Hrvati su po ljubaznosti, društvenosti i velikodušnosti treći na svijetu

Postoje zemlje u kojima se kava pije s nogu, to go, osamljeno, uz pogled u ekran i misao "uh, već kasnim". A postoje i one u kojima ljudi lijepo sjednu pa naruče još jednu uz ono legendarno: "Ajde, kad smo već tu…". Ako ste ikad planirali kratko druženje koje se pretvorilo u dugi razgovor, a da vam to uopće nije zasmetalo - doma ste.

I ne, nije to samo naš dojam. Međunarodno istraživanje Remitlyja svrstalo je Hrvate na treće mjesto na svijetu po ljubaznosti, uz objašnjenje koje zvuči kao da je prepisano iz naše svakodnevice: “Hrvati su posebno poznati po društvenosti i velikodušnosti, i lokalno stanovništvo rado sebi uzme vremena za duge razgovore s prijateljima ili strancima”.

Bliskost i briga za druge

Drugim riječima - ovdje se ljudi još primjećuju. I brinu jedni o drugima. Možda ne živimo sporije, ali živimo bliskije. A iza te lijepe i laskave titule ne stoje velike parole ni službene izjave nego mali, tihi trenuci koji se događaju usput. Oni koji se ne planiraju, ne objavljuju na društvenim mrežama i ne mjere, ali ostaju u sjećanju.

Upravo to potvrđuju i priče koje su nam pristigle u našem nagradnom natječaju koji smo razvili zajedno s Ožujskim pivom, a u kojem smo tražili od čitatelja da podijele s nama kako im je netko uljepšao dan.

Jedna od njih stala je u tek nekoliko rečenica, ali u sebi nosi cijeli novi svijet.

- Radim u trgovačkom centru na blagajni. U centar dolazi gotovo svakodnevno jedna starija, po izgledu i stvarima koje kupuje sirota ženica. A osmijeh mi je izmamila kolegica s posla koja je sirotoj ženici kupila poklon bon. Istodobno su mi došle i suze i široki osmijeh - napisala je Darija iz Nedelišća.

Drugi čitatelj javio nam se s pričom koja savršeno opisuje kako izgleda prava i topla briga bez mnogo kompliciranja.

- Kolega iz ureda mi je uljepšao dan, rekao da će odraditi umjesto mene posao u petak u 14 sati, da mogu otići ranije po djecu u vrtić. Pa neka mi onda netko kaže da je 'družba družba, a služba služba' - napisao je Mate iz Karlovca.

Jedna rečenica u pravo vrijeme: "Od mene ima ne pivo nego gajbu, koliko mi puta izađe u susret". I tu je priča završila jer ništa više nije trebalo objašnjavati.

Ljubav je u malim stvarima

A da se ljubav često skriva u svakodnevnoj rutini, u onim malim stvarima koje se ponavljaju svakog jutra, pokazala nam je i ova poruka.

- Veliko hvala mom suprugu, koji meni i našemu malenom sinu svakog jutra odledi stakla i utopli auto kako bismo lakše i brže stigli do vrtića i škole.

Nema tu velikih riječi, ali ima pažnje i ljubavi koje se vide u gestama.

- U ove hladne zimske dane srce mi grije pomisao da smo mu važni. Sreća je uistinu u malim stvarima, volim što se volimo.

Neki trenuci ostaju zapamćeni upravo zato što se dogode usput, bez plana i bez najave.

- Moja šefica, jer mi je dala slobodne dane na poslu i tako sam spojila blagdane pa ću otići svojoj obitelji i provesti Božić s njima - podijelio je s nama svoju priču Emil iz Osijeka.

Posebno snažna bila je poruka čitateljice koja se prisjetila trenutka u kojem joj je, usred teške zdravstvene situacije, najviše značila ljudska toplina.

- Nakon teške i velike operacije, dok sam bila još pospana i s puno bolova, u sobu ulazi vedra i nasmijana medicinska sestra. Njezin osmijeh i ljubaznost izmamili su i meni osmijeh, bez obzira na sve što sam prošla - napisala je Lea iz Rijeke.

Ponekad jedan osmijeh promijeni cijeli dan.

Malim koracima do velikih pomaka

Sve ove priče povezuje ista nit - pažnja i briga. Ona tiha, nenametljiva, iskrena. Pažnja prema obitelji, prijateljima, kolegama, ali i prema ljudima koje možda vidimo prvi put. A upravo takve male, a velike geste, Zagrebačka pivovara prepoznaje kroz svoju kampanju Žuja – Budi velik učini malu stvar, koja podsjeća da svi možemo učiniti svijet malo boljim mjestom.

Bilo da pomognete susjedu, podijelite kavu s kolegom ili udomite psa, svaki takav trenutak vrijedan je pažnje. U nagradnom natječaju u partnerstvu sa Žujom tražili smo od čitatelja da nam kažu tko im je posljednji izmamio osmijeh i uljepšao dan. Tako su čitatelji postali dio hrvatskog lanca dobrote, a njihova iskustva - inspiracija za druge. Cilj nam je pokazati kako male životne stvari stvaraju velike ljude.

A ako smo treći na svijetu po ljubaznosti, možda je to zato što kod nas još vrijedi jednostavno pravilo: vrata se otvaraju, stol se širi, a razgovor se ne prekida na pola rečenice. I dok god ima onih koji nose tortu, zovu na ručak, odleđuju stakla i smiješe se u pravom trenutku - imamo razloga vjerovati da smo, baš ovakvi kakvi jesmo, na vrlo dobrome mjestu.