nakon gledanja. Vrlo često temelje se na iskustvima i događajima iz stvarnog života, pa nerijetko daju drugačiji pogled na svijet i otvaraju nove perspektive. Od borbe za preživljavanje i goli život, preko očajničkog pokušaja da se zaštiti obitelj, do nesretne ljubavi... Priče koje nas bude, ohrabruju, motiviraju i mijenjaju.

Na (ne)sreću, kandidata za titulu "najinspirativnijih filmova svih vremena" bilo je puno previše i teško je odabrati pet najboljih: "Forrest Gump", "Schindlerova lista", "12 godina slave", "Nedodirljivi", "Prljavi ples", "Briljantin", "Zelena milja", "Duh", "Gladijator", "Psiho", "Društvo mrtvih pjesnika", "Pobješnjeli Max", "Trainspotting", "Pakleni šund", "Blade Runner", "Posljednji samuraj", pa i domaća kinematografija, primjerice uspješnica "Tko pjeva zlo ne misli". Zato smo pomoć potražili od jednog domaćeg filmofila, urednika na nacionalnoj televiziji, koji je napravio selekciju i odabrao sljedećih pet dragulja sedme umjetnosti.

1. Kum, 1972.

Kriminalistička drama Francisa Forda Coppole utemeljena na istoimenom romanu Marija Puza čvrsto se ukopala na prvome mjestu. Ova legendarna mafijaška trilogija najbolji je film svih vremena prema mišljenju filmskih portala IMDb, Metacritic i Rotten Tomatoes, a Američki filmski institut stavio ju je na drugo mjesto najvećih filmova u povijesti američke kinematografije. U glavnim ulogama pojavljuje se jaka filmska ekipa: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton i James Caan. Radnja filma proteže se na deset godina, od kraja 1945. do 1955. a donosi priču o talijansko-američkoj gangsterskoj obitelji Corleone i prevratima među članovima te obitelji.

Film je dobio tri Oscara, za najbolji film, najboljega glavnoga glumca i najbolji adaptirani scenarij. Kritičari kažu da je ovaj film više od filma: "to je škola života i životnih mudrosti o obitelji, očevima i sinovima, časti, odgovornosti, nasljedstvu, odanosti, autoritetu, biznisu, respektu, licemjerju, izdaji i neprijateljstvu".

Zanimljivo je da Al Pacino i Marlon Brando nisu bili prvi izbor za uloge Michaela i Don Vita Corleonea te da se legendarna mačka u Marlonovim rukama sasvim spontano ondje našla. Također, jedna od najpoznatijih rečenica iz filma: "Ostavite pištolj, uzmite cannoli", plod je improvizacije na setu.

2. Rocky, 1976.

"Rocky" je prvi film o sportu koji je ikad osvojio Oscar za najbolji film, u konačnici je nagrađen s tri Oscara, za montažu i režiju. Film je snimljen za 1,2 milijuna dolara, a ostvario je više od 117,2 milijuna dolara dobiti i postao je veliki hit. Ukupno je snimljeno sedam dijelova.

No prvi film iz slavnog serijala mnogo je više od sportskog filma, Sylvester Stallone (scenarist i glavni glumac) u svoju uspješnicu o Rockyju Balboi uspio je utkati duh depresivnih sedamdesetih godina, ispričati priču o siromašnoj i loše obrazovanoj radničkoj klasi koja traži svoju šansu za pristojan život. Kažu kritičari da je ova priča veća od sporta jer se njezin junak bori protiv cijelog svijeta, protiv sebe i protiv besperspektivne budućnosti.

Film je prepun scena koje su ušle u filmsku povijest, poput one u kojoj Rocky trči po stubama muzeja umjetnosti u Philadelphiji ili one u kojoj trenira udarajući u goveđe polovice koje vise u hladnjači mesnice.

"Rocky" je sigurno jedan od filmova koji na gledatelje ostavljaju jak dojam, ali i remek-djelo koje nas podsjeća kako je život veliki ring iz kojeg je teško izaći kao pobjednik bez neustrašive borbe.

3. Iskupljenje u Shawshanku, 1994.

Film je nastao kao adaptacija romana Stephena Kinga "Rita Hayworth i iskupljenje u Shawshanku". Riječ je o zatvorskoj drami redatelja i scenarista Franka Darabonta, s Timom Robbinsom i Morganom Freemanom u glavnim ulogama. Tema filma je zatvorski život Andyja Dufresnea, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva supruge i njezina ljubavnika. Nakon dolaska u zloglasni zatvor Shawshank bankovni stručnjak i ugledni gospodin Andy suočava se s brutalnošću zatvorskog života, no zahvaljujući svojem znanju, počinje uživati poseban status među zatvorenicima i čuvarima.

Godine 1994. film je bio nominiran za sedam Oscara (najbolji film, najbolji glumac - Morgan Freeman, adaptirani scenarij, snimka, montaža, glazba i zvuk) i dva Zlatna globusa, ali je ostao u sjeni velikog pobjednika te godine, filma "Forrest Gump", te nije uspio osvojiti nijednu nagradu.

Godine 1999. poznati filmski kritičar Roger Ebert film je uvrstio u svoju zbirku "Great Movies", a čitatelji časopisa Empire film postavili su ga na prvo mjesto (2006.) u izboru najboljih filmova svih vremena. Na IMDb-ovu je popisu najboljih filmova u povijesti, korisnici portala ocijenili su ga s 9,3 (jedini film uz "Kuma", 9,2) i nalazi se na prvome mjestu s uvjerljivo najvećim brojem glasova.

4. Titanic, 1997.

Jedna od najromantičnijih i najtužnijih ljubavnih priča svih vremena povezana je s jednom od najvećih putničkih pomorskih katastrofa - potonućem najpoznatijeg broda u povijesti - Titanika. Nakon sudara s ledenjakom, tijekom svojeg prvog putovanja, iz Southamptona u New York, Titanik je potonuo u sjevernom Atlantskom oceanu u ranim jutarnjim satima 15. travnja 1912. Procjenjuje se da je od 2224 putnika i članova posade poginulo više od 1500 ljudi.

Film je režirao James Cameron, a glavne glumce, Leonarda DiCaprija (Jack Dawson) i Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater), ovaj je film katapultirao među zvijezde.

Svojedobno najskuplji film svih vremena, s budžetom od 200 milijuna dolara, koji su financirala dva filmska studija - 20th Century Fox i Paramount, "Titanic" je postao i film s drugom najvećom zaradom u povijesti (2,214 milijardi dolara). Također je zaradio 14 nominacija za Oscar, od kojih je osvojio čak 11, hvaljen je zbog nevjerojatnih efekata, režije, povijesnih detalja, a gledatelji mu nisu zamjerili ni to što traje dulje od tri sata.

Zanimljivo je da su neke od scena koje se vide u filmu prave snimke Titanika, a jedna od najpoznatijih filmskih pjesama, "My Heart Will Go On", zamalo nije snimljena jer niti redatelj, a niti popularna pjevačica Celine Dion, nisu njome bili oduševljeni.

5. Apocalypto, 2006.

Odvažan, nasilan i inovativan krvavi ep dvosatna je priča o mirnom selu lovaca sakupljača iz Južne i Srednje Amerike koje napadaju i porobljavaju krvoločni gospodari njihove mezoameričke civilizacije.

Ovaj povijesni spektakl napisao je, režirao, producirao i financirao Mel Gibson. "Apocalypto" je osvajač triju Oscara (za šminku, montažu i zvuk), dobitnik Zlatnoga globusa za najbolji film na stranom jeziku, također je nominiran za mnoge prestižne filmske nagrade.

Radnja filma smještena je u 16. stoljeće, razdoblje propasti civilizacije Maja, a opisuje putovanje domoroca koji mora pobjeći i spasiti svoju obitelj nakon što su zarobili i pobili njegovo pleme. "Apocalypto" je uglavnom sniman u Catemacou u San Andres Tuxtli i Paso de Ovejasu u meksičkoj državi Veracruz, a glumci, među kojima su mnogi amateri, govore jezikom Maja.

Mnogi iz svijeta filma, poput glumca Roberta Duvalla i redatelja Quentina Tarantina, proglasili su ovaj film remek-djelom.