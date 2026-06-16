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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
NAGRAĐUJEMO 'MALE POBJEDE'

Dijelimo pet punih torbi Ledo sladoleda Sorbet! Zadatak je jednostavan

Piše 24ContentHaus,

Sadržaj donosi Ledo

Ljeto je stvoreno za uživanje, a ne za kazne i vojnički režim. Nitko nikad nije pokvario formu tako što je pojeo sladoled ili preskočio jedan trening da bi popio kavu s ekipom na moru. Kao uvijek u životu, važno je pronaći balans, a u tom ljetnom balansiranju novi Ledo Sorbet apsolutni je hit.

On spaja omiljeno voće u nevjerojatno kremastu poslasticu, a sa samo 72 kalorije dokazuje da vrhunski užitak može proći bez ikakve grižnje savjesti. To je onaj savršeni lagani predah u danu kad želiš nešto ledeno i slatko, a da pritom ostaješ na svojem putu.

A upravo se u takvim svakodnevnim odlukama kriju male pobjede. Ne samo u odrađenom treningu ili odbijenom komadu kolača nego i u tome da prema sebi budemo malo manje strogi. Jer zdrav životni stil nije natjecanje u savršenstvu nego niz malih koraka koje ponavljamo iz dana u dan.

Zato želimo čuti baš vašu malu pobjedu.

Podijelite svoju 'malu pobjedu' i osvojite Ledo Sorbet

Svi imamo one dane kad su odlazak u teretanu, jutarnje trčanje ili odabir zdravijeg obroka pravi izazovi. Ali isto tako ima trenutke u kojima unatoč svemu napravimo korak za sebe, ostanemo dosljedni svojim ciljevima ili jednostavno pronađemo zdrav balans između discipline i uživanja.

Mi to zovemo malom pobjedom.

Podijelite s nama svoju priču o maloj pobjedi – bilo da ste usvojili novu zdravu naviku, vratili se treninzima nakon dulje pauze, ostvarili osobni rekord ili naučili uživati bez osjećaja krivnje. Najinspirativnije priče nagrađujemo torbom punom Ledo Sorbeta!

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Sadržaj donosi Ledo

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