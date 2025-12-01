Evo što će vam pomoći da ove blagdane preživite bez stresa (i minusa na računu)

Bliži se dio godine u kojem se kalendar pretvara u golemu "to do" listu, a mi u multitasking superheroje na rubu živaca. Prosinac. I dok se lampice pale po gradovima, kod nas se pale podsjetnici: kupiti darove, smisliti jelovnik, stići na sve predbožićne kave, preživjeti gužve i pritom, nekim čudom, ostati unutar budžeta. I, iako svi volimo blagdansku atmosferu, rijetko tko voli ono što joj prethodi - logistički maraton zbog kojeg posljednji mjesec u godini često izgleda kao Excel tablica puna crvenih upozorenja.

Ali što ako bi ove godine sve moglo biti drugačije? Ne glamuroznije, ne savršenije, nego - jednostavnije i mirnije. Što ako nam konačno pomogne netko tko ima više strpljenja od nas, može planirati i prepoznati akcije brže nego što mi uspijemo otopiti maslac za kolače, i ne žali se ni kad ga zatrpamo zadacima? Ne, nije riječ o mladom asistentu kojeg bismo tako rado zaposlili. Riječ je o umjetnoj inteligenciji, našem tihom, ali iznenađujuće korisnom, blagdanskom savezniku.

Može li AI spasiti Božić?

Umjetna inteligencija, istina, ne zna zamotati dar niti može okititi bor ili obaviti blagdanski shopping umjesto nas, ali zna sve ono što nas najviše iscrpljuje. A ove godine imamo i dokaz - Toni Milun doslovno je testirao može li AI spasiti Božić. I, kako stvari stoje, može.

U videu “Kako je AI spasio Božić”, koji je dio nacionalnog programa AI ti to možeš Hrvatskog Telekoma, Toni je proveo pravi mali blagdanski izazov: uz pomoć umjetne inteligencije smislio je originalne personalizirane čestitke, pronašao je idealne darove, testirao recepte, optimizirao budžet i doslovno dokazao da je moguće preživjeti prosinac bez scenarija iz božićnog horora. Video je zabavan, konkretniji nego popis za kupnju i prilično uvjerljiv podsjetnik da ove godine ne moramo sve obaviti sami.

Od darova do purice

Krenimo od darova: umjetna inteligencija može u nekoliko sekundi izlistati ideje za vašu mamu koja voli vrtlariti, brata tinejdžera koji voli gejmati, partnera koji ima sve ili sestru kod koje prolazi “samo bio i eko”. Može za vas pretražiti internet i predložiti vam mjesta na kojima ćete dar pronaći povoljnije, upozoriti na akcije koje vrijede, pa čak i sugerirati alternativu ako je nešto rasprodano. I odjednom ste izbjegli i gužve i impulzivne kupnje.

AI čudesno pomaže i u kuhinji. Samo navedete broj ljudi, preferencije (da, uključujući vegane, one na bezglutenskoj prehrani i one koji “ne jedu ništa zeleno”), i dobit ćete jelovnik koji je izvediv i unutar budžeta. Ako želite, izračunat će vam i količine, napraviti popis za kupnju ili predložiti kako iskoristiti ostatke. Što znači da ćete konačno znati koliko purice zaista treba za osam ljudi - i hoće li vam ostati dovoljno za sendviče sutradan.

Foto: Shutterstock

Čarobnjak bez čarobnog štapića

A kad već govorimo o budžetu… Svi znamo da je prosinac najskuplji mjesec u godini. Umjetna inteligencija može vam pomoći složiti realan plan: koliko možete potrošiti na darove, kako raspodijeliti troškove, gdje ima prostora za uštedu i gdje se kriju “tihi kradljivci”. Nema čarobni štapić, ali ima mnogo bolji pregled nego mi kad u panici provjeravamo stanje na računu.

Sve ove mogućnosti detaljno su prikazane i objašnjene u programu AI ti to možeš, koji donosi i zabavni kviz kojim možete provjeriti koji ste tip korisnika AI alata te webinare za sve koji žele istražiti edukacije prilagođene svojoj trenutnoj razini znanja.

I upravo je tu glavna poanta: AI nije tu da nam oduzme kreativnost, tradiciju ili blagdanski šušur. On je tu da nam vrati vrijeme. Da nam omogući da manje jurimo, a više uživamo. Da nas poštedi nervoze zbog sitnica i prepusti nam ono što blagdane doista čini blagdanskima: obitelj, prijatelji, spokoj, zajedničko kićenje bora, kolači koji mirišu kao djetinjstvo i trenuci koji se ne kupuju nego žive.

Zato, ako ove godine birate pametniji Božić, možda je pravi trenutak da pustite umjetnu inteligenciju da obavi dosadne dijelove priče. Jer Božić je najljepši kad ga živimo, a ne kad ga preživljavamo.