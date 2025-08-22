Djetetu se ne da ići u školu nakon ljeta: Koje navike treba uvesti prije početka nastave?

Da bi početak školske godine protekao mirnije, roditelji mogu postupno uvesti jednostavne navike koje će olakšati prilagodbu. Donosimo pet ključnih aktivnosti koje pomažu djeci vratiti rutinu i osigurati da prvi tjedan nastave prođe bez stresa.

Rutina spavanja

Kvalitetan san ključan je u djetinjstvu, no istraživanja pokazuju da čak 20-30% djece ima poteškoća sa spavanjem. Jedan od najjednostavnijih načina da pomognete djetetu da bolje spava jest uvođenje večernje rutine. Večernja rutina sastoji se od niza ponavljajućih aktivnosti koje se svaku večer provode prije spavanja.

Istraživanja pokazuju da djeca koja slijede večernju rutinu češće odlaze ranije na spavanje, brže zaspu, dulje spavaju i rjeđe se bude tijekom noći. Ove koristi za kvalitetu sna zadržavaju se godinama poslije kod djece koja su još kao mala imala ustaljenu rutinu. Osim što poboljšavaju san, rutine prije spavanja uče djecu samostalnoj brizi o sebi te stvaraju temelje za radnu memoriju, pažnju i druge kognitivne vještine. Također jačaju vezu između roditelja i djeteta te pomažu u regulaciji raspoloženja, razine stresa i ponašanja.

Dugoročno, te prednosti znače bolju pripremljenost za školu, uspješnije akademske rezultate i razvijenije socijalne vještine. Suprotno tome, djeca koja nemaju rutinu prije spavanja češće razvijaju probleme sa snom te su sklonija prekomjernoj težini u adolescenciji.

Pritom zadržite na umu da različite dobi djece iziskuju različite pristupe. Mala djeca i predškolci se, recimo, često bore s tjeskobom odvajanja. U tom slučaju plišana igračka ili dekica mogu pružiti dodatnu sigurnost. U toj dobi počinju testirati granice, pa im možete dati male odluke (npr. koju pidžamu odjenuti ili koju knjigu čitati), a djeca školske dobi mogu preuzeti više odgovornosti, poput pranja zubi i pospremanja sobe.

Planirajte odjeću

Pažljivo planiranje odjevnih kombinacija koje će vaša djeca nositi tijekom sljedećeg tjedna značajno će olakšati i vaš i njihov život. U svoju večernju rutinu ugradite zajedničko vrijeme za ovu aktivnost. Služeći se aplikacijom za vremensku prognozu na svojem pametnom telefonu, možete doznati s kakvim ćete se temperaturama suočiti. Razmislite o svim aktivnostima koje vas čekaju tijekom dana i uskladite odjeću s njima. Ako ste na naprednoj razini planiranja, možete se odvažiti i na dodatni korak. U ruksak spakirajte i sve dodatne stvari koje bi vam mogle zatrebati (kišobran, džemper, rezervne čarape...).

Pitate se zašto biste u ovaj proces trebali uključiti i svoje klince? Presvlačenje i igra s odjećom oblik su maštovite igre, a maštovita igra potiče razvoj vještina rješavanja problema i samoregulacije. Djeca stvaraju situacije i prizore te glume društvene događaje. Tako mogu isprobavati nove ideje i ponašanja u sigurnom okruženju.

Ovaj tip igre potiče kreativno razmišljanje i komunikacijske vještine. Također pomaže djeci u razvoju jezika i socijalnih vještina. Igranje s drugim djetetom ili odraslom osobom zahtijeva timski rad, suradnju i dijeljenje. Sam čin odijevanja i svlačenja ima i fizičke koristi. Gumbi, patentni zatvarači i drukeri na odjeći potiču razvoj fine motorike. Od zakopčavanja jakne do pregovaranja o ulogama i timske suradnje, prilike za učenje su mnogobrojne.

Radni kutak u funkciji

Čistoća je tijekom povijesti bila više od puke praktične potrebe. Psihološke teorije, poput Gestalt načela, sugeriraju da ljudi imaju urođenu želju za redom i jednostavnošću. Istraživanja su pokazala da oni koji svoje životne prostore opisuju kao zatrpane ili ispunjene nedovršenim projektima imaju veću vjerojatnost da će doživljavati osjećaje stresa i depresije.

Utjecaj čistoće proteže se i dalje od našeg mentalnog zdravlja; čistoća također igra značajnu ulogu u našoj produktivnosti. Istraživanje znanstvenika s Princetona pokazalo je da nas nered može značajno ometati i smanjiti naše kognitivne resurse, otežavajući nam fokus i učinkovitost.

Kada dijete kreće u školu, važno je da kod kuće ima svoj mali kutak u kojem se osjeća ugodno i u kojemu može učiti bez ometanja. U tome mnogo pomaže jednostavna i praktična organizacija prostora. Primjerice, komoda s četiri ladice može poslužiti za uredno spremanje bilježnica, bojica i pribora, a polica za knjige čuva slikovnice i prve školske lektire na jednome mjestu. Stalak za monitor omogućuje da računalo ili laptop bude postavljen na pravoj visini, a stalak s košarama odličan je za sitnice poput flomastera, papirića ili slagalica. Kad sve ima svoje mjesto, dijete se lakše fokusira na zadatke, a roditeljima je jednostavnije održavati red – što donosi mirniju i ugodniju atmosferu za cijelu obitelj.

Upalite mentalni 'school mode'

Jedan od najboljih načina da dijete uđe u “school mode” jest kroz razgovor o svakodnevnim obavezama. Djeca vole znati što ih čeka, pa im unaprijed možete predstaviti raspored sati, dogovoriti kad je vrijeme za pisanje zadaće, a kad za igru ili odmor. Istraživanja pokazuju da djeca koja imaju jasnu rutinu imaju bolju koncentraciju i manju razinu anksioznosti jer predvidljivost smanjuje stres i osjećaj preplavljenosti. Takvi razgovori pomažu djetetu da razvije osjećaj sigurnosti i planiranja vlastitog vremena, a rutine u ranom uzrastu povezane su i s boljim akademskim uspjehom u višim razredima. Kad školski dan postane predvidiv i strukturiran, lakše je izbjeći jutarnje žurbe i osjećaj kaosa u kući.

Osim o obavezama, važno je razgovarati o aktivnostima nakon izlaska iz škole – hoće li dijete ići na sport, učiti instrument ili se družiti s prijateljima. Studije pokazuju da djeca koja imaju kombinaciju strukturiranog i slobodnog vremena razvijaju bolje socijalne vještine, kreativnost i otpornost na stres. Zajedničko planiranje tih trenutaka pokazuje djetetu da su njegovi interesi jednako važni kao školske zadaće, a takav pristup također potiče samostalnost i donošenje odluka. Kad i roditelji s djetetom “pale school mode”, djeca lakše balansiraju između igre i učenja, razvijaju pozitivne navike i prihvaćaju školu kao prirodan i ugodan dio svakodnevnog života.

Neka školska torba bude spremna

Osim što je važno da torba bude spremna, djeca će lakše pratiti nastavu i dovršavati zadatke ako imaju kvalitetan školski pribor, poput školskog pribora Staedtler, koji uključuje pouzdane olovke i bojice. Električno šiljilo štedi vrijeme i sprečava frustracije zbog tupih olovaka, a set kemijskih olovaka omogućuje jasne bilješke i precizno pisanje. Za kreativne zadatke dobro je imati ljepilo i škare jer omogućuju izradu plakata, projekata i školskih radova bez stresa. Kad je sav ovaj osnovni pribor i alat unaprijed pripremljen, djeca mogu nesmetano učiti, izražavati kreativnost i razvijati organizacijske navike koje će im koristiti tijekom cijele školske godine.

Za kraj, da bi priprema za novu školsku godinu bila jednostavna i zabavna, posjetite najbliži Eurospin te otkrijte široku i pristupačnu ponudu artikala iz kampanje "Back to School". Od školskog pribora, bilježnica i olovaka do praktičnih dodataka za organiziranje – sve što vaše dijete treba za uspješan početak školske godine pronaći ćete na jednome mjestu. Ne propustite priliku da opremite svoje školarce kvalitetnim i povoljnim proizvodima te im osigurate gladak i sretan ulazak u novu školsku godinu.