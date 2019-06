Idealno za ljeto: Najbolje zdrave kombinacije koje tope kilograme

Često znamo reći da želimo jesti zdravo, ali da je zdrava hrana sama po sebi neukusna. Što naravno, nije baš istina. Budući da je ljeto idealno vrijeme za pripremu zdravih obroka jer je tada većina namirnica poput voća i povrća svježa, odlučili smo potražiti nekoliko ljetnih recepata čije namirnice često možete naći u trgovačkim centrima po sniženim cijenama.

Pileća salata s dresingom od jogurta

Ovaj izbor odličan je za sve one koji tijekom ljeta žele održati liniju vitkom, ali i za one koji žive na budžetu. Za salatu su potrebni sastojci poput piletine, zelene salate, kukuruza, svježih krastavaca, rajčice, kuhanih jaja te dresinga na bazi jogurta. Ono što je bitno kod pripreme ovog obroka jest to da piletinu režete na trakice te ju prethodno malo ispečete na maslinovu ulju. Krastavce i rajčicu režite tanje kako bi se sastojci bolje sjedinili a kuhana jaja dodajte tek kad se ohlade. Imajte na umu to da je salata puna proteina, ali i dobrih ugljikohidrata i masnoća, što ju čini idealnim obrokom za vruće ljetne dane.

Foto: Guliver/Shutterstock

Pašteta od tune i crvena paprika

Tunu često možete naći na akciji pa će vam tako jedna konzerva od 160 grama biti sasvim dovoljna da od nje napravite paštetu. Ako imate sjeckalicu ili blender, postupak je vrlo jednostavan. U posudu ubacite ocijeđenu tunu iz konzerve, dodajte nekoliko žlica maslinova ulja, ocijeđeni sok limuna, malo usitnjenog češnjaka, peršina, jedno kuhano jaje i sitno nariban sir te sve sastojke izmiksajte. Kad pašteta bude gotova, nasjeckajte svježu crvenu papriku na trake i uživajte! Tuna je poznata po tome što je bogata omega-3 masnim kiselinama, koje imaju jako dobar učinak na našu kosu, kožu i nokte.

Foto: Guliver/Shutterstock

Voće preliveno čokoladom

Ako volite posegnuti za kaloričnim slatkišima, ovaj zdravi snack idealno je rješenje za vas! Možete odabrati bilo koje voće: jabuke, banane, jagode, grožđe... Sve što trebate napraviti jest na malo maslaca otopiti tamnu čokoladu, pustiti da se malo ohladi (ne smije se zgusnuti) i potom umakati komadiće voća koje ste prethodno naboli na čačkalicu. Dobro ih ocijedite i stavite u posudu obloženu masnim papirom te pospremite u zamrzivač. Riječ je o zdravoj poslastici s obzirom na to da je tamna čokolada poznata po tome što ima odlična antioksidativna svojstva te snižava krvni tlak. Uz to, banane i jagode sadrže obilje vitamina (A, B6 i C), što ovu kombinaciju čini još boljim izborom.

Foto: Guliver/Shutterstock

Riblja juha s povrćem

Budući da smo cijelo vrijeme u nekoj žurbi i stalno jedemo suhu hranu, vrijeme je za nešto zdravo i jušno. Za pripremu ove juhe stavite oslić u vodu da se kuha, a vi za to vrijeme nasjeckajte luk i popržite ga u dubljoj tavi na malo maslinova ulja. Kad luk poprimi zlatnu boju, dodajte mu povrće (mrkva, grašak, cherry rajčice, celer). Kad riba bude skuhana, izvadite ju te vodom u kojoj se kuhala prelijte povrće u tavi te mu dodajte krumpir i začine. Za to vrijeme očistite oslić od kostiju, narežite na komade i poslužite uz gotovu juhu. Oslić je prava proteinska bomba, a povrće je puno vitamina i minerala - može li bolje od toga?

Foto: Guliver/Shutterstock

Ledeni kolač od jogurta i voća

Ako ste odlučili eksperimentirati sa zdravom hranom, ovaj ledeni kolač mora biti vaš prvi odabir kad je riječ o slasticama! U blenderu izmiksajte 250 grama jagoda s 4 žlice jogurta, zatim to izlijte u posudu prekrivenu masnim papirom i ostavite najmanje 15 minuta u zamrzivaču. Za to vrijeme isperite blender i u njemu sameljite 250 grama banana te premažite ovaj sloj preko sloja jagoda. To napravite i s preostalim voćem koje imate. Jogurt je poznat kao namirnica koja ima jako dobar učinak na naš crijevni sistem, a ako koristite punomasni jogurt, imajte na umu da on sadržava i vitamin E koji je ključan za normalno funkcioniranje imunološkog sustava.

Foto: Guliver/Shutterstock

Imate li vi neko omiljeno jelo za kojim posežete u ovo doba godine?