Filmovi za koje vjerojatno niste znali da su nastali po stripu

Ekranizacija strip junaka uobičajena je praksa posljednjih 70-ak godina. Za aktere nekih filmova dobro znamo odakle su potekli, npr. ''The Avengers'' ili ''Flash Gordon'', no znate li da su ''Ljudi u crnom'', koji su krajem 90-ih godina zaludjeli svijet, također nastali po stripu? Donosimo vam pet filmova za koje ste sigurno čuli, a za koje je manje poznato da su nastali po uzoru na stripove.

Men in black (1997)

U drugoj polovici 90-ih i početkom 2000-ih filmska trilogija ''Ljudi u crnom'' bila je planetarno popularna. Tomu svjedoči i podatak da je u produkciju uloženo 90 milijuna dolara, a ukupna zarada dosegnula je vrtoglavih 497 milijuna dolara. U glavnim ulogama su Tommy Lee Jones i Will Smith, kojemu je ovo bila prva značajna filmska uloga nakon što ga je proslavila humoristična serija ''Princ iz Bel Aira''.

No rijetko tko zna za istoimene stripove iz 1991. godine autora Lowella Cunninghama po kojima je film i nastao. Iako se većina radnje u stripu i filmu podudara, ipak postoje neke razlike pa su tako junaci iz stripa nešto okrutniji i slučajnim svjedocima ne brišu pamćenje nego ih ubijaju.

Foto: Continental film

Richie Rich (1994)

San svakog djeteta 90-ih bio je barem na jedan dan postati Richie Rich, bezobrazno bogat dječak koji spašava cijelu svoju obitelj iz nevolja. Na filmskim ekranima utjelovio ga je Macaulay Culkin, omiljeni dječji glumac tog vremena i poznato lice hit filma ''Sam u kući''. Film nije dobio najsjajnije kritike kada je prvi put izašao 1994. godine, a i zarada je bila daleko ispod očekivanja.

No ono što javnost ne zna jest da je Richie puno stariji nego što se čini. Stvoren je davne 1953. godine u jednom od stripova iz serije Daily Dot izdavačke kuće Harvey Comics. Zanimljivo je kako su se loše kritike filma odrazile i na strip za kojim je primjetno ponestalo interesa javnosti nakon što je objavljen film.

Foto: Continental film

Maska (1994)

Te 1994. godine mlada Cameron Diaz čekala je svoju prvu filmsku ulogu, a Jim Carrey još je bio na valu uspjeha tek izašlog ''Ace Venture''. Tad su zajedno postali zvijezde uspješne komedije ''Maska'', koja je nasmijala gledatelje diljem svijeta. No strip iz 1991. godine po kojem je film nastao nije bio toliko humorističan i imao je puno mračniju temu. U stripu, kao i filmu, radnja se vrti oko Stanleyja Ipkissa, koji se pretvori u manijaka kada stavi zelenu masku na lice. No dok se u filmu Jim Carrey glupira kao u crtanom filmu, u stripu se događaju mnogobrojna brutalna ubojstva.

Foto: Screenshot / Empireonline.com

Oldboy (2010)

Najprije je 2003. godine na filmska platna došao u produkciji Južne Koreje, a onda je 2013. godine izašla i američka verzija u režiji Spike Leeja, što puno govori o njegovom uspjehu među publikom. No mračni ''Oldboy'', odnosno priča o čovjeku koji je otet i godinama držan u zatvoru nalik na hotelsku sobu, svoje početke ima na papiru i to u istoimenom japanskom stripu koji je izlazio od 1996. do 1998. godine. Radnja je vrlo slična u svim verzijama, osim što je glavni lik u stripu zatočen 10 godina, u korejskom 15, a u američkoj verziji 20 godina.

Foto: Screenshot / Empireonline.com

Bloodshot (2020)

Nakon opasnih vratolomija u filmovima ''Brzi i žestoki'', Vin Diesel okušao se u ulozi superjunaka, i to ne bilo kakvog - on je najveće ljudsko ostvarenje svih vremena, neuništivo oružje i neosporivi dokaz najvećeg čovjekovog napretka. U novom filmu ''Bloodshot'' glumi Rayja Garrisona, poginulog vojnika kojeg je korporacija Rising Spirit Technologies koja proizvodi oružje oživjela uz pomoć posebne nanotehnologije. No ono čega nije svjestan jest da bi zapravo netko drugi mogao upravljati njegovim životom.

Film je nastao po istoimenom strip junaku koji je prvi put zaživio još 1992. godine u bestseller stripovima izdavačke kuće Valiant Comics. Redatelj filma je David S. F. Wilson, a osim Vina Diesela, u filmu glume i Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell i Guy Pearce. Kako se Vin Diesel snašao u svojoj prvoj ulozi superjunaka, pogledajte u ovom akcijskom SF spektaklu od 12. ožujka u kinima i IMAX-u!