Evo što smo naučili o radu od kuće: Treba li postati praksa?

U anketi na portalu 24sata pitali smo vas kako vam se sviđa rad od kuće i želite li da on postane uobičajena praksa. Kako o toj temi razmišljaju poslodavci otkrili su nam coaching stručnjaci Alan Žepec i Kristina Priseker, pročitajte u nastavku

<p>Pandemija koronavirusa preko noći je donijela mnoge promjene u društvu, a bitne prilagodbe odvile su se u poslovnom svijetu, koji je silom prilika morao testirati sustav rada od kuće. Nakon pandemije i pozitivnih iskustava za zaposlenike, ali i neke poslodavce, postavlja se pitanje hoće li takav sustav postati uobičajena praksa. O tomu smo razgovarali s <strong>Kristinom Priseker,</strong> trenericom te coach i HR konzultanticom iz tvrtke <a href="http://flameconsulting.eu/" target="_blank">Flame Consulting</a>, i <strong>Alanom Žepecom</strong>, CEO coaching tvrtke <a href="https://www.lq.hr/" target="_blank">LQ d.o.o</a>. </p><h2>Rad od kuće prošao test</h2><p>U anketi koju smo proveli 1. lipnja na portalu 24sata pitali smo čitatelje kako im je bilo raditi od kuće. Od <strong>1044 ispitanika </strong>72% izjavilo je kako im se rad od kuće svidio, unatoč tomu što ih je čak 45% konstatiralo da su zapravo radili <strong>dulje nego inače.</strong> Podjednako se poslovnim obvezama posvećivalo 37% ispitanika, a samo 18% radilo je manje nego inače. Što se tiče kvalitete obavljanja posla, 60% anketiranih smatra da su posao od kuće obavljali odlično, <strong>33% zadovoljavajuće</strong>, a samo 6% priznalo je da su<strong> </strong>radili površno<strong>. </strong></p><p>Upravo je <strong>nepovjerenje </strong>o tome radi li zaposlenik od kuće ili ljenčari te radi površno jedan od razloga zbog kojih su poslodavci bili protiv rada od kuće, objašnjava nam Alan Žepec i dodaje kako se ta dvojba pokazala <strong>besmislenom.</strong></p><p>- Ljudi su od kuće većinom radili više nego kad su bili u uredima i to znači da im se može vjerovati. <b>Povjerenje je jedan od ključeva motivacije kod ljudi </b>-<b> </b>govori Žepec.</p><h2>Manje stresa, više koncentracije</h2><p>Zaposlenici su složni kad je riječ o tome treba li im se omogućiti da rade od kuće (78%), a neki od razloga koje su naveli u prilog tomu su: manje stresa i <strong>više koncentracije</strong>, ušteda vremena zbog <strong>putovanja</strong>, bolja organizacija osobnog vremena, <strong>ušteda novca</strong> jer ne troše na <strong>gorivo, parkiranje ili hranu.</strong> </p><p>Faktor tišine tijekom rada svima igra važnu ulogu pri efikasnosti obavljanja posla, no odgovori se razlikuju po tome gdje im je ta tišina osigurana. Dok neki imaju problem s glasnim kolegama u uredu, druge ometaju djeca kod kuće.</p><p>- Kod kuće se lakše mogu fokusirati na radni zadatak jer nema stalnih 'kradljivaca vremena', npr. kolega koji nešto žele podijeliti samnom baš u trenutku kad nešto trebam hitno završiti i nema stalne buke ostatka kolektiva - jedan je od odgovora.</p><h2>Kombinirani načina rada najprivlačniji?</h2><p>Ideju o uvođenju kombiniranog radnog vremena podržava <strong>78%</strong> ispitanika, a u tom slučaju najčešće biraju<strong> petak</strong> kao dan koji bi odabrali za rad od kuće. Neke žene istaknule su važnost rada od kuće u slučaju<strong> bolnih menstruacija</strong> ili drugih zdravstvenih tegoba zbog kojih inače otvaraju bolovanje. Osim njih, samohrani roditelji ili oni s malom djecom također podržavaju opciju rada do kuće.</p><h2>A što takav rad znači za poslodavce?</h2><p>Žepec objašnjava da poslodavci prilikom razmatranja uvođenja mogućnosti rada od kuće razmišljaju o<strong> nekoliko pitanja</strong> - Koliko to zaposlenici žele ili ne žele? U kojim je segmentima organizacije to moguće? Kako kompaniji to može pomoći ili odmoći s aspekta zadovoljstva ljudi i njihove produktivnosti? Koliko to može smanjiti troškove?</p><p>A ako se poslodavac u konačnici odluči za ovakav način rada, prednosti mogu biti mnogobrojne. Priseker objašnjava da je jedna od najočitijih prednosti koja je proizašla iz aktualne situacije s pandemijom ta da se poslovanje može nastaviti i u <strong>izvanrednim okolnostima</strong>. Druge prednosti su mogućnost zapošljavanja ljudi iz <strong>različitih gradova i zemalja</strong>, što otvara veću dostupnost pojedinih zanimanja. Tu su i moguće uštede za poslodavca u troškovima uredskog prostora i troškova putovanja.</p><p>Dodaje i kako je možda najvažnija prednost fleksibilnog rada to što će većina zaposlenika to višestruko vratiti svojim vrijednim radom i doprinosom, a rado će ih preporučiti i kao poslodavca.</p><p>Kad govorimo o razlikama između <strong>velikih i manjih</strong> kompanija u mogućnostima uvođenja fleksibilnog rada, Žepec objašnjava da je glavna razlika u tomu što velike svjetske korporacije moraju slijediti korporativne politike, a vlasnici manjih kompanija mogu biti <strong>kreativniji i hrabriji</strong>. </p><p>Hoće li fleksibilan način rada zaživjeti u Hrvatskoj ne ovisi samo o poslodavcima, koji su u Hrvatskoj, nažalost, još <b>poprilično ograničeni zakonodavnim okvirom,</b> koji na vrlo rigidan način regulira rad od kuće i ne daje mnogo prostora za fleksibilnost - objašnjava Priseker i za kraj poslodavcima poručuje da ne "tjeraju" sve ljude na rad od kuće ako to nije nužno jer na poslu zadovoljavamo i neke druge potrebe, kao što su <strong>potreba za pripadanjem. </strong></p>