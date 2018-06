Uz par vježbi pomognite djetetu da postane odličan plivač

Svako ljeto ista priča - dođete na more i vaša se djeca po cijele dane ne daju van iz mora. Zato se trebate pobrinuti da su zaista sigurna u vodi kako ih ne biste morali motriti svake sekunde. Samo zato što znaju plivati ne znači da su odlični plivači, ali uz par vježbi i savjeta mogu to postati, a vi možete malo bezbrižnije uživati u godišnjem odmoru.

Što ranije to bolje?

Prema iskustvu Damiena Bryana, glavnog trenera Londonskog plivačkog kluba Kingston Royals, većina djece počinje učiti plivati s četiri godine. No, svako dijete je drukčije, stoga neka djeca nauče plivati tek s pet ili šest godina, a neka još i kasnije. Međutim, Beate Ludewig, trenerica mladih u Njemačkoj plivačkoj federaciji, smatra da je idealna dob za naučiti plivati oko pete ili šeste godine jer su djeca tada sposobna pozornije slušati upute. Naime, u dobi od četiri godine uglavnom mogu naučiti održati glavu izvan vode, ali da bi zaista naučili plivati potrebno je više vremena.

Iz okomitog u horizontalni položaj

Kada nauči plivati, tada je vaša dužnost da ga naučite kako biti siguran u vodi i kako se ponašati u nepredviđenoj situaciji. Primjerice, poprska li ga val u oči ili usta, nesigurno dijete moglo bi se uznemiriti i okrenuti u okomiti položaj dok ga oči ne prestanu peći. No, tada se javlja problem jer se djeca u početku teško iz tog položaja vrate u vodoravni u kojem i plivaju. Tada nastupi panika ukoliko se nalaze u dubljem gdje ne mogu stajati. Isto se može dogoditi ako se dijete umori, pa se također vrati u okomiti položaj.

Zato prvi dan na moru vježbajte s njim kako se vratiti u položaj za plivanje. To možete tako da se dijete, na dubini gdje mu je voda do prsa, uhvati za vaše ruke i polako digne noge i ostatak tijela prema površini dok se ne izravna u položaj za plivanje. Nakon što prođete tu vježbu nekoliko puta, potaknite ga da isto pokuša bez držanja za vaše ruke te da nastavi plivati kad se nađe u horizontalnom položaju. Na isti način ga naučite da "leži na vodi". Najprije neka se uhvati za vas i podigne noge prema površini vode, a glavu neka izravna s vodom tako da mu je pogled usmjeren prema nebu. U početku ga možete pridržavati ispod leđa dok se ne osjeti dovoljno sigurnim da opušteno pluta na leđima bez vaše pomoći. Kad sve svladate, pređite u dublje gdje dijete ne može stajati i ponavljajte vježbe sve dok se samo ne bude moglo održavati na vodi i plivati bez muke.

Ronjenje

Kada vaše dijete napokon savlada plivanje u tolikoj mjeri da može plivati bez vašeg nadzora, vrijeme je da nauči i roniti. Ronjenje je također dio plivanja, ali i omiljena zabava mnogih. Osim toga, ima i brojne dobrobiti:

poboljšava fleksibilnost, kondiciju i koordinaciju

povećava kapacitet pluća

jača samopouzdanje

Usto, dijete se uz ronjenje upoznaje s ljepotama podmorja, a s obzirom na ljepotu našeg Jadranskog mora, šteta je to propustiti. Međutim, prema magazinu scubalife.hr, djeca bi trebala početi roniti tek u dobi od 10 godina, stoga ako je vaše dijete mlađe, radije pričekajte koju godinu dok ne poraste i bude spremno za ovu aktivnost.

Foto: Decathlon

Kada je dijete spremno, najbolje je početi sa snorkelingom (površinskim ronjenjem) tako što će u vodoravnom položaju u kojem pliva, licem zaroniti pod površinu vode. Naravno, za to su potrebne maska i dihalica, pa je najbolje započeti s Easybreath maskom namijenjenom upravo za snorkeling. Ova je maska najsigurnija opcija za početnike jer omogućuje panoramski pogled i disanje kroz nos, a usto se manje zamagljuje od klasičnih maski za ronjenje. Također je nepropusna i jednostavno se stavlja i skida s glave pa ni vi ni vaše dijete nećete imati muke s njezinim "nariktavanjem" kao što je slučaj kod običnih maski i dihalica. Kako Easybreath maska dolazi i u veličini za odrasle, cijela obitelj može uživati u ovoj zajedničkoj aktivnosti. Osim toga, vaše će dijete uz vas lakše naučiti roniti ako mu se pridružite.

Nakon što dijete savlada snorkeling, već će samo moći isprobavati ronjenje u dubinu, a vi mu možete pomoći tako što ćete mu zadati da, primjerice, zaroni i prođe između vaših nogu, napravi salto u zaronu ili izroni nešto s dna mora. No, roni li do dna, vodite računa da je dubina primjerena njegovoj dobi.

Skok na noge

Nakon što je svladalo plivanje i ronjenje, naučite ga skakati u more. Skakanje s mola je omiljena dječja zabava na ljetovanju, a ujedno je i odlična vježba za dijete da nauči još bolje plivati i roniti te se osjećati sigurno u vodi. Prilikom skoka na noge u vodi se dočekamo okomito, a u tom položaju tijelo lakše tone, pa je važno da se dijete zna postaviti horizontalno kako bi se lakše održalo na vodi. Zato trebate nekoliko dana vježbati skokove s djetetom kako bi ste se uvjerili da je sigurno ostaviti ga da skače bez vašeg nadzora. Najbolje je da nekoliko puta skočite vi i pokažete mu kako se to radi. Zatim dopustite djetetu da isproba skakanje, ali za to vrijeme budite u vodi kako bi mu uskočili u pomoć ako proguta malo vode ili se preplaši. Vrlo je važno da dijete shvati koliko skok sa zaletom može biti opasan ako je površina na kojoj trči mokra. Stoga ga u početku ograničite samo na skokove s ruba mola kako se ne bi poskliznulo i ozlijedilo.

Tek kad vaše dijete sve ovo nauči, moći ćete se bolje opustiti i manje brinuti za njegovu sigurnost, a tada godišnji zaista može početi!