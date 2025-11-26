Hrvatska između potencijala i prepreka: Kako zelena energija mijenja tržište

Hrvatska se danas nalazi u jednom od najintenzivnijih energetskih razdoblja do sada – razdoblju u kojem snažan tehnološki razvoj i rastući interes građana stoje nasuprot sporoj administraciji i zastarjeloj infrastrukturi. Konferencija Bolja energija održana je 14. studenog u hotelu Pullman te je okupila brojne stručnjake iz tog područja.

24SATA Zagreb: Konferencija Bolja energija | Foto: Igor Soban/PIXSELL



Panel “Solarni spektar regije – od potencijala do prepreka” otvorio je raspravu o jednoj od najvećih hrvatskih paradoksalnih situacija: zemlji s iznimnim solarnim resursima kojoj razvoj stoji zbog regulatornih zastoja. Pričalo se koje su najbolje prakse i trendovi, a koje prepreke u razvoju solara? Govorilo se i investicijskim strategijama, financijskim modelima te regulatornom okviru i poticajima.

24SATA Zagreb: Konferencija Bolja energija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na panelu su sudjelovali Petra Sentić, direktorica HUP - Udruga energetike, prof. dr. sc. Goran Krajačić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Nenad Ukropina, direktor, ENNA Next te Zoran Kordić, upravitelj, Zelena energetska zadruga. Panelom je moderirala Snježana Krnetić, novinarka 24sata. Ukropina je istaknuo kako je kod kućanstava i poduzeća primjetan trend samoopskrbe i da je sljedeći korak uvođenje baterijskih sustava za skladištenje energije.

Pokretanje videa... 02:58 Bolja energija | Video: 24sata Video



Drugi panel, “Klimatska neutralnost – realnost ili iluzija?”, govorio je o nesrazmjeru između izvanrednih domaćih tehnoloških rješenja i sustava koji bi ih trebao podupirati. Najimpresivniji primjer predstavio je Josip Ninić iz KONČAR Električnih vozila istaknuo je baterijski električni vlak koji nas pozicionira među globalne pionire zelene mobilnost te dokaz onog što domaća industrija može kada dobije prostor.

24SATA Zagreb: Konferencija Bolja energija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Uz Josipa Ninića iz Končara, na panelu su sudjelovali i izv. prof. dr. sc. Maja-Marija Nahod, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) te Aleksandar Halavanja, voditelj Službe za sustavno gospodarenje energijom, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a moderirao je Igor Alborghetti, glavni urednik magazina Express.

Treći panel, “Razdjelnici toplinske energije – nova obveza, nova odgovornost”, fokusirao se na sektor grijanja, koji je dugo bio zanemaren u širim energetskim raspravama. Novi Zakon o tržištu toplinske energije donosi jasna pravila: sve višestambene zgrade morat će imati razdjelnike topline od 2027. godine.

24SATA Zagreb: Konferencija Bolja energija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Gotovo 45 % stanova to tek treba učiniti, a pravilnici koji dodatno propisuju tehničke uvjete uskoro stupaju na snagu. Julijan Šalić iz Brunate pojasnio je kako će oni koji ne uvedu sustav preći u stari model obračuna prema kvadraturi, ali uz dodatnu naknadu po kvadratu. Panelisti su naglasili da ugradnja razdjelnika nije samo postavljanje uređaja. Potrebno je hidrauličko balansiranje sustava, ugradnja termostatskih ventila i frekventnih pumpi, a sve radove moguće je izvoditi samo izvan sezone grijanja. Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Zagreba istaknuo je da je ključna rana organizacija, jer će se u suprotnom ponoviti scenarij gužvi i kašnjenja. Panelom je moderiao novinar Saša Ćeramilac.

Pokretanje videa... 03:04 Bolja energija | Video: 24sata Video



Panel “Društveno odgovorno poslovanje u službi zaštite okoliša” pokazao je da su hrvatske tvrtke već duboko u zelenoj tranziciji, ali i da se suočavaju s birokratskim apsurdima. Moderatorica Bojana Mrvoš razgovarala je s Walterom Rennerom, voditeljem direkcije za održivost, STRABAG, Zoranom Šimunićem, direktorom u Naše klasje te Ivanom Šegom, direktorom MOBIS-electronic

24SATA Zagreb: Konferencija Bolja energija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zoran Šimunić, direktor tvrtke Naše klasje, opisao je kako njihova tvrtka već više od 20 godina gradi održive procese. Ivan Šego (MOBIS-electronic) istaknuo je da tržište reagira brže od države: “Energetski šokovi probudili su investicije. Ljudi žele predvidive troškove.” Walter Renner (STRABAG) govorio je o izazovima građevinskog sektora: “Teška mehanizacija još nije spremna za potpunu elektrifikaciju, ali industrija se mora mijenjati.” Istaknuo je da je u Europi visok ESG rejting uvjet za poslovanje: “Ako ga nemate, ne možete ni predati ponudu.”