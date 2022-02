Posljednjih nekoliko godina Instagram je pronašao svoj put do srca svih onih koji su željni lutanja. Prema istraživanju Statiste, više od milijardu ljudi svaki mjesec koristi ovu društvenu mrežu dijeleći fotografije iz cijelog svijeta sa svojim pratiteljima. Zanimljivo je da prema jednom istraživanju gotovo svi putnici u dobi između 20 i 40 godina svoja iskustva s putovanja bilježe upravo na Instagramu. Uz tako široku paletu sadržaja, vjerujemo da nije teško zaboraviti velike tiskane gradske vodiče, koje su danas zamijenile snimke na Instagramu, koje pričaju živu priču.

Upravo jednu takvu živopisnu priču svojim fotografijama priča i Imoćanin Goran Jović, profesor kineziologije, zaštitno lice megapopularnog svjetskog brenda, a nekad i odličan sportaš. On je i strastveni putoholičar te profesionalni fotograf. U razgovoru nam je otkrio što je sve potrebno za dobru fotografiju, a doznali smo i koje je najfotogeničnije mjesto na svijetu te ima li sličnih mjesta i u Hrvatskoj.

Vidjeti znači vjerovati

Ovaj avanturist, kojeg neprestano vuče zov daljine, rekao nam je da mu je Namibija jedna od omiljenih destinacija na svijetu, kojoj se uvijek rado vraća. Podijelio je s nama i neke od najneobičnijih situacija s kojima se susreo na putovanjima.

- U Indoneziji sam na otoku Siberut jeo šišmiše. Osim što su bili žilavi, zapravo su bili ukusni. U Kraljevstvu Lo u Nepalu pio sam čaj koji se pripravlja od maslaca jaka i moram napomenuti da mi taj topli napitak nije nimalo sjeo. A najneobičnije što sam doživio definitivno je ceremonija Bull Jumping u Etiopiji, tijekom koje žene traže bičevanje od muškarca kako bi se dokazale pred njim - ispričao nam je Goran.

Iako su sve to, kaže, većinom lijepa iskustva, ima i onih koja su tužna i urežu se u sjećanje.

- Nikad neću zaboraviti volontiranje u Tanzaniji. Nakon četiri dana volontiranja u sirotištu oprostio sam se, naime, sa svom tom divnom djecom jer sam odlazio na sjever države, a jedna curica mi je viknula 'baba', ali u tom trenutku nisam znao što to znači. Poslije su mi objasnili da to znači 'tata'. U isto vrijeme preplavile su me i sreća i tuga. To je definitivno bio najupečatljiviji trenutak s mojih putovanja – dodao je Goran.

'Insta' lokacije

Istraživanje Media Posta pokazalo je da se 48% korisnika Instagrama oslanja na slike i videozapise koje vide na društvenim mrežama kako bi se informirali prije svoje odluke kamo otputovati. Nadalje, prema istom istraživanju, za 35% korisnika Instagram služi za otkrivanje novih mjesta na svijetu. Zbog toga nimalo ne čudi da našeg sugovornika na toj društvenoj mreži prati više od 200.000 ljudi. Zato smo morali saznati koja je to najinstagrambilnija lokacija na svijetu.

- Opet ću spomenuti Namibiju. Za mene je to definitivno najfotogeničnije mjesto na svijetu. Izdvojit ću nacionalni park Naukluft. Također, tu je Dolina mrtvih stabala. Ondje se nalaze stabla koja su zamrznuta nekoliko stotina godina jer je zrak toliko suh da stabla zbog soli izgledaju kao da ih je netko konzervirao. Preporučio bi tu lokaciju svakome – kaže Goran.

Premda je obišao cijeli svijet, kaže kako, kad god uhvati vremena, ode i na najfotogeničnije mjesto u Hrvatskoj - slap Gubavica na Cetini.

Od lokacije do Instagrama

Iako je ljubitelj pejzažnih fotografija, Goran kaže da u svojoj kolekciji ima i nekoliko selfieja. A evo i savjet za snimanje dobrog Instagram selfieja.

- Najvažnija je prednja kamera. Primjerice, telefoni Huawei P50 Pocket i P50 Pro ističu se svojom 32-megapikselnom prednjom kamerom, koja snima u 4K rezoluciji. Osim toga, važna je veličina mobitela jer doista je bitno da je mobitel praktičan. Osobito ako želite uhvatiti neki posebni kadar na nepristupačnom terenu. Huawei P50 Pocket imaš u džepu i idealno leži u ruci. A tu su i AI trikovi. Recimo, funkcija AI Remove omogućuje vam uklanjanje neželjenih objekata koji se pojavljuju na vidiku. Uz taj uređaj zapravo nemaš potrebu za korištenjem profesionalne fotografske opreme – ističe Goran.

Pitali smo ga i koliko mu vremena treba do objavljivanja fotografije na društvenim mrežama, s obzirom na to da mu "Insta feed" izgleda sasvim prirodno.

- Često ih ostavim da prespavaju i onda ih u miru odaberem. Čekam pravi dan u tjednu i pravi sat u danu za objavu. Nije to tako lako kako se čini. Treba paziti na mnogo sitnica da biste došli do željenih rezultata. Nasreću, mnogo vremena uštedim jer fotografije više ne moram provlačiti kroz photoshop budući da Huawei telefoni P serije imaju mehanizam za obradu slika koji pomaže u reprodukciji svih detalja na slici. Također, matrica glavne kamere pokazuje prave boje, odnosno onako kako ih i vi vidite. Tu je i SuperZoom, koji mi pomaže snimiti fotografije u prekrasnoj jasnoći, izbliza ili izdaleka, široko ili usko – kaže Goran.

Doznali smo i da su mu sljedeće lokacije Vijetnam i Kambodža, ali prije toga, kaže nam Goran, planira na Biokovo, i to čim stane kiša.

Želimo mu sretan put i jedva čekamo vidjeti fotografije!